¡Un mexicano, rey de los dos mares! Isaac del Toro dueño del tridente de Poseidón en la Tirreno-Adriático

El mexicano Isaac del Toro sigue en racha ganadora tras coronarse este domingo como nuevo campeón de la Tirreno-Adriático, sumando su segundo título del año con el conseguido en el UAE Tour. El joven corredor del UAE Team Emirates-XRG fue el mejor de la carrera la Carrera de los Dos Mares.

Los puestos de honor los completaron el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.



Matteo Jorgenson, Isaac del Toro y Giulio Pellizzari, en el podio de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

En cuanto a los tres colombianos en competencia, mejor de los nuestros fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el 7° puesto, mientras que el boyacense Nairo Quintana (Movistar) terminó en la casilla 19° y el zipquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) finalizó en la posición 81°.

La victoria en la última etapa le correspondió al local Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien le ganó en el embalaje al australiano Sam Welsford (Ineos Grenadiers) y al belga Laurenz Rex (Soudal Quick-Step).



Jonathan Milan ganó la última etapa de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto © LaPresse)

Tirreno-Adriatico (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto (142 km)

1 Jonathan Milan Lidl-Trek 3:04:54 2 Sam Welsford INEOS Grenadiers m.t. 3 Laurenz Rex Soudal Quick-Step m.t. 4 Oded Kogut NSN Cycling Team m.t. 5 Pavel Bittner Team Picnic PostNL m.t. 6 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team m.t. 7 Anders Foldager Team Jayco-AlUla m.t. 8 Arnaud De Lie Lotto-Intermarché m.t. 9 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 47 Santiago Buitrago Bahrain Victorious m.t. 62 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 111 Brandon Rivera INEOS Grenadiers m.t.

Clasificación General Individual