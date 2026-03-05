Ruta
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) definió la nómina de la selección que representará al vecino país en el próximo Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo. La convocatoria destaca por una sólida presencia de pedalistas del estado Táchira, quienes conforman el núcleo principal de la delegación en ambas ramas.
En la rama femenina, el estado tchirense aporta la mayor parte de la nómina con la jerarquía de Lilibeth Chacón, quien alcanza su décima participación panamericana. La representación regional se completa con Yeniret Alexandra Roa y Fabiana Candelas (segundo año consecutivo). Johaneth Vargas, quien a sus 19 años se estrena en la máxima cita continental y complementan el grupo femenino Verónica Sofía Abreu y la debutante Angy Luna.
En el bloque masculino, destacan los tachirenses Edwin Yair Torres, quien asiste a su segunda edición consecutiva; Francisco Peñuela, tras su 11° lugar el año pasado; y el experimentado Jorge Abreu, Campeón de la Vuelta al Táchira y de extraordinaria presentación en la Vuelta a República Dominicana, quien a sus 35 años hará su esperado debut en el certamen continental. A ellos se suman Leangel Linares (con tres Top-10 previos), Emmanuel Viloria y el debutante Yonathan Eugenio.
Miguel Fuentes, Coordinador Técnico de Selecciones de la FVC, subrayó que esta selección es producto de un sistema de trabajo profesionalizado. Durante sus declaraciones, en el programa “Tiempo de Juego” del Circuito Líder, Fuentes extendió un reconocimiento especial a los estrategas Arlex Méndez y Miguel Ubeto, piezas clave del cuerpo técnico en la preparación de los corredores.
Asimismo, el vocero agradeció el respaldo de las actuales autoridades de la FVC y manifestó su expectativa de que las próximas gestiones mantengan esta metodología. “Esperamos que las nuevas autoridades den continuidad a este sistema de trabajo, pues es la vía para garantizar el beneficio real del atleta del pedal en Venezuela”, afirmó Fuentes
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Germán Darío Gómez en la defensa de su prestigio
Regresó de Italia el joven ciclista santandereano luego de reunirse con el abogado que tiene a su cargo la defensa ante un examen analítico adverso que ha llevado a la UCI a suspender temporalmente su participación con el equipo Polti al que pertenece. Gómez ha presentado todos los documentos, certificados y pruebas necesarias con las cuales asume su defensa y espera la fecha en la cual va a comparecer ante la máxima rectora del ciclismo mundial en Suiza.
Mauricio Vargas, jefe de misión para Juegos Centroamericanos
El expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y miembro actual del COC será el jefe de misión para la delegación de nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de Julio al 8 de agosto en República Dominicana. Como dirigente de vasta experiencia nacional e internacional Vargas sabrá cumplir acertadamente con la responsabilidad que este cargo implica.
Montería lista para Panamericanos de Ruta con presencia de presidente de UCI
Como un bálsamo ante la desolación causada por la temporada de lluvias ha sido calificada la realización del torneo panamericano de ruta que viene del 16 al 22 de marzo. Hasta la fecha se han inscrito participantes de 27 países y se confirma la presencia por primera vez en Colombia, de David Lappartient, presidente de la máxima rectora del ciclismo mundial.
Próximos compromisos del ciclismo nacional
Una vez terminada la Vuelta al Tolima y los Campeonatos Panamericanos de Ruta, el ciclismo colombiano se prepara para afrontar la Clásica de Riongero, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo para luego afrontar otro compromiso de talla internacional (Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril) y en el calendario nacional viene la Vuelta al Valle del 24 al 28 de marzo donde volverán a encontrarse los mejores corredores y equipos del lote nacional.
Sigue la racha de lesiones en el lote internacional
A la lista de importantes ciclistas del lote World Tour y Pro-Continental que se han visto obligados al retiro temporal, operaciones y hospitalizaciones, se siguen agregando nombres como los de Tim Wellens (Fractura de clavícula), Stefan Kung y Ben Swift hombres claves dentro de sus equipos Tudor e Ineos respectivamente, lo que trae consigo su ausencia en las carreras que se avecinan y obliga a cambios en las alineaciones de las escuadras a las que pertenecen.
Faltan 200 días para el Mundial de ruta en Montreal 2026
Todo se encuentra listo en esta ciudad para la realización del Campeonato Mundial de ruta del 20 al 27 de septiembre en el que se van a disputar 13 títulos por parte de 1000 ciclistas, hombres y mujeres de todo el mundo en las categorías élite, sub-23 y junior. Los trazados incluyen la prueba de gran fondo en ruta para la elite masculina con 273 kilómetros, 180 para las damas y aparte de los 39,2 km de CRI para los astros del reloj en ambas ramas. Montreal ya fue sede de un mundial en 1974 con el famoso circuito de Mont Royal que también será escenario este año y luego realizó las pruebas de ruta y pista correspondientes a los Juegos Olímpicos de 1976.
