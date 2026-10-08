Valentina Latriglia y Johan Gómez, ganadores de la cuarta edición de la Michelob ULTRA GFNY Maryland Cambridge

Los colombianos Valentina Latriglia y Johan Gómez se coronaron campeones de la cuarta edición de la Michelob ULTRA GFNY Maryland Cambridge, que se realizó el pasado domingo, con un recorrido de 148,7 kilómetros que recorrió la pintoresca costa este de Maryland, en los Estados Unidos.

En la rama femenina Colombia hizo el 1-2. La casareña María Valentina Latriglia logró la victoria con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 13 segundos, seguida muy de cerca por su compatriota Paula Carrasco, quien se quedó con el segundo puesto. La estadounidense Olivia Wiskowitz completó el podio.

Entre los varones, desde el inicio se formó una escapada de cinco corredores, entre los que figuraron el campeón de la GFNY Maryland 2024, Edwin Morel (República Dominicana), Wellington Dariel (República Dominicana), Pablo Paredes (Colombia), Johan Gómez (Colombia) y Alberto Ramos (República Dominicana).



Johan Gómez, en los más alto del podio de la Michelob ULTRA GFNY Maryland Cambridge 2026. (Foto © GFNY)

El grupo colaboró ​​en cabeza mientras un grupo perseguidor intentó recortar distancias. Tras una serie de ataques, Ramos acabó descolgándose durante el segundo circuito, dejando solo a cuatro punteros. Los líderes siguieron aumentando su ventaja, ampliando la diferencia con el grupo perseguidor de dos a casi seis minutos.

La carrera se decidió finalmente en un sprint entre los cuatro escapados, donde Gómez demostró ser el más fuerte en los metros finales y se alzó con la victoria con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 2 segundos, los dominicanos Edwin Morel y Wellington Dariel completaron el podio.

La próxima cita del calendario GFNY es la Michelob Ultra GFNY Pérez Zeledón, que se celebrará el 11 de octubre de 2026 en Costa Rica.