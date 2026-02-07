“Un debut soñado con el NU Colombia”: William Colorado tras consagrarse campeón nacional Sub-23 de ruta

El talentoso pedalista William Colorado, que debutaba con los colores del NU Colombia, se coronó campeón nacional Sub-23 en el marco del Campeonato Nacional de Ruta 2026, después de la prueba de gran fondo para su categoría que recorrió 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.

El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales abriendo a lo grande el palmarés del equipo morado en la temporada 2026. “Por fin se nos dio, nos llevamos esta camiseta tricolor para la casa. Qué mejor que entrar a un gran equipo como lo es el NU Colombia ganando, un debut soñado”, dijo Colorado.



William Colorado, nuevo campeón sub-23 de ruta. (Foto © RMC)

Con solo 21 años el nacido en Santuario, Risaralda, es una de las grandes apuestas del Nu Colombia para esta temporada que buscará terminar de formar para promover al ciclismo europeo.

“Tuvimos piernas para el sprint final y podernos llevar la victoria. En el repecho vi que la carrera estaba lanzada, gracias a Dios tome la decisión correcta, en el momento correcto y pude jugarles con cabeza al final”, concluyó el risaraldense, que el año pasado se probó en el equipo Q36.5 Pro Cycling Team.