Ruta
Václav Jezek se queda con el título del Tour de Grecia con Domenico Pozzovivo 2° y Edgar Cadena 12°
El joven pedalista checo Václav Jezek (Kasper crypto4me) se quedó con el título del Tour de Grecia 2026. La quinta y última etapa terminó con un sprint masivo, que no afectó la clasificación general final de la carrera europea, que se celebra anualmente desde 1981.
El podio de la prueba 2.1 del calendario UCI de Europa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech-NIPPO-Rali) y el suizo Colin Stüssi (Team Vorarlberg), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único ciclista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) finalizó en la casilla 12° a 30 segundos del campeón.
En la etapa final, disputada entre Piraeus y Syntagma, de 146,5 kilómetros, el vencedor fue el danés Mads Andersen (Swatt Club), que fue el más rápido al sprint.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 5 | Piraeus – Syntagma (146,5 km)
|1
|Mads Andersen
|Swatt Club
|3:09:24
|2
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|3
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|4
|Kasper Andersen
|Swatt Club
|m.t.
|5
|Matthew Walls
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|6
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|7
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|8
|Georgios Boúglas
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Enrico Dhaeye
|Atom 6 Bikes-Cycleur de Luxe-Auto Stroo Team
|m.t.
|10
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|22
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
Clasificación General individual
|1
|Vaclav Jezek
|Kasper crypto4me
|20:27:34
|2
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:11
|3
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|0:12
|4
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|0:12
|5
|Alessandro Verre
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:13
|6
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:21
|7
|Matteo Fabbro
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:24
|8
|José Manuel Diaz
|Burgos Burpellet BH
|0:25
|9
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|0:27
|10
|Lorenzo Galimberti
|Swatt Club
|0:27
|11
|Juaristi Txomin
|Euskaltel-Euskadi
|0:27
|12
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:30
Ruta
Giro de Italia 2026: Paul Magnier repite la película por segunda vez y gana al sprint en la capital búlgara
¡Cero y van dos! Repitiendo la película por segunda vez, el corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ganar en el Giro de Italia 2026, esta vez en la tercera etapa, una jornada de 175 kilómetros entre las ciudades de Plovdiv y Sofía, cerrando el periplo por territorio búlgaro.
El joven velocista francés volvió a mostrar su gran condición para superar a todos sus rivales. En el segundo lugar se reportó el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y tercero ingresó el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).
En cuanto a los colombianos, los dos llegaron en el lote. Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 82° y Egan Bernal (Netcompany Ineos) en la casilla 116°, ambos con el mismo tiempo del ganador
Con relación a la clasificación general, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) mantuvo el liderato, mientras que el zipquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) conservó el tercer puesto.
Este lunes será la primera jornada de descanso, la ronda italiana retornará el martes, ya en terreno italiano, cuando se dispute la cuarta etapa de la ‘Corsa Rosa‘, que llevará a los pedalistas de Catanzaro hasta Cosenza a lo largo de 138 kilómetros con un premio de montaña de segunda categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Plovdiv – Sofia (175 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:09:42
|2
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|7
|Pascal Ackermann
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|10
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|82
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|116
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|13:10:05
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
Ruta
Tomás Quiroz conquista el Desafío de las Américas con Wilmar Paredes en el top 5
El chileno Tomás Quiroz (Plus Performance – Zeo Sport) se quedó con el triunfo en la primera edición del Desafío de las Américas, prueba de un día, disputada en São Paulo, en un recorrido llano de 75 kilómetros. La competencia reunió a 103 ciclistas provenientes de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y obviamente del país local, Brasil.
Los restantes puestos del podio lo ocuparon dos brasileros: Luiz Fernando Bomfim (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) y Vinicius Da Silva Santos (São José Ciclismo), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
El colombiano más destacado de la novel clásica brasilera fue el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) en la 4° posición, mientras que el mejor del NU Colombia fue Óscar Quiroz en la casilla 12°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
Además de los dos nacionales mencionados anteriormente, también llegaron bien ubicados Emerson Gordillo (NU Colombia) y William Colorado (NU Colombia), quienes se reportaron en el top 15.
Resultados Desafío de Las Américas de Ciclismo (1.2)
São Paulo – São Paulo (71 km)
|1
|Tomás Quiroz
|Plus Performance – Zeo Sport
|1:22:23
|2
|Luis Fernando Bonfim
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|3
|Vinicius Da Silva Santos
|São Jose-Inst Athlon
|m.t.
|4
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|5
|Mauricio Domínguez
|Team FAC PYR
|m.t.
|6
|Cristian Lazzari
|ACRS Cyclingteam-Audax
|m.t.
|7
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – Zeo Sport
|m.t.
|8
|Matheus Constantino
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
|9
|Mandel Márquez
|Allcycling Team
|m.t.
|10
|Raimundo Carvajal
|Allcycling Team
|m.t.
|12
|Óscar Quiroz
|Nu Colombia
|m.t.
|13
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|14
|William Colorado
|Nu Colombia
|m.t.
|21
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|,,
|30
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|34
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|36
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|m.t.
|42
|Fredy Arroyave
|Barbabikes – Osasco – FAE
|m.t.
|DNF
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
|DNF
|Yeferson Camargo
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
|DNF
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|No finalizó
Ruta
Aliaksei Shnyrko gana en el inicio del Tour de Azerbaiyán con Cristián Pita 5° y Brayan Sánchez 12°
La primera etapa del Tour de Azerbaiyán fue ganada al sprint por el bielorruso Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star) quien de pasó se convirtió en el primer líder. La jornada inaugural se disputó entre las ciudades de Bakú y Sumqayit sobre una distancia de 160,2 kilómetros.
Shnyrko, que sorprendió a los favoritos, derrotó al ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team) y al belga Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor suramericano fue el ecuatoriano Cristián Pita (Roojai Insurance Winspace) cerrando el top 5.
En cuanto a los colombianos en competencia, solo dos llegaron el mismo tiempo del ganador. Brayan Sánchez (Team Medellín – EPM) en el puesto 12° y Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en la casilla 32°, mientras que Diego Camargo (Team Medellín – EPM) se clasificó 45° a 6 segundos del ganador. El resto de nacionales cedieron más tiempo.
La carrera del calendario UCI continuará este lunes con la segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resultados Etapa 1 | Baku – Sumqayıt (160,2 km)
|1
|Aliaksei Shnyrko
|Li Ning Star
|3:30:02
|2
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Timothy Dupont
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|4
|Filippo Cettolin
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Cristián Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|6
|Tilen Finkšt
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|7
|Marco Manenti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Sander Inion
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Iñigo Elosegui
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|10
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|m.t.
|12
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|32
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|45
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:06
|49
|David González
|Team Medellín – EPM
|0:09
|86
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|0:16
|95
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|0:16