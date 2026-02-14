Ruta
Valencia decidirá a la ganadora de la décima edición de la Setmana Ciclista; Demi Vollering defenderá su liderato
Tras la cancelación de la tercera etapa de la Setmana Ciclista: Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana a causa del temporal que azota a la provincia de Alicante, la carrera retomará el pulso mañana 15 de febrero para la disputa de la cuarta y última etapa entre Sagunt y València.
En el día de ayer, Cat Ferguson (Movistar Team) venció al sprint en Vila-real después de una espectacular etapa por la montaña de Castellón. La 2ª etapa de la ronda valeciana nos regaló emoción y velocidad con un bonito sprint a cargo de la británica del Movistar Team por delante de Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team).
Mientras tanto, Demi Vollering (FDJ-SUEZ) continúa como líder de la carrera con 56” de ventaja sobre Maeva Squiban (UAE Team ADQ) y 58” con Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike), tercera clasificada y mejor corredora sub-23 de la Setmana. La colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasfica en la casilla 101° a más de 17 minutos.
Valencia, jueza de la X Setmana Ciclista
La cuarta y última etapa de la 10ª edición de la Setmana Ciclista Valenciana unirá Sagunt con Valencia en una bonita etapa de media montaña con 117 kilómetros de recorrido y el puerto de L’Oronet como punto clave. Las ciclistas tendrán una última oportunidad para poner en jaque a Demi Vollering, líder de la prueba, y asaltar el maillot naranja.
L’Oronet (5,7 km al 4,5% de desnivel medio) es un puerto que supera el 10% de desnivel en su fase más dura y se corona a 30 kilómetros del final en Valencia, por lo que la jornada será rápida y abierta a movimientos tácticos tanto en la lucha por la etapa como en la clasificación general.
*Con Información Prensa Setmana Ciclista
Ruta
Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10
Revalidando su título del año pasado, el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG) completó su segundo triunfo consecutivo en la clásica portuguesa Figueira Champions, luego de recorrer 177,8 kilómetros en los alrededores de la provincia de Figueira da Foz.
El podio de la carrera lusa de un día lo completaron dos españoles: Alex Aranburu (Cofidis) 2° y Pau Martí (NSN Cycling Team). Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) cumplió una buena actuación, reportándose en el top 10.
En cuanto al resto de los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 27° a 26 segundos del ganador, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) terminó en el puesto 36° y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 49°, mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) no concluyó la prueba.
Tras cuatro ediciones de la Figueira Champions Classic, el país anfitrión cuenta con las dos victorias del local Antonio Morgado, Bélgica con el título de Remco Evenepoel en 2024 y el danés Mads Pedersen salió victorioso en 2023.
Figueira Champions Classic (1.Pro)
Figueira da Foz – Figueira da Foz (177,8 km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|4:19:13
|2
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|3
|Pau Martí
|NSN Cycling Team
|0:09
|4
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:10
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|,,
|6
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|7
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:21
|8
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|9
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|27
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|36
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:04
|49
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:44
Ruta
Tour de la Provence: Matthew Riccitello triunfa en la penúltima etapa con Brandon Rivera 3° y en el podio parcial
La segunda etapa del Tour de la Provence 2026 quedó en manos de Matthew Riccitello. El pedalista del Decathlon CMA CGM Team fue el más fuertes de los dos escapados, luego de recorrer 174,9 kilómetros entre las localidades francesas de Forcalquier y Montagne de Lure.
El estadounidense, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó en la definición al español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto.
Con relación al único colombiano en competencia, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) volvió a llegar con los mejores, entrando 3° a 14 segundos del ganador del día. El zipaquireño sigue en la pelea y escaló en la general hasta el 3° puesto a 20 segundos del nuevo líder.
En cuanto a la clasificación general, el norteamericano Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) se apoderó del liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa español Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) a tan solo 4 segundos.
La carrera francesa finalizará este domingo con la etapa final, que tendrá un extenso recorrido de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, ganador de las últimas dos ediciones.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 2 | Forcalquier – Montagne de Lure (174,9 km)
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|4:28:29
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|,,
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:14
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:45
|6
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|,,
|7
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|,,
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:47
|9
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:48
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:02
Clasificación General Individual
|1
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|8:30:14
|2
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:20
|4
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:24
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Development Team
|0:38
|6
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|0:54
|7
|Rémi Daumas
|Groupama – FDJ United
|,,
|8
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:57
|9
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|,,
|10
|Julien Bernard
|Lidl – Trek
|1:12
Ruta
La 39ª Clásica de Almería: Biniam Girmay, Dylan Groenewegen y Milan Fretin, principales candidatos a la victoria en Roquetas de Mar
Todo está preparado para la celebración de la 39ª Clásica de Almería (1.Pro) que se celebrará este domingo, 15 de febrero con salida en Puebla de Vícar y línea de meta en Roquetas de Mar. Un trazado de 190 kilómetros que se resolverá, presumiblemente, en una llegada masiva donde aparecerán los sprinters. Por Colombia estarán Jonathan Guatibonza (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-RGA).
Antes de llegar a meta, los ciclistas tendrán varios puntos importantes durante el recorrido, en los que se definirán las clasificaciones secundarias de la Clásica. Serán un total de cuatro puertos de montaña puntuables: Celín (2ª, km. 46,6); Río Chico (3ª, km. 85,1); Berja (3ª, km. 98,5) y Almerimar (4ª, km. 136,5). Como viene siendo tradición en el recorrido, la primera parte será más quebrada y proclive a cortes. También estará jalonada de sprints intermedios, que se situarán en Las Norias de Daza, Adra, Berja y El Parador, en Roquetas.
Con un total de 20 equipos en la línea de salida, una vez más habrá varios de los mejores velocistas del pelotón internacional en liza. Empezando por Biniam Girmay (NSN), ganador del maillot verde del Tour de Francia y tres etapas en 2024, que emerge como el rival a batir. También un Dylan Groenewegen (Unibet) que ya ganó este año en la Comunidad Valenciana y cuenta con seis etapas del Tour en su palmarés.
Arnaud De Lie (Lotto), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) y el vigente campeón Milan Fretin (Cofidis) encabezan la segunda línea de fuego. Seguro que Orluis Aular (Movistar), Iuri Leitao (Caja Rural-RGA), Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) o Manuel Peñalver (Polti-VisitMalta) también tendrán mucho que decir. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), sin ser uno de los grandes favoritos a la victoria, da prestigio a la nómina de participantes. Y sus opciones aumentan si el viento provoca abanicos.
Si hay un nombre que merece especial atención es el de Pascal Ackermann (Jayco-AlUla), y es que el ya veterano sprinter alemán puede convertirse en el primer ciclista con tres victorias en toda la historia de la carrera. También Moschetti, en caso de victoria, será el máximo campeón histórico al sumar dos triunfos y un segundo puesto.
Ficha técnica del recorrido:
Salida: Puebla de Vícar
Longitud: 189 kilómetros
Puertos de Montaña:
Celín (2ª categoría) – Km. 46,6.
Alto de Río Chico (3ª categoría) – Km. 85,1.
Alto de Berja (3ª categoría) – Km. 98,5.
Cuesta de Almerimar (4ª categoría) – Km. 136,5.
Sprints intermedios:
Las Norias de Daza (Km. 28,2)
Adra (Km. 69,6)
Berja (Km. 100,6)
El Parador – Roquetas (Km. 158,3)