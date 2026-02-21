UAE Tour: Isaac del Toro gana con autoridad la sexta etapa con Harold Tejada 8°

En un final picando hacia arriba, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) mostró sus dotes de escalador y ganó la sexta etapa del UAE Tour 2026, que se disputó entre el museo de Al Ain Museum y Jebel Hafeet sobre una distancia de 168 kilómetros.

En una intensa definición, el mexicano atacó en los últimos kilómetros para llevarse una gran victoria en solitario y apoderarse del liderato. El australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) entró en la segunda posición y tercero se reportó el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

En cuanto a los colombianos, el mejor fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el 8° puesto a 36 segundos del ganador, luego ingresaron Sergio Higuita (XDS Astana Team) 19° y Nairo Quintana (Movistar Team) 28°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) llegó en el ‘grupetto’ en la casilla 85° a más de 13 minutos.



Harold Tejada ingresó en la 8° posición en la sexta etapa del UAE Tour 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

En cuanto a la clasificación general, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) terminó cediendo el liderato que pasó a manos del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quien desbancó del tercer lugar a Harold Tejada (XDS Astana Team).

La carrera emiratí finalizará este domingo con la disputa de la séptima y última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros en Abu Dabi, donde conoceremos al sucesor de la super estrella eslovena Tadej Pogacar, campeón del año pasado.

UAE Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 3:27:54 2 Luke Plapp Team Jayco-AlUla 0:12 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:21 4 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:31 5 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:36 6 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:36 7 Derek Gee-West Lidl-Trek 0:36 8 Harold Tejada XDS Astana Team 0:36 9 David Gaudu Groupama-FDJ United 0:48 19 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:17 28 Nairo Quintana Movistar Team 2:18 85 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG 13:38



Isaac del Toro, de nuevo líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

Clasificación General Individual

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 18:13:42 2 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious 0:20 3 Luke Plapp Team Jayco AlUla 1:14 4 Harold Tejada XDS Astana Team 1:25 5 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 1:34 6 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché 1:44 7 Derek Gee-West Lidl – Trek 1:47 8 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 1:55 9 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 2:08 10 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 2:25