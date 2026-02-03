Ruta
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.
Ruta
Alejandro Callejas, la cuota colombiana en la edición 77 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
Este miércoles arranca con una etapa rompe-piernas la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que tendrá en la línea de salida al colombiano Alejandro Callejas (Petrolike), quien viene de abrir su temporada en la Challenge de Mallorca en territorio español.
La edición 77 de la ronda valenciana tendrá entre sus nombres ilustres figuran el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y los belgas Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), entre otros.
Al margen de los favoritos para la victoria en la clasificación general, otro de los grandes atractivos de la ronda valenciana será el duelo entre los hombres rápidos donde sobresalen el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH).
La carrera española, que presenta un recorrido exigente de cinco etapas muy variadas, arranca mañana desde la histórica ciudad andaluza de Segorbe, y lo hace con una jornada rompe-piernas de 160 kilómetros, que llegará a Torreblanca por tierras castellonenses, ideal para los sprinters.
Haciendo referencia a la historia de los escarabajos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Colombia cuenta con los títulos del boyacense Nairo Quintana, quien fue campeón en 2017 y el de el bogotano Santiago Buitrago, quien ganó el año pasado.
Ruta
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA
Ruta
Nu Colombia presentó en Bogotá su nómina para la temporada 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia presentó este lunes en Bogotá su nómina oficial para la temporada 2026, un año en el que la escuadra morada buscará consolidar su protagonismo en el calendario nacional y ampliar su presencia en competencias internacionales.
Luego de dos temporadas con resultados destacados, el conjunto dirigido por Raúl y Gabriel Jaime Mesa anunció la llegada de dos nuevos corredores a la categoría Élite y tres refuerzos en la categoría Sub-23, fortaleciendo un proyecto que combina experiencia y proyección deportiva.
Balance deportivo y objetivos para 2026
En la temporada 2025, Nu Colombia fue protagonista en el ciclismo nacional tras conquistar la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Antioquia y la Clásica de Anapoima, con triunfos de Rodrigo Contreras, además de las Vueltas al Tolima y al Valle, logradas por Javier Jamaica. A nivel internacional, el equipo también celebró la victoria de Sergio Luis Henao en la Clásica Internacional de Jamaica.
De cara a 2026, el objetivo principal será mantener el protagonismo en las principales vueltas del país, con especial énfasis en la Vuelta a Colombia, y continuar el proceso de internacionalización del equipo. “Se han incorporado nuevos talentos y recursos que fortalecerán el rendimiento del equipo. El objetivo es seguir siendo protagonistas a nivel nacional y dar pasos firmes en competencias internacionales”, señalaron los directores técnicos Raúl Mesa y Gabriel Jaime Mesa.
Hyundai se suma como nuevo patrocinador del equipo Nu
Una de las principales novedades para la temporada 2026 es la incorporación de Hyundai como nuevo patrocinador y aliado estratégico del Nu Colombia. La marca automotriz acompañará al conjunto en sus desplazamientos por las carreteras del país, reforzando el enfoque en seguridad vial y logística.
“Esta alianza representa un respaldo al deporte, al talento joven y al crecimiento del ciclismo colombiano en escenarios de alto nivel”, afirmó Adriana Casadiego, Directora de Marca de Hyundai. La fabricante surcoreana de automotores se une a Smartfit, Enjoy, Vélez y Scott como socios estratégicos del equipo.
Refuerzos en la categoría Élite
Para la temporada 2026, el equipo Nu Colombia incorporó dos corredores con experiencia en el ciclismo nacional e internacional:
- Carlos Gutiérrez (29 años, San Gil, Santander)
Llega procedente del Movistar – Best PC de Ecuador. En 2025 fue subcampeón de la Vuelta a Guatemala y ganador del Desafío Valle Hermoso. En 2022 terminó segundo en la Vuelta a Costa Rica con el Team Banco Guayaquil. Cuenta con varias victorias de etapa en competencias nacionales e internacionales.
- Óscar Fernández (25 años, Villapinzón, Cundinamarca)
Proviene del Team Medellín – EPM. En 2025 ganó la Clásica de Cota y el Criterium Medellín, además de ubicarse en el top 10 de tres etapas del Clásico RCN. En 2023 fue campeón de la Clásica de Marinilla y de la etapa reina de la Vuelta a Antioquia.
Nuevos talentos en la categoría Sub-23
El equipo Sub-23 se refuerza con tres corredores jóvenes que apuntan a consolidar el proceso formativo de la escuadra:
- Emerson Gordillo (Casanare)
Regresa al equipo Nu tras su paso por el GW Erco Shimano. En 2025 fue campeón de la Clásica Nacional Ciudad de Paipa Sub-23.
- Alejandro Peña (Paipa, Boyacá)
Destacado embalador. En 2025 fue convocado por la Selección Colombia para el Campeonato Panamericano de Ruta en Uruguay.
- William Colorado (Santuario, Risaralda)
Llega procedente del GW Erco Shimano. En 2025 fue subcampeón nacional de ruta Sub-23 y obtuvo medalla de plata en los Campeonatos Nacionales de Ruta.
Nómina oficial Nu Colombia 2026
Categoría Élite
Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba, Jhonatan Cháves, Cristián Rico, Víctor Contreras, Carlos Gutiérrez y Óscar Fernández.
Categoría Sub-23
Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Alexander Agudelo, Johan Rubio, Alejandro Peña y William Colorado.
Calendario de competencias 2026
Competencias nacionales
- Campeonatos Nacionales (5–8 febrero)
- Vuelta al Tolima (25 feb – 1 mar)
- Clásica de Rionegro (12–14 marzo)
- Vuelta al Valle (25–29 marzo)
- Clásica de Anapoima (7–10 abril)
- Clásica de Fusagasugá (22–24 abril)
- Vuelta de la Juventud (4–10 mayo)
- Clásica Rubén Darío Gómez (27–29 junio)
- Vuelta a Antioquia (15–19 julio)
- Vuelta a Colombia (7–16 agosto)
- Clásica Carmen de Viboral (19–22 agosto)
- Clásica Marinilla (1–4 septiembre)
- Vuelta a Boyacá (9–13 septiembre)
- Clásico RCN (19–27 septiembre)
Competencias internacionales
- Tour de Jamaica (27–29 marzo)
- Gira por Francia (13 abril – 26 mayo)
- Vuelta a Bantrab (30 abril – 4 mayo)
- Gran Fondo de Nueva York (17 mayo)
- Vuelta a Guatemala (24 octubre – 2 noviembre)
Con esta estructura deportiva, Nu Colombia afronta la temporada 2026 con una nómina equilibrada y un calendario exigente, reafirmando su objetivo de consolidarse como uno de los equipos de referencia del ciclismo colombiano.