Václav Jezek se queda con el título del Tour de Grecia con Domenico Pozzovivo 2° y Edgar Cadena 12°

El joven pedalista checo Václav Jezek (Kasper crypto4me) se quedó con el título del Tour de Grecia 2026. La quinta y última etapa terminó con un sprint masivo, que no afectó la clasificación general final de la carrera europea, que se celebra anualmente desde 1981.

El podio de la prueba 2.1 del calendario UCI de Europa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech-NIPPO-Rali) y el suizo Colin Stüssi (Team Vorarlberg), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El único ciclista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) finalizó en la casilla 12° a 30 segundos del campeón.

En la etapa final, disputada entre Piraeus y Syntagma, de 146,5 kilómetros, el vencedor fue el danés Mads Andersen (Swatt Club), que fue el más rápido al sprint.

ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)

Resultados Etapa 5 | Piraeus – Syntagma (146,5 km)

1 Mads Andersen Swatt Club 3:09:24 2 Dusan Rajovic Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 3 Nikiforos Arvanitou Team United Shipping m.t. 4 Kasper Andersen Swatt Club m.t. 5 Matthew Walls Team Storck – MRW Bau m.t. 6 Kristians Belohvosciks BIKE AID m.t. 7 Jesús Herrada Burgos Burpellet BH m.t. 8 Georgios Boúglas Burgos Burpellet BH m.t. 9 Enrico Dhaeye Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team m.t. 10 Jonathan Lastra Euskaltel-Euskadi m.t. 22 Edgar David Cadena Team Storck – MRW Bau m.t.

Clasificación General individual