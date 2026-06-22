MountainBike
UCI Gravel World Series: Leonardo Páez finalizó segundo en la primera edición del GT3 Cime Lavaredo
En gran actuación, Leonardo Páez finalizó segundo en la primera edición del GT3 Cime Lavaredo, tras un emocionante duelo de principio a fin con el italiano Fabian Rabensteiner. Una vez más, el ciclomontañista nacional demostró toda su clase en una carrera perteneciente al calendario UCI Gravel World Series, celebrada en la localidad italiana de Auronzo di Cadore, en la región de Véneto.
El pedalista boyacense del equipo Lee Cougan | Basso Factory Racing logró un brillante segundo puesto reportándose a tan solo 26 segundos de Rabensteiner. El podio lo completó el noruego Eskil Evensen-lie (Metallurgica Veneta MTB Pro Team) tras una carrera marcada por los ascensos largos y las diferencias mínimas entre los principales favoritos.
El recorrido planteó 133 kilómetros y 3.170 metros de desnivel positivo, una combinación que lo sitúa entre los eventos más duros de la serie y que encaja especialmente bien con corredores acostumbrados al XCM y a las largas jornadas de montaña.
Es importante mencionar que Rabensteiner y Páez cuentan con un amplio historial en pruebas de mountain bike de larga distancia, mientras que Evensen-Lie también está habituado a los recorridos montañosos y de gran resistencia, que esta vez contó un alto nivel de esfuerzo de más de cuatro horas.
*Resultados – UCI Gravel World Series | Grand Tour 3 Cime Lavaredo
|1
|Fabián Rabensteiner
|4:36:21
|2
|Leonardo Páez
|Lee Cougan Basso Factory Racing
|0:26
|3
|Eskil Evensen-lie
|Metallurgica Veneta MTB Pro Team
|2:25
|4
|Stefano Gerbaz
|10:16
|5
|Nicola Taffarel
|Metallurgica Veneta MTB Pro Team
|12:23
|6
|Daan Grosemans
|12:36
|7
|Dario Cherchi
|Lee Cougan Basso Factory Racing
|13:02
|8
|Pellegrini Alessandro
|Mentecorpo Bianchi Pro Team
|14:00
|9
|Dorigoni Jakob
|14:58
|10
|Bouts Jordy
|15:59
MountainBike
Copa Antioquia de MTB 2026: Copacabana disfrutó con la tercera válida
La pista de Copacabana fue el escenario de la tercera válida de la Copa Antioquia de MTB, una competencia que reunió a mas 200 deportistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Yarumal, La Unión, Girardota, Yolombó, Caldas, Cañasgordas y Abejorral, además de representantes de reconocidos clubes y equipos como Team Sistecrédito, GW Erco SportFitness, Botero Bikes, Tourmalet Cycling, entre otros.
El espectáculo estuvo acompañado por un clima ideal para la práctica del cross country olímpico. La lluvia dio tregua y el sol hizo presencia durante las últimas competencias del día, permitiendo que deportistas y aficionados disfrutaran de una gran fiesta del MTB antioqueño.
Los deportistas afrontaron un exigente recorrido de 2,6 kilómetros con 90 metros de desnivel positivo por vuelta, convirtiéndose en un verdadero reto técnico para todos los participantes. Los corredores debieron enfrentar un terreno seco con rampas con porcentajes de ascensión de doble dígito, cerradas curvas de 180 grados y descensos cortos, pero bastante inclinados, que exigieron máxima concentración y habilidad.
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue ver en competencia a las nuevas referentes del MTB colombiano vistiendo sus distintivos internacionales. Stefany Higuita y Antonia Rivera lucieron el jersey que las acredita como campeonas panamericanas, mientras que la campeona panamericana junior, Daniela Gaviria, protagonizó una de las actuaciones más memorables del día.
