“Vi que era el más rapido de todos”: Brandon Vega tras ganar la quinta jornada de la Vuelta al Táchira
Colombia celebró en la quinta etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira con un espectacular triunfo del pedalista bogotano Brandon Vega, del equipo GW Erco SportFitness. El escarabajo, de 23 años, se llevó la victoria al sprint.
“Vi que era el más rápido de todos, en realidad me gustan los circuitos, soy un corredor muy completo podría decirlo así y bueno hoy se me dio la etapa. Ganar este circuito fue muy bonito, ganar es muy difícil, entonces contento por eso”, dijo el pedalista capitalino.
En la definción el corredor colombiano tuvo los arrestos y la fuerzas para vencer holgadamente a los venezolanos Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel).
“Un circuito muy duro, faltando cuatro vueltas vi que eramos mayoría como equipo, entonces me dieron la confianza para ganar. Hoy le dedicó este triunfo a mi equipo, a mi familia, a mi novia y a todos los que han creido en mi, en especial a Nicolás que me ayudó muchísimo”, concluyó el colombiano.
Ciclo-Retro: leyendas del ciclismo que celebran su cumpleaños el mismo día de Egan Bernal
Un día como hoy, un 13 de enero, varios ciclistas legendarios están de festejo por su cumpleaños. Así como el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021, Egan Bernal, quien cumple 29 años, también festejan el neerlandés Huub Zilverberg y el italiano Fausto Bertoglio.
Otros que ya no están como Roberto ‘Pajarito’ Buitrago (q. e. p. d.) cumpliría 89 años de edad y Marco Pantani (q. e. p. d.), quien festejaría 56 años.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico enumera algunos exciclistas que coinciden en su nacimiento el día de hoy con el formidable pedalista zipaquireño del Ineos Grenadiers.
(PAÍSES BAJOS) Huub Zilverberg *Nació en 1939 – 87 años
A pesar de haber tenido una carrera corta como ciclista profesional entre 1961 y 1969, el recordado ciclista neerlandés consiguió 11 victorias durante su carrera profesional, destacando una etapa en el Tour de Francia y otra en el Giro de Italia, ambas en 1962. También ganó una fracción en el tour de Flandes en 1961, una etapa en la París – Niza en 1964 y un parcial en el Critérium du Dauphiné Libéré en 1966.
(ITALIA) Fausto Bertoglio *Nació en 1949 – 77 años
Su primer nombre fue elegido por sus padres en homenaje a Fausto Coppi. Comenzó su carrera profesional en 1973. El mayor éxito de su carrera deportiva fue el triunfo en el Giro de Italia 1975, por delante del español Francisco Galdós y el italiano Felice Gimondi. Al siguiente año se subió al podio como tercero de la Corsa Rosa en 1976. Terminó su carrera en 1980 después de haber trabajado durante un año como miembro del equipo de Francesco Moser en Sanson-Campagnolo.
(ITALIA) Giovanni Visconti *Nació en 1983 – 43 años
Fue profesional desde 2005 hasta 2022 alcanzando con 34 victorias en su palmarés tras más de 17 temporadas en el pelotón internacional. Siempre le quisieron comparar con Paolo Bettini. Además, fue compañero de Nairo Quintana en el Movistar. Es recordado porque fue campeón de Italia de ciclismo en ruta en tres ocasiones, vistió la Maglia Rosa en el Giro de Italia 2008 durante ocho etapas y en 2015, ganó el maillot azul de mejor escalador de la Corsa Rosa. Asimismo, ganó la Coppa Sabatini en dos oportunidades y Giro dell’Emilia en 2017.
(MÉXICO) Jesús Sarabia *Nació en 1946 – 80 años
El histórico exciclista nacido en Ciudad de México es recordado en su país por su gran actuación en el ciclismo de ruta de los juegos Olímpicos de Munich 1972, donde ocupó la décima casilla, llegando detrás del italiano Francesco Moser y del colombiano Miguel Samacá. También participó en los Juegos Olímpicos de 1968.
(COLOMBIA) Roberto ‘Pajarito’ Buitrago *Nació en 1937 – Falleció el año pasado
Reconocido por ser el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia y una de las principales figuras del deporte de las bielas durante las décadas de 1950 y 1960. Nació el 13 de enero de 1937 en Guayatá (Boyacá). En 1962 obtuvo el triunfo más importante de su carrera derrotando a Martín Emilio “Cochise” Rodríguez en la Vuelta a Colombia.
