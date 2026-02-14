Connect with us

Valencia decidirá a la ganadora de la décima edición de la Setmana Ciclista; Demi Vollering defenderá su liderato

Publicado

Hace 1 hora

el

La neerlandesa Demi Vollering va por su segundo título consecutivo en la Setmana Ciclista Valenciana. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10

Publicado

Hace 8 mins

el

14 febrero, 2026

Por

El portugués Antonio Morgado ganó nuevamente la Figueira Champions Classic. (Foto © UAE)
Tour de la Provence: Matthew Riccitello triunfa en la penúltima etapa con Brandon Rivera 3° y en el podio parcial

Publicado

Hace 28 mins

el

14 febrero, 2026

Por

El estadounidense Matthew Riccitello le ganó el duelo al español Carlos Rodriguez en la segunda etapa del Tour de la Provence 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
La 39ª Clásica de Almería: Biniam Girmay, Dylan Groenewegen y Milan Fretin, principales candidatos a la victoria en Roquetas de Mar

Publicado

Hace 2 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El belga Milan Fretin, ganador de la Clásica de Almería 2025. (Foto © Clásica de Almería)
