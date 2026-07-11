Victoria de Alexander Salby en el inicio del Tour de Qinghai; César Macías el mejor latinoamericano

La jornada inaugural del Tour de Qinghai 2026 la ganó Alexander Salby (Li Ning Star). El sprinter danés fue el más rápido en la llegada masiva, luego de recorrer 120,6 por los alrededores de la ciudad de Xining, en China.

El corredor escandinavo, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó con lo justo al portugués Iúri Leitão (Caja Rural – Seguros RGA) y al francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.



Pierre Barbier, Alexander Salby y Iúri Leitão, en el podio de la primera etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

Con relación a los latinoamericanos, el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) fue el mejor, reportándose en la 9° posición, mientras que el uruguayo Eric Antonio Fagúndez ((Burgos Burpellet BH)) ocupó la casilla 21°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los colombianos todos llegaron en el lote, el boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) fue el más destacado de los nuestros en el puesto 41°, luego le siguieron Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 47°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 51° y Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 80°

La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este domingo con un recorrido montañoso de 224,6 kilómetros entre Huangyuan y Menyuan, que incluye varios repechos y dos puertos categorizados.



Alexander Salby, primer líder del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)

🚀 Alexander Salby (LNS) powers to victory in Xining! 👏



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Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Xining – Xining (120,6 km)

1 Alexander Salby Li Ning Star 2:27:53 2 Iúri Leitão Caja Rural – Seguros RGA m.t. 3 Pierre Barbier Terengganu Cycling Team m.t. 4 Alexis Renard Cofidis ,, 5 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber m.t. 6 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t. 7 Marco Manenti Bardiani CSF 7 Saber m.t. 8 Sergi Darder Caja Rural – Seguros RGA m.t. 9 Macías César Burgos Burpellet BH m.t. 10 Mathis Avondts Azerion / Villa Valkenburg m.t.