El mundial 2028 en Abu Dabi destinado a los velocistas
Siguiendo con los campeonatos mundiales de ciclismo en ruta, el correspondiente al 2028 que tiene como sede a Abu Dabi será totalmente destinado a los velocistas puros de acuerdo con su planimetría. Los organizadores han desmentido cualquier posibilidad de “construir una montaña” que favorezca los intereses del astro Tadej Pogacar, capitán del equipo local UAE. Los dos últimos mundiales para velocistas fueron los del 2011 en Copenhague donde ganó Mark Cavendish y el de 2016 en Doha en el cual resultó vencedor Peter Sagan.
Abren convocatoria para las Escuelas de Talentos en articulación con el Comité Olímpico Colombiano
El futuro del alto rendimiento en Colombia continúa fortaleciéndose gracias a Escuela de Talentos, programa del Ministerio del Deporte que este año seguirá identificando y desarrollando las habilidades deportivas en niños, niñas y adolescentes, entre los 6 y 17 años de todo el país, como estrategia para consolidar la reserva deportiva nacional.
Con una inversión total proyectada de $6.800 millones para el sector olímpico y 2.200 beneficiarios en este 2026, se consolida la apuesta integral en procesos de preparación técnica y pedagógica, orientados a potenciar las capacidades físicas, técnicas y competitivas de los jóvenes talentos, en articulación con el Comité Olímpico Colombiano.
Para la presente vigencia, se realizará una convocatoria abierta en los territorios donde operará el programa, el cual no es de cobertura masiva sino un modelo de consolidación de procesos deportivos, por lo cual cuenta con cupos limitados.
Los aspirantes deberán cumplir con los criterios establecidos para cada modalidad, tales como edad requerida; presentación y aprobación de test físicos y técnicos específicos que avalen sus habilidades deportivas, como también el cumplimiento de los lineamientos metodológicos definidos para el proceso.
Los requisitos específicos podrán consultarse en la página oficial del Comité Olímpico Colombiano, como también en los institutos municipales de deporte donde se establecerán las respectivas Escuelas de Talentos.
“Este programa consolida un modelo con enfoque territorial, inclusivo y sostenible, orientado a garantizar procesos de calidad en la identificación de habilidades en ambos sectores”, destacó Alexandra Mariño, coordinadora de Talento y Reserva Deportiva del Ministerio.
En la proyección para 2026, en el sector olímpico se tienen 110 escuelas deportivas en los 32 departamentos para 2.200 deportistas beneficiarios en 21 deportes y 27 modalidades.
Este año será fundamental en la consolidación territorial y fortalecimiento institucional, brindando mayores oportunidades para que el talento colombiano transite desde las regiones hacia el rendimiento y alto rendimiento.
En este enlace podrá conocer toda la información de la convocatoria de Escuelas de Talentos para el sector olímpico: https://share.google/zu3W9CaFfyzjHigCB
*Con Información de Mindeporte
El Movistar Team designa a Diego Pescador como uno de sus líderes para la Strade Bianche 2026
El equipo español Movistar regresa a la acción este fin de semana: el sábado será el turno para la Strade Bianche, una de las clásicas más apetecidas del calendario World Tour con el protagonismo de los caminos de tierra de la Toscana, y que tendrá al joven Diego Pescador como una de sus cartas principales.
La escuadra telefónica presentará una formación equilibrada con escaladores que buscarán aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer una carrera siempre imprevisible por los terrenos de sterrato exigentes y técnicos.
En el resto de la nómina figuran Roger Adrià, un corredor con características adecuadas para este tipo de clásicas explosivas y que puede ser otra de las principales bazas del conjunto telefónico. Junto a ellos estarán corredores con experiencia en carreras de un día como Filip Maciejuk, Gonzalo Serrano y Albert Torres, además de los jóvenes Pavel Novak y Manlio Moro.
La Strade Bianche, aunque es relativamente nueva en comparación con otras carreras de un día, se ha ganado un lugar especial en el calendario World Tour, convirtiéndose en una de las más queridas y emblemáticas, que este año contará con un recorrido de 203 kilómetros por los pintorescos caminos de gravel en los alrededores de la ciudad de Siena, en la región de Toscana.