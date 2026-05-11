Pista
Velódromo de Mosquera: ministra del deporte supervisó el avance de la obra, que supera el 93 %
La ministra del deporte, Patricia Duque Cruz, realizó una nueva visita al Velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional, que ya cuenta con un avance de obra del 93,40%
La pista, el corazón del velódromo, está totalmente instalada, y se adelanta el proceso de pulido para seguir con el resane de detalles. Ya están instaladas igualmente las luminarias y se está terminando la instalación de la cubierta perimetral.
En los próximos días se programará una visita con la Federación Colombiana de Ciclismo, previa a la revisión por parte de la UCI, para su certificación.
La obra del velódromo más moderno del país tiene un costo total de 98.460 millones de pesos, de los cuales el ministerio del Deporte aporta 60.000 millones.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista
La Selección Colombia se coronó campeona general del Campeonato Panamericano Junior de Pista en territorio mexicano, tras conseguir 26 medallas en total: 10 oros, 8 platas y 8 bronces.
La delegación tricolor alcanzó su cuarto título consecutivo en Xalapa, sumados a los conseguidos en Lima 2025, Lima 2024 y Asunción 2023.
La casanareña Danna Martínez le entregó a Colombia el último título panamericano, tras coronarse campeona del keirin, y luego llegaron tres medallas de plata con Martín Mesa en el keirin; Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez en la madison masculina y Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez en la madison femenina.
Resumen de la última jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Danna Martínez – Keirin
🥈 Martín Mesa – Keirin
🥈 Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez – Madison
🥈 Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez – Madison
MEDALLERO FINAL
Pista
Jornada de récords para los jóvenes pisteros colombianos en el Panamericano Junior Xalapa 2026
Una jornada inolvidable para el ciclismo colombiano y para el futuro de nuestra pista se vivió en la penúltima jornada del Campeonato Panamericano Junior Xalapa 2026, que se desarrolla en México.
La velocista antioqueña Manuela Loaiza se coronó campeona panamericana del kilómetro e impuso un nuevo récord mundial junior en el kilómetro contrarreloj tras detener el cronómetro en 1:07.659, durante las clasificaciones.
Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, Loaiza superó la anterior marca mundial de 1:08.092, establecida en 2025, y dominó cada referencia intermedia de la prueba (250 m, 500 m y 750 m), confirmando una actuación histórica de principio a fin.
Luego, el velocista colombiano Thomás Mejía escribió una nueva página en la historia del ciclismo de pista nacional al imponer récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj con un impresionante registro de 1:01.610.
Con esta marca, Mejía superó el histórico 1:02.074 establecido por Cristian Ortega en 2018 durante el Panamericano de Cochabamba, consolidando una actuación de alto nivel internacional y reafirmando el crecimiento de la velocidad colombiana.
La actuación nacional en la cuarta jornada de competencias se cerró con el bronce de Juan Esteban Sánchez, en el ómnium.
Con los resultados del día Colombia se mantuvo al frente del medallero general tras el cuarto día de competencias, con 22 medallas en total: 9 de oro, 5 de plata y 8 de bronce.
Esta sábado finalizará el Campeonato Panamericano Junior de Pista en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México. En la última jornada 8 corredores de la Selección Colombia estarán en competencia
Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez
Resumen de la cuarta jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Manuela Loaiza – Kilómetro (Récord Mundial)
🏆 Thomas Mejía – Kilómetro (Récord Panamericano)
🏆 Daniela Quintero Osorio – Prueba por Puntos
🥈 Ana Sofía Suárez – Prueba por Puntos
🥈 Juan José Calderón – Kilómetro
🥉 Sheylin Gómez – Eliminación
🥉 Juan Esteban Sánchez – Ómnium
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo
Haciéndole seguimiento al nuevo Velódromo de Mosquera, la Revista Mundo Ciclístico realizó una nueva inspección con el fin de constatar el avance de las obras, que marchan como se tiene previsto en el cronograma.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, que quedó prácticamente terminado en su totalidad, a falta del proceso de pulimento y demarcación de la pista.
“Nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar todo esto. Fue un reto tanto en su estructura como el tema de la pista y estamos muy contentos por los resultados”, empezó diciendo la arquitecta Sandra Rivera.
A renglón seguido continuó: “Nosotros pulimos y empezamos a poner todas las delimitaciones y marcaciones que manda la Unión Ciclista Internacional (UCI), y después colocaremos la membrana protectora que es la que le da el brillo a la pista y es por donde realmente pasan los ciclistas”.
En el tema de los exteriores del velódromo (plazoletas, accesos peatonales, parqueaderos y demás), las obras van en un 30%, pero al concepto pista que es el corazón de esta gran obra, solo le estaría restando un 5%.
“Es una satisfacción muy grande hacer parte de un proyecto tan importante del país, a nivel del deporte, sabemos el impacto que tiene a nivel nacional una estructura tan grande, el ciclismo es uno de los deportes insignias de Colombia, el más ganador, y le cumpliremos haciendo algo mucho más qué representativo con este velódromo”, finalizó contánonos Alán Iguarán, ingeniero residente del proyecto.