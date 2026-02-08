UAE Tour Women: Elisa Longo Borghini revalida el título y alcanza su tercera corona

La pedalista italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ganó la cuarta edición femenina del UAE Tour y consiguió su tercer título en la competición, al apoderarse del liderato en la última etapa, una jornada de 156 kilómetros con final en Jebel Hafeet, una emblemática montaña de 1.200 metros de altura situada en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.

Longo Borghini terminó en lo más alto del podio de la ronda árabe acompañada de su compatriota Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) y de la neerlandesa Femke de Vries (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La última etapa del UAE Tour Women tambin quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), quien acabó con la hegemonía de la campeona neerlandesa Lorena Wiebes, que había ganado las tres primeras etapas.

La carrera árabe femenina, que no contó con participación colombiana, cuenta con tres títulos de la italiana Elisa Longo Borghini y uno de la belga Lotte Kopecky, cumplidas cuatro ediciones.



Elisa Longo Borghini ganó la última etapa del UAE Tour Femenino 2026. (Foto © UAE Tour)

UAE Tour Women (2.WWT)

Resultados Etapa 4 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (156 km)

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 4:13:04 2 Monica Trinca Liv AlUla Jayco 0:12 3 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 0:14 4 Kimberley Le Court-Pienaar AG Insurance – Soudal Team 0:57 5 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM zondacrypto 0:59 6 Eleonora Ciabocco Team Picnic PostNL 1:15 7 Niamh Fisher-Black Lidl – Trek 1:19 8 Steffi Häberlin Team SD Worx – Protime 1:35 9 Justine Ghekiere AG Insurance – Soudal Team 1:37 10 Juliette Berthet FDJ United – SUEZ 1:38

Clasificación General Final