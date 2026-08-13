Víctor Benareau se consagra campeón de la Vuelta a Castilla-La Mancha con Juan Pablo Ortega en el Top 5

La Vuelta a Castilla-La Mancha despidió su segunda edición con una etapa de 138 kilómetros entre la localidad de Tembleque (Toledo) y la de Manzanares (Ciudad Real), donde el suizo Victor Benareau (High Level Gsport) no tuvo contratiempos para defender el liderato de la carrera y consagrarse campeón tras ganar las primeras tres etapas.

La buena noticia para el ciclismo colombiano llego por parte de Juan Pablo Ortega, compañero del campeón y quien fue fundamental en la consecución del título para el equipo High Level Gsport. El joven escarabajo terminó en el quinto puesto a solo 24 segundos del ganador.

En cuanto al resto de nacionales se clasificaron de la siguiente forma: Andrés Mancipe 12°, Santiago Sánchez 50°, Jerónimo González 52°, Nicolás Guzmán 59° y Nicolás Hernández 83°.

Una nueva llegada al sprint decidió al vencedor de la etapa final de la carrera del calendario español, con victoria para el neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz), quien superó al español Mario Anguela (El Bicho Plataforma Central Iberum) tras casi 3 horas de carrera y una media de 46’7km/h.



Mika Vijfvinkel ganó la quinta etapa de la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)

Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha

Resultados Etapa 5 » Tembleque › Manzanares (138 km)

1 Mika Vijfvinkel Supermercados Froiz 2:53:36 2 Mario Anguela El Bicho Plataforma Central Iberum m.t. 3 Joan Cadena Technosylva Rower Bembibre m.t. 4 José Dominguez Natural Greatness – Rali – Alé m.t. 5 Aimar Erostarbe Smartlog Nest Cycling Team ,, 6 Juan Pablo Ortega High Level-Gsport-Grupo Tormo m.t. 7 Gerard Mora Team MP Group m.t. 8 Albert Roca Caja Rural – Alea m.t. 9 Victor Benareau High Level-Gsport-Grupo Tormo ,, 10 Ibon Díaz Orihuela Cycling Team m.t. 29 Andrés Mancipe ODL Team – Lasal Cocinas m.t. 36 Nicolás Hernández Bialini Wheellab m.t. 77 Santiago Sánchez Telcom-On Clima-Osés m.t. 97 Nicolás Guzmán ODL Team – Lasal Cocinas ,, 98 Jerónimo González ODL Team – Lasal Cocinas m.t.



Mika Vijfvinkel, Víctor Benareau y Mario Anguela, en el podio final de la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)

Clasificación General Final