Ruta
Victoria de Alexander Salby en el inicio del Tour de Qinghai; César Macías el mejor latinoamericano
La jornada inaugural del Tour de Qinghai 2026 la ganó Alexander Salby (Li Ning Star). El sprinter danés fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 120,6 por los alrededores de la ciudad de Xining, en China.
El corredor escandinavo, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó con lo justo al portugués Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA) y al francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los latinoamericanos, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) fue el mejor, reportándose en la 9° posición, mientras que el uruguayo Eric Antonio Fagúndez ((Burgos Burpellet BH)) ocupó la casilla 21°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a los colombianos todos llegaron en el lote, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) fue el más destacado de los nuestros en el puesto 41°, luego le siguieron Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 47°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 51° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 80°
La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este domingo con un recorrido montañoso de 224,6 kilómetros entre Huangyuan y Menyuan, que incluye varios repechos y dos puertos categorizados.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Xining – Xining (120,6 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:27:53
|2
|Iúri Leitão
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|4
|Alexis Renard
|Cofidis
|,,
|5
|Enrico Zanoncello
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|7
|Marco Manenti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Sergi Darder
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Macías César
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|10
|Mathis Avondts
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|47
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|51
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|80
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier vuelve a ganar esta vez en la octava etapa con Fernando Gaviria de nuevo en el top 15
En otro final para velocistas, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) no le dio espacio a sus rivales y volvió a ganar esta vez en la octava etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, fue el más rápido al sprint, ganándole al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, la mayoría llegó en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) nuevamente el mejor de los nuestros en la casilla 13° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y el francés Thibault Guernalec (TotalEnergies), quienes se escaparon, pero sobre el final el trío fue neutralizado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este domingo con la novena etapa, una jornada rompe-piernas de 185,5 kilómetros entre Malemort y Ussel, que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Périgueux – Bergerac (180,4 km)
|13
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|35
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|57
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|110
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03
|151
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|31
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|28:26
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Tomás Contte se impone con autoridad en la primera etapa en línea del GP Internacional Torres Vedras
En un final lleno de emociones, el pedalista argentino Tomás Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) fue el más rápido en el sprint de la primera etapa GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho 2026.
El corredor suramericano, que alcanzó su carta victoria de la temporada, superó en el embalaje al italiano Daniele Forlin (Movistar Team Academy) y portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás – Boavista).
En cuanto a la clasificación general, el austraiano Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy) perdió el liderato con el luso Tiago Antunes (Efapel Cycling). El podio paracial lo completan Fabio Costa (Feira dos Sofás – Boavista) y el ruso Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team).
La carrera portuguesa, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con una etapa rompe-piernas de 178,5 kilómetros entre Atouguia da Baleia y el Alto de Montejunto, donde conoceremos al sucesor del francés Alexis Guerin, ganador el año pasado.
GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho (2.2)
Resultados Etapa 1 | Lourinhã – Torres Vedras (188,6 km)
|1
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|4:42:37
|2
|Daniele Forlin
|Movistar Team Academy
|m.t.
|3
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|4
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|m.t.
|5
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|6
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|7
|Óscar Rodríguez
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|m.t.
|8
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|9
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|10
|Lucas Lopes
|Efapel Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|4:52:37
|2
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:08
|3
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:16
|4
|Óscar Rodríguez
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:16
|5
|Lucas Lopes
|Efapel Cycling
|0:20
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:22
|7
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:23
|8
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:27
|9
|Alexis Guerin
|Movistar Team Academy
|0:31
|10
|Daniele Forlin
|Anicolor / Campicarn
|0:32
Ruta
Andrea Bagioli se queda con el cuarto capítulo de la Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger sigue líder a un día del final
En un final para los hombres rápidos, Andrea Bagioli (Lidl-Trek) ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Austria 2026, una jornada rompe-piernas de 170,5 kilómetros que se disputó por los alrededores de la ciudad de Steyr e incluyó varios repechos y tres puertos categorizados.
El pedalista el italiano fue el más veloz en la definición, derrotando a los estadounidenses Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y Andrew August (Netcompany Ineos), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el austriaco Gregor Mühlberger mantuvo el liderato sin problemas. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la quinta y última jornada, una etapa ondulada de 109 kilómetros entre la localidad de Langenlois y la ciudad de Viena, la capital de Austria, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón el año pasado.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 4 | Steyr – Steyr (170,5 km)
|1
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|3:54:51
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|4
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
|6
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|9
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|m.t.
|10
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|17:13:10
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:25
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:40
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:51
|7
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|3:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:42
|10
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco-AlUla
|4:42