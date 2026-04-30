¡Vamos escarabajos! César Guavita consigue la segunda victoria colombiana en la Vuelta Bantrab 2026 y se pone líder

Se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Bantrab 2026 y continúa el dominio colombiano en territorio guatemalteco. Esta vez el turno de ganar le correspondió a César Guavita (Team Best PC), quien se llevó los máximos honores, después ser el más fuerte en los 119,3 kilómetros que unieron a San Felipe con San Rafael Pie de la Cuesta.

El corredor bogotano, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escalador, logrando levantar los brazos en la meta, dio sus impresiones. “Sabíamos que teníamos que estar delante. Contento, mis compañeros marcaron el tirmo todo el tiempo, y al final sabía que yo tenía la responsabilidad y lo di todo para llevarme la victoria”.



César Guavita, ganador de la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Team Best PC)

El podio de la etapa lo completaron dos escarabajos más: Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente. El top 5 lo cerraron Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa), todos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, César Guavita (Team Best PC) le arrebató el liderato a su compatriota Kevin Castillo (Orgullo Paisa), ganador de la jornada inaugural.

La carrera chapina continuará este viernes con la tercera etapa, un circuito por la Autopista Los Altos que tendrá un recorrido totalmente llano de 132 kilómetros.



César Guavita y Yesid Pira, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Team Best PC)

Vuelta Bantrab (2.2)

Resultados Etapa 2 | San Felipe – San Rafael Pie de la Cuesta (119,3 km)

1 César Guavita Team Best PC 3:12:49 2 Wilson Peña Team Sistecrédito m.t. 3 Yesid Pira Hino One La Red Suzuki m.t. 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito m.t. 5 Yeison Reyes Orgullo Paisa m.t. 6 Mardoqueo Vásquez Hino One La Red Suzuki 0:09 7 Kevin Navas Team Best PC 0:26 8 Anthony Coque Team Best PC 0:26 9 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 0:26 10 Kevin Castillo Orgullo Paisa 0:38

Clasificación General Individual