Victoria de Alessandro Fancellu en el inicio del Il Giro d’Abruzzo; Vicente Rojas el mejor suramericano

El ciclismo argentino vivió una jornada memorable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El joven pedalista gaucho Mateo Kalejman se coronó campeón de la prueba de contrarreloj individual masculina, logrando una espectacular medalla de oro. El gran favorito para colgarse la presea dorada era el experimentado colombiano Walter Vargas, dueño de un imponente palmarés continental que incluye siete títulos panamericanos de la especialidad y el oro en los recientes Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026. Sin embargo, la juventud y la agresiva cadencia del argentino terminaron por neutralizar la veteranía del referente antioqueño, relegándolo a la medalla de plata.

A sus recién cumplidos 22 años, el talentoso pedalista argentino ratificó su enorme proyección internacional al dominar con maestría un exigente circuito que puso a prueba la potencia y resistencia de los mejores rodadores de la región. El logro de Kalejman adquiere dimensiones épicas al analizar el nombre de su principal escolta en el podio. El tercer lugar lo ocupó el chileno Héctor Quintana, mientras que el otro colombiano en competencia, Anderson Arboleda, se clasificó 9°.

La competencia, disputada sobre un trazado de 48 kilómetros en la Ciudad de Rafaela, fue un auténtico monólogo de velocidad y precisión por parte de Kalejman. Con un registro oficial de 54 minutos, 58 segundos y 560 milésimas, el bicampeón argentino de la categoría élite detuvo el cronómetro con una marca inalcanzable para el resto de los competidores.

La diferencia final frente a Vargas, fijada en 28 segundos, reflejó la soberbia preparación física y aerodinámica que el ciclista local inyectó en cada pedalada. Este histórico triunfo no solo consolida a Mateo Kalejman como el rey de la contrarreloj en el continente, sino que funciona como una ansiada revancha personal tras haber sufrido polémicas descalificaciones en citas internacionales previas.

Kalejman ya cuenta con antecedentes internacionales importantes. Disputó los Mundiales Sub-23 de Glasgow 2023 y Ruanda 2025, y en 2026 consiguió uno de los mayores logros al coronarse campeón argentino de contrarreloj entre los élite. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del año pasado, cruzó la meta con el mejor tiempo y una amplia ventaja, pero fue descalificado tras un reclamo relacionado con la inclinación del asiento.

Juegos Suramericanos – Ciclismo de Ruta (CRI)

Rafaela – Rafaela (48 km)