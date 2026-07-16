Una fractura de clavícula deja a Fernando Gaviria fuera del Tour de Francia 2026

No fue el mejor día para Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026. El velocista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA tuvo una fuerte caída en el sprint de la décimo segunda etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada.

El pedalista antioqueño se fue al suelo estrepitosamente, llevándose un duro un duro golpe en el lado izquierdo de su cuerpo. Una vez terminada la etapa se le realizaron las pruebas pertinente que confirmaron las primeras sospechas.

En las redes sociales del Caja Rural publicaron la mala noticia. “Una caída en el sprint ha dado al traste con el Tour de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, ecribió el equipo español.

Gaviria, entró a meta muy magullado ayudado por su compañero de equipo Stefano Oldani, quien fue el que el primero que lo auxilió tras dejarlo bien ubicado en la parte decisiva de la jornada, antes de que sucediera el incidente. “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, contó Oldani.