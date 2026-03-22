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Ruta

Una Volta a Catalunya repleta de campeones estelares y con seis colombianos

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Hace 11 mins

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Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard vienen de hacer podio en la París-Niza y estarán en la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Red Bull-BORA-hansgrohe)
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Ruta

Tadej Pogacar, la superestrella de la semana

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21 marzo, 2026

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El esloveno Tadej Pogačar con Carlos Sainz, en el podio de la Milano-Sanremo 2026. (Foto © UAE)
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“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI

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21 marzo, 2026

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El presidente de la UCI, David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego en Montería, Córdoba. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: José Juan Prieto se impone entre los Sub-23 con Cristián Vélez 2°

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21 marzo, 2026

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José Juan Prieto ganó al sprint la prueba de ruta de los sub-23 disputada en Cereté, Córdoba. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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