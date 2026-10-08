Ruta
Valentina Latriglia y Johan Gómez, ganadores de la cuarta edición de la Michelob ULTRA GFNY Maryland Cambridge
Los colombianos Valentina Latriglia y Johan Gómez se coronaron campeones de la cuarta edición de la Michelob ULTRA GFNY Maryland Cambridge, que se realizó el pasado domingo, con un recorrido de 148,7 kilómetros que recorrió la pintoresca costa este de Maryland, en los Estados Unidos.
En la rama femenina Colombia hizo el 1-2. La casareña María Valentina Latriglia logró la victoria con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 13 segundos, seguida muy de cerca por su compatriota Paula Carrasco, quien se quedó con el segundo puesto. La estadounidense Olivia Wiskowitz completó el podio.
Entre los varones, desde el inicio se formó una escapada de cinco corredores, entre los que figuraron el campeón de la GFNY Maryland 2024, Edwin Morel (República Dominicana), Wellington Dariel (República Dominicana), Pablo Paredes (Colombia), Johan Gómez (Colombia) y Alberto Ramos (República Dominicana).
El grupo colaboró en cabeza mientras un grupo perseguidor intentó recortar distancias. Tras una serie de ataques, Ramos acabó descolgándose durante el segundo circuito, dejando solo a cuatro punteros. Los líderes siguieron aumentando su ventaja, ampliando la diferencia con el grupo perseguidor de dos a casi seis minutos.
La carrera se decidió finalmente en un sprint entre los cuatro escapados, donde Gómez demostró ser el más fuerte en los metros finales y se alzó con la victoria con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 2 segundos, los dominicanos Edwin Morel y Wellington Dariel completaron el podio.
La próxima cita del calendario GFNY es la Michelob Ultra GFNY Pérez Zeledón, que se celebrará el 11 de octubre de 2026 en Costa Rica.
Ruta
Javier Jamaica conquista la etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral y asalta el liderato
El ciclista bogotano Javier Jamaica, al servicio del equipo Nu Colombia, firmó una jornada memorable este jueves al imponerse con autoridad en la esperada etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. Con una exhibición de fuerza en las montañas del Oriente antioqueño, el corredor no solo se adjudicó la fracción, sino que dio el golpe de gracia al vestirse con la camiseta de nuevo líder de la clasificación general.
La jornada, de alta exigencia y reservada para los escaladores puros, tomó la salida en el municipio de El Carmen de Viboral. Los ciclistas se enfrentaron a un trazado implacable de alta montaña con destino a Abejorral, un terreno donde los duros ascensos característicos de esta subregión provocaron el protagonismo absoluto de los escaladores.
El podio de la fracción reflejó el altísimo nivel de la competencia. Tras el bogotano Jamaica, cruzó la línea de meta en la segunda posición Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), mientras que el experimentado Sergio Luis Henao (Nu Colombia) completó el trío de punta, firmando el 1-3 para la escuadra que dirige Raúl Mesa.
Como era de esperarse, la clasificación general sufrió un auténtico revolcón en las rampas hacia Abejorral. El liderato cambió de manos y ahora es comandado por Javier Jamaica. Su escolta inmediato en la lucha por el título es Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), y en la tercera plaza se ubica el tolimense Camilo Ardila (Nu Colombia), configurando un podio parcial de lujo de cara a la jornada definitiva de este viernes, el tradicional Circuito Camargo, que pasará por diferentes sectores urbanos del municipio.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados Etapa 3 | El Carmen de Viboral – Abejorral – El Carmen de Viboral (116 km)
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|3:22:19″
|2
|jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:46
|4
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:46
|5
|David Hoyos
|Nu Colombia
|1:46
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|5:13:48″
|2
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|0:12
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:25
|4
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:34
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:57
Ruta
Dorian Godon gana la Gran Piemonte con destaque de Germán Darío Gómez y Santiago Umba
El ciclista francés Dorian Godon (Netcompany INEOS) ganó de forma espectacular la clásica italiana Gran Piemonte, disputada sobre un exigente trazado de 185 kilómetros entre las ciudades de Asti y Bra. El corredor galo demostró su enorme potencia en los metros decisivos para imponerse en un embalaje reducido y caótico, condicionado por una aparatosa caída dentro del último kilómetro que fraccionó el grupo de vanguardia. Con este brillante triunfo, Godon sucedió en el prestigioso palmarés de la carrera al mexicano Isaac del Toro, quien no pudo retener la corona.
La definición estuvo repleta de drama y alta tensión. El propio Del Toro intentó defender su título con un agresivo ataque en solitario a 16 kilómetros de la meta, pero fue neutralizado por el pelotón a falta de poco más de un kilómetro para el cierre. Tras el agrupamiento y el posterior descontrol del accidente final, Godon lanzó una aceleración fulminante que desarmó a sus oponentes directos. El podio lo completaron el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) en segunda posición, y el italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team), quien cruzó en el tercer lugar con el mismo tiempo del vencedor.
Por los lados de la representación suramericana, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, del UAE Team Emirates – XRG, firmó una destacada actuación al cruzar la línea de meta en la novena casilla, a solo dos segundos del ganador. Narváez se mantuvo muy atento en los cortes definitivos de la competencia y aguantó el fuerte ritmo impuesto por las formaciones de los velocistas en la aproximación a la ciudad de Bra.
En cuanto a los colombianos, Germán Darío Gómez y Santiago Umba asumieron un rol sumamente combativo desde los primeros compases de la jornada al integrarse con éxito en la gran fuga del día, animando la carrera y abriendo importantes brechas frente al lote principal. Sin embargo, el implacable desgaste físico y la posterior aceleración del grupo de favoritos en las rampas de La Morra pasaron factura a los escarabajos, quienes perdieron fuelle en el final e ingresaron a más de 8 minutos del ganador.
Gran Piemonte (1.Pro)
Asti – Bra (185 km)
|1
|Godon Dorian
|Netcompany INEOS Cycling Team
|04:06:19
|2
|Charmig Anthon
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Bettiol Alberto
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Nerurkar Lukas
|EF Education-EasyPost
|0:02
|5
|Hermans Quinten
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|6
|Wright Fred
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|7
|Eulalio Afonso
|Bahrain Victorious
|0:02
|8
|Matthews Michael
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|9
|Narvaez Jhonatan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|10
|Martí Pau
|NSN Cycling Team
|0:02
|119
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|8:26
|125
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|8:33
Ruta
Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en el Giro de Emilia, carrera que ganó en 2012.
El escarabajo, de 36 años, que venía corriendo con el Movistar, puso fin a su carrera como ciclista, en una trayectoria marcada por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen victorias de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026