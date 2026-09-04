Víctor Ocampo 2° y Álvaro Hodeg 4°, en la jornada inaugural del Tour de Shanghái 2026

En la jornada inaugural del Tour de Shanghái, el antioqueño Víctor Ocampo (Team Medellín-EPM) firmó un destacado segundo lugar, tras recorrer 95,3 kilómetros por los alrededores del distrito de Jiáding. Otro de los colombianos que terminó bien ubicado fue Álvaro Hodeg (Team Medellín-EPM), en el cuarto puesto.

El pelotón controló la carrera en el tramo final, dejando todo al embalaje, en el que el estonio Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) fue el más rápido de la primera etapa. La tercera casilla la ocupó el australiano Kurt Eather (Ccache x Bodywrap).



El podio de la primera etapa del Tour de Shanghái 2026. (Foto ©Team Medellín-EPM)

El cuanto al resto de los colombianos, estos se clasificaron así: Róbigzon Oyola 33°, Wilmar Paredes 36° y Brayan Sánchez 69°, los tres llegaron el pelotón con el mismo tiempo del ganador.

La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este sábado, en un recorrido totalmente llano de 94,8 kilómetros, que recorrerá los distritos de Songjiang y Qingpu, en territorio chino.

Tour of Shanghai (2.2)

Resultados etapa 1 | Jiading – Jiading (95,3 km)

1 Karl Patrick Lauk Wheeltop Rotor Chengdu Team 1:57:42 2 Víctor Ocampo Team Medellín-EPM m.t. 3 Kurt Eather CCACHE x BODYWRAP m.t. 4 Álvaro Hodeg Team Medellín-EPM m.t. 5 Aliaksei Shnyrko Li Ning Star m.t. 6 Antoine Raugel Van Rysel-Roubaix m.t. 7 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Ivan Bortnik Pingtan International Tourism Island Cycling Team m.t. 9 Mihkel Räim Quick Pro Team m.t. 10 Joes Oosterlinck Van Rysel-Roubaix m.t.