La corredora del GW Erco SportFitness sufrió un inconveniente mecánico al momento de la salida, lo que la obligó a partir aproximadamente un minuto y treinta segundos detrás de sus rivales. Lejos de resignarse, inició una espectacular remontada, alcanzó una a una a sus competidoras y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con la victoria de la categoría Damas Única, desatando la admiración del público presente.
En la máxima categoría masculina, el protagonismo fue para Jhonnatan Botero, del GW Erco SportFitness, quien dominó la prueba élite para quedarse con el primer lugar tras completar nueve exigentes vueltas al circuito, confirmando su gran momento deportivo.
Más allá de la competencia, esta válida marcó un hecho importante para el ciclismo de montaña del departamento, al convertirse en la primera carrera organizada por los nuevos integrantes de la Comisión Antioqueña de MTB, quienes asumieron el reto de liderar el crecimiento de esta modalidad y ya trabajan en nuevos proyectos para el segundo semestre del año.
La Copa Antioquia de MTB continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de formación, desarrollo y alto rendimiento del país, reuniendo a deportistas de todas las edades en torno a la pasión por la bicicleta y el deporte.
Podios de la III Válida Copa Antioquia de MTB – Copacabana
Infantil A Damas (8-10 años)
- Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas – Cañasgordas)
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake)
- Lucía Vargas González (Correcaminos Yolombó)
Infantil B Damas (11-12 años)
- Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá)
- María Ángel Avendaño Marín (Correcaminos Yolombó)
- María Antonia Alcaraz Ospina (Club Ciclismo Cañas)
Infantil A Varones (8-10 años)
- Sneider Vanegas Mejía (Valeria Montrex)
- Emmanuel Ramírez Picón (Valeria Montrex)
- Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá)
Infantil B Varones (11-12 años)
- Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Ancerma)
- David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas)
- Dilan Stiven Herrera (Correcaminos Retiro)
Prejuvenil Damas A (13-14 años)
- Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex)
- Celeste Calle Orozco (Ciclo Anzea)
- Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex)
Prejuvenil Damas B (15-16 años)
- María Isabel Chica Rojas (ABERRODAR)
- Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos Yolombó)
- Sofía Castrillón Palacio (Fundación Tourmalet)
Prejuvenil Varones A (13-14 años)
- David Arias Muriel (Team Sistecrédito – Club Minero Amagá)
- Salomón González Torres (Valeria Montrex)
- Matyas Ospina Castillo (Inder Girardota)
Prejuvenil Varones B (15-16 años)
- Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco SportFitness)
- Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
- Jerónimo Flórez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
Damas Única
- Daniela Gaviria Ramírez (GW Erco SportFitness – Club Minero
Amagá)
- Luz Adriana Muñoz Franco (Tourmalet Cycling)
- Tatiana Ruiz (Inder Girardota)
Máster B (40-49 años)
- Mario Botero
- Henry Alberto García Medina (XCO Yarumal)
- Mauricio Castaño Calle (Corporación Correcaminos El Retiro)
Máster A (30-39 años)
- Cristian Ricardo Yepes Arroyave (Élite Bikes)
- Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana)
- Juan Alberto Munera Alzate (MTC Botero Bikes)
Junior (17-18 años)
- Genaro Ramírez Botero (Team Astranova)
- José David Acevedo Restrepo (Valeria Montrex)
- Sebastián Botero Cadavid (Fundación Tourmalet)
Open (19-29 años)
- Jhonnatan Botero Villegas (GW Erco SportFitness)
- Jerónimo Bedoya (GW Erco)
- Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Leonardo Páez, segundo en la Copa del Mundo de Maratón celebrada en Andorra
En gran actuación, Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada en la Copa del Mundo de Maratón, finalizando segundo tras un emocionante duelo de principio a fin con el español David Valero. Una vez más, el ciclomontañista nacional demostró toda su clase en la tercera prueba de la temporada 2026, celebrada en Naturland (Andorra).
