Valencia decidirá a la ganadora de la décima edición de la Setmana Ciclista; Demi Vollering defenderá su liderato

Tras la cancelación de la tercera etapa de la Setmana Ciclista: Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana a causa del temporal que azota a la provincia de Alicante, la carrera retomará el pulso mañana 15 de febrero para la disputa de la cuarta y última etapa entre Sagunt y València.

En el día de ayer, Cat Ferguson (Movistar Team) venció al sprint en Vila-real después de una espectacular etapa por la montaña de Castellón. La 2ª etapa de la ronda valeciana nos regaló emoción y velocidad con un bonito sprint a cargo de la británica del Movistar Team por delante de Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team).

Mientras tanto, Demi Vollering (FDJ-SUEZ) continúa como líder de la carrera con 56” de ventaja sobre Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y 58” con Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike), tercera clasificada y mejor corredora sub-23 de la Setmana. La colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasfica en la casilla 101° a más de 17 minutos.

Valencia, jueza de la X Setmana Ciclista

La cuarta y última etapa de la 10ª edición de la Setmana Ciclista Valenciana unirá Sagunt con Valencia en una bonita etapa de media montaña con 117 kilómetros de recorrido y el puerto de L’Oronet como punto clave. Las ciclistas tendrán una última oportunidad para poner en jaque a Demi Vollering, líder de la prueba, y asaltar el maillot naranja.

L’Oronet (5,7 km al 4,5% de desnivel medio) es un puerto que supera el 10% de desnivel en su fase más dura y se corona a 30 kilómetros del final en Valencia, por lo que la jornada será rápida y abierta a movimientos tácticos tanto en la lucha por la etapa como en la clasificación general.

*Con Información Prensa Setmana Ciclista