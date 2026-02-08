Connect with us

UAE Tour Women: Elisa Longo Borghini revalida el título y alcanza su tercera corona

Publicado

Hace 3 horas

el

La italiana Elisa Longo Borghini, gran campeona del UAE Tour Femenino 2026. (Foto © UAE Tour)
Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final

Publicado

Hace 38 mins

el

8 febrero, 2026

Por

El belga Remco Evenepoel, campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto Red Bull-BORA-hansgrohe © Getty Sport)
Ewen Costiou gana la crono final y se consagra campeón de la Étoile de Bessèges 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

8 febrero, 2026

Por

El francés Ewen Costiou ganó la contrarreloj final de la Etoile de Bessèges - Tour du Gard 2026. (Foto UNCP © Xavier Pereyron / @LNC_CYCLISME)
Heroica victoria de Baptiste Veistroffer en la segunda etapa del Tour de Omán 2026; Nairo Quintana el mejor colombiano

Publicado

Hace 4 horas

el

8 febrero, 2026

Por

El francés Baptiste Veistroffer ganó la segunda etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)
