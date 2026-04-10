Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.
Pista
La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá iniciaron simultáneamente la Copa Internacional C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional, eventos que abrieron oficialmente la temporada del ciclismo de pista en nuestro país. El certamen reúne a deportistas en las categorías Élite; Sub-23, Juvenil y Prejuvenil en el escenario de 333 metros de longitud ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre.
El evento, que cuenta con la participación de más de 200 pedalistas en representación de 11 países, se desarrolla en la capital colombiana y se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a destacados talentos del ciclismo nacional e internacional.
Para destacar la actuación de la selección nacional en inicio en el Campeonato Internacional C2 que consiguió cuatro medallas de oro en las pruebas por equipos, además de las preseas doradas logradas por Lina Marcela Hernández en la eliminación y la de Stefany Cuadrado en el Keirin. El certamen pistero continuará hoy viernes con la segunda jornada.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta los resultados del día inaugural de competencias.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
PROGRAMACIÓN SEGUNDO DÍA
Pista
El Orgullo Paisa listo para afrontar la I Válida Nacional de Pista y la Copa C2 UCI
El equipo Orgullo Paisa listo para enfrentar uno de los eventos más importantes del calendario nacional, que en esta ocasión reunirá dos competencias de alto nivel en un mismo escenario: la Copa C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional de Pista.
Por un lado, la Copa C2 UCI otorgará puntos para el ranking mundial y será clave como clasificatoria a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde los resultados podrían definir cupos directos a esta importante cita del ciclo olímpico.
Cabe destacar que, simultáneamente, se estará celebrando la primera Válida Nacional de Pista de la temporada, que reunirá a deportistas en las categorías Élite, Sub-23, Juvenil y Prejuvenil, para un total en competencia de 362 ciclistas, cifra inédita para el certamen.
Ambos eventos se desarrollarán en el mismo escenario de 333 metros, un velódromo histórico que albergó el Campeonato Mundial de Pista en 1995, año de su inauguración.
Para esta válida nacional, el equipo Orgullo Paisa contará con la participación de seis corredores en diferentes categorías:
*Élite y sub 23 masculina: Juan Felipe Osorio y José Miguel Aristizábal
*Élite femenina: Jessenia Meneses y Estefanía Herrera
*Juvenil: Mateo Arias y David Montoya
Por su parte, las corredoras Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Andrea Álzate y Stefany Cuadrado, convocadas a la Selección Colombia, estarán disputando la Copa C2 UCI, representando al país en esta competencia internacional.
Con una nómina equilibrada y presencia tanto a nivel nacional como internacional, el Orgullo Paisa afronta este importante fin de semana con la convicción de ser protagonista y dejar en alto el nombre de Antioquia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
Pista
En Bogotá, relanzamiento internacional del ciclismo en pista con presencia de 12 países
Con una cantidad de países y ciclistas que no se veían desde 1995 en el Campeonato Mundial de ciclismo en pista, la FCC ha programado la denominada Primera Copa Colombia y dos jornadas de Categoría C-2 en el velódromo de El Salitre, que cuenta con una pista descubierta de 333,33 metros en cemento.
El certamen contará con la presencia de 12 países y 357 competidores en la rama femenina y masculina, incluyendo las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
Entre los países participantes se encuentran México con 14 deportistas, Venezuela (18), República Dominicana (12), Ecuador (5), Guatemala (4), más Brasil, Cuba, Perú, Jamaica y la Selección Colombia, que viene con todas sus estrellas integrando un conjunto de sus mejores 18 representantes, lo que asegura un formidable espectáculo de alto nivel para los asistentes.
Por al lado de Colombia, será interesante ver igualmente en acción ciclistas que compiten en equipos de marca y con equipos de las ligas departamentales, cumpliendo así con el objetivo de la Federación Colombiana que intenta con este mecanismo promover a todo nivel la práctica y competición de una modalidad que le ha brindado enormes satisfacciones al deporte colombiano en el ciclo olímpico y al ciclismo en particular en Campeonatos del mundo, Copas Mundo, etc, etc.
Las competencias se llevarán a cabo desde el próximo jueves 9 hasta el domingo 13 en horarios a partir de las 10 am y las 3 pm. La entrada es gratuita y se espera una gran asistencia teniendo en cuenta la calidad del encuentro en la recordada pista del Salitre donde vuelven a rodar estrellas y campeones de talla mundial.
LISTADO DE INSCRITOS
PROGRAMACIÓN COMPLETA