(ITALIA) Marco Pantani *Nació en 1970 – Falleció en 2004
El ganador del Giro de Italia 1998 y el Tour de Francia del mismo año es considerado por muchos uno de los mejores escaladores de la historia. La cinta que solía llevar en su cabeza rapada, sus explosivos ataques en las etapas montañosas y su estilo atacante le valieron el sobrenombre de ‘El Pirata’. Su carrera exitosa se vio truncada en 1999 por acusaciones de dopaje, que él siempre rechazó. Luego de una crisis depresiva, el 14 de febrero de 2004 Pantani fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en la localidad costera italiana de Rímini. La leyenda del ciclismo italiano estaría cumpliendo hoy 52 años.
(FRANCIA) Roger Bertaz *Nació en 1929 – Falleció en 2024
Destacado pedalista francés de la década de los 50’s. Su primer gran triunfo lo consiguió en la Paris-Troyes. El corredor galo obtuvo sus mejores resultados en la Paris-Niza en 1953 donde ganó una etapa y se quedó con el tercer cajón del podio. Ese mismo año también obtuvo el tercer puesto en el Tour de Picardie.
Vuelta al Táchira: Brandon Vega gana de forma espectacular el circuito en Mérida en la quinta etapa
En un lleno de emociones, el bogotano Brandon Vega (GW Erco SportFitness) ganó la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2026. El colombiano se quedó con el triunfo luego de recorrer de 120,9 kilómetros en la ciudad de Mérida, en la Región de los Andes.
El escarabajo de 23 años fue el más fuerte en la definición para llevarse una gran victoria, por delante de los venezolanos Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) 2° y 3°, respectivamente.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el sprinter colombiano Nicolas Gómez (GW Erco SportFitness). El velocista antioqueño estuvo rodando sólo en los últimos giros, sin embargo, en el tramo final del circuito fue neutralizado por el pelotón.
En cuanto a la clasificación general se presentaron pequeños cambios con Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) firme en el liderato. Al venezolano lo escolta su coterráneo Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y el podio parcial lo completa el local Winston Maestre (Lotería del Táchira Servitel).
El giro tachirense continuará este miércoles con la sexta etapa, una jornada montañosa de 166,3 kilómetros que se disputará entre El Vigia y La Grita, en un final exigente de primera categoría.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 5 | Mérida – Mérida (120,9 km)
|1
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:08:07
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|3
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|5
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
|6
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|,,
|7
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
|8
|Miguel Flórez
|Arenas Tlax-Mex
|,,
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|0:05
|10
|Alejandro García
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|11
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|0:11
|12
|Germán Rincón
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|13
|Shair Sleider Jaime
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|0:16
|14
|Jeison Rujano
|Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro
|0:21
|15
|Manuel Medina
|Lotería del Táchira Servitel
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|21:16:21
|2
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|1:15
|3
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:40
|4
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|2:47
|5
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|3:42
|6
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|4:15
|7
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5:18
|8
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|6:16
|9
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|6:27
|10
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|7:11
|11
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|7:21
|12
|Kristian Méndez
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|7:39
|13
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|9:30
|14
|Jad Sair Colmenares
|Alcaldía de Torbes Urena Sport C IDT Cediplast
|10:40
|15
|Johakson Rodríguez
|Alcaldía de Urena Sport C IDT Cediplast
|12:01
“Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”: Jonas Vingegaard, quien hará el Giro y el Tour este año
El dos veces vencedor del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, empezará la temporada en el UAE Tour y después estará en la Vuelta a Catalunya antes de disputar el Giro de Italia y el Tour de Francia, sus dos grandes objetivos en la temporada 2026. A los 29 años, uno de los grandes especialistas en vueltas por etapas de su generación, debutará de este modo en la Corsa Rosa.
“Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”, dijo el danés, que se convierte así en uno de los grandes atractivos de la ronda italiana que se disputará del 8 al 31 de mayo, donde se verá las caras con Richard Carapaz (EF Education – EasyPost ), João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Einer Rubio (Movistar Team) y Giulio Ciccone (Lidl Trek), entre otros.
El ganador de dos ediciones del Tour (2022 y 2023) y de la última Vuelta a España (2025), Vingegaard ha confirmado su calendario de la temporada 2026 en el Media Day de su equipo Team Visma-Lease a Bike. El escandinavo tiene previsto su debut en el Giro de Italia antes de asaltar por sexta vez la Grande Bouclé, donde ha subido al podio de las últimas cinco ediciones.
Después de que una caída en la París-Niza el año pasado Jonas evitará su participación en este carrera, pero si aspira este año a sumar más títulos a un palmarés particular donde constan otros de las pruebas por etapas UCI WorldTour de gran prestigio como la Tirreno-Adriatico, la Itzulia o el Critérium du Dauphiné.
*Con Información Prensa Team Visma-Lease a Bike