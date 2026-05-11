Velódromo de Mosquera: ministra del deporte supervisó el avance de la obra, que supera el 93 %

La ministra del deporte, Patricia Duque Cruz, realizó una nueva visita al Velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional, que ya cuenta con un avance de obra del 93,40%

La pista, el corazón del velódromo, está totalmente instalada, y se adelanta el proceso de pulido para seguir con el resane de detalles. Ya están instaladas igualmente las luminarias y se está terminando la instalación de la cubierta perimetral.



Así se ve la pista del nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)

En los próximos días se programará una visita con la Federación Colombiana de Ciclismo, previa a la revisión por parte de la UCI, para su certificación.

La obra del velódromo más moderno del país tiene un costo total de 98.460 millones de pesos, de los cuales el ministerio del Deporte aporta 60.000 millones.



Así luce la parte exterior del velódromo de Mosquera. (Foto © Prensa Mindeporte)

*Con Información Prensa Mindeporte