El boyacense del Lee Cougan | Basso Factory Racing logró un brillante segundo puesto tras una lucha titánica con Valero. Este resultado lo catapulta en la clasificación general, reduciendo la distancia con los primeros puestos, justo detrás del nuevo líder, David Valero. La carrera se decidió en la última vuelta: tras una progresiva lucha de desgaste, Páez y Valero dejaron atrás al resto del pelotón en la subida final, preparando un emocionante duelo por la victoria.
La carrera se disputó en un nuevo recorrido introducido para la prueba andorrana: un exigente circuito de 68 kilómetros con un desnivel positivo de 2.145 metros repartido en tres vueltas, caracterizado por constantes cambios de ritmo y secciones de gran dificultad técnica.
“Estoy muy contento con cómo ha ido la carrera. Queríamos rendir bien aquí y lo preparamos todo a la perfección, desde la puesta a punto de la bici hasta el entrenamiento. El circuito era completamente diferente al del año pasado: mucho más técnico y estructurado a lo largo de tres vueltas. Intenté jugar mis cartas hasta el final, pero me faltó esa última marcha antes del último descenso. Aun así, estoy encantado de haber conseguido un resultado tan importante para el equipo”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
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Doble oro más dos podios para el GW Erco Sportfitness en la Continental Series disputada en Costa Rica
El equipo GW Erco Sportfitness volvió a dejar en alto el nombre del equipo en la Continental Series disputada en Costa Rica, una competencia marcada por la dureza del recorrido, el barro y las cambiantes condiciones climáticas que pusieron a prueba a los mejores especialistas del cross country del continente.
La gran actuación del conjunto colombiano estuvo encabezada por las victorias de Daniela Gaviria y Santiago Quintero en las categorías junior, mientras que en la élite masculina Jhonatan Botero finalizó segundo y Jerónimo Bedoya completó el podio en la tercera posición.
La competencia se desarrolló en el Adventure Park de San José de la Montaña, Heredia, sobre los 1.800 metros de altitud, en un exigente circuito de 4,5 kilómetros diseñado para el Cross Country Olímpico (XCO), con largas ascensiones, sectores técnicos y una pista que cambió radicalmente con la llegada de la lluvia.
Desde las primeras competencias del día, el equipo mostró solidez en un trazado que inició rápido y seco, pero que terminó convertido en una pista pesada y resbaladiza debido al aguacero que cayó durante la jornada.
Daniela Gaviria, una de las figuras del día, destacó la manera en que cambió el circuito con el paso de las vueltas y la lluvia: “Arrancamos con la pista un poco seca, más rápida y complicada. Después empezó a llover y se puso mucho más técnica y muy dura. Las piernas súper bien y todavía con buenas sensaciones”.
Por su parte, Santiago Quintero confirmó su gran momento internacional al quedarse con el triunfo junior masculino, resultado que le entrega puntos claves para el ranking mundial y un importante impulso de cara al Campeonato Mundial de agosto.
“Son unos puntos bastante importantes porque nos pueden poner más o menos en el top 3 o top 4 del ranking mundial. Las expectativas para el mundial son tratar de hacer un top 5 y el sueño es llegar a conseguir una medalla”, dijo Quintero.
En la categoría élite, la carrera se convirtió en una verdadera batalla contra el barro. La lluvia transformó completamente el circuito y obligó a los corredores a afrontar descensos extremadamente delicados y ascensos mucho más pesados.
Allí apareció la experiencia de Jhonatan Botero, quien logró una valiosa segunda posición que le permitió seguir sumando puntos importantes para el ranking olímpico y continental.
“Muy contento con el rendimiento y las sensaciones. Nos llevamos un valioso segundo lugar y, lo más importante, unos grandes puntos que ayudan al ranking. También sumamos para Colombia pensando en los Juegos Olímpicos y prácticamente aseguramos el cupo para Juegos Centroamericanos”, indicó Botero.
Además de las victorias junior de Santiago Quintero y Daniela Gaviria, ambos corredores obtuvieron el denominado “Golden Ticket” para futuras Copas del Mundo.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness