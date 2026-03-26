Vadim Pronskiy le gana el duelo a Eduardo Sepúlveda en la tercera etapa del Tour de Tailandia

Tras un vibrante duelo, Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) se quedó con la victoria en la tercera etapa del Tour de Tailandia 2026, en un recorrido de 141,6 kilómetros que se disputó entre la provincia de Nong Khai y el parque nacional de Phu Foi Lom.

El corredor kazajo, que alcanzó su primer triunfo del año, le ganó el pulso en la definición al argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star). Tercero entró el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team) a 3 segundos.



Vadim Pronskiy y Eduardo Sepúlveda, los protagonistas de la tercera etapa en el Tour de Tailandia. (Foto © Terengganu Cycling Team)

En cuanto a la clasificación general individual esta sufrió un revolcón en los primeros puestos; el francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) perdió el liderato que pasó a manos del kazajo Vadim Pronskiy.

La carrera tailandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la cuarta etapa, que llevará a los pedalistas desde la provincia de Nong Khai hasta el distrito de Tha Bo a lo largo de 154,2 kilómetros.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 3 | Nong Khai – Phu Foi Lom (141,6 km)

1 Vadim Pronskiy Terengganu Cycling Team 3:16:13 2 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star m.t. 3 Daniel Whitehouse St George Continental Cycling Team 0:03 4 Adne van Engelen Terengganu Cycling Team 0:15 5 Jonas Rapp Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:15 6 Luke Mudgway Li Ning Star 0:26 7 Shoma Hayashibara Shimano Racing Team 0:30 8 Juan Pedro Lozano Terengganu Cycling Team 0:33 9 Athit Poulard Roojai Insurance Winspace 0:33 10 Igor Chzhan Quick Pro Team 0:33

Clasificación General Individual