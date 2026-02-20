Ruta
UAE Tour 2026: Jonathan Milan repite victoria al sprint y Harold Tejada sigue en el top 3 de la general
Nuevo final al sprint en el UAE Tour 2026 y por segunda vez en la carrera el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se llevó la victoria, en esta oportunidad en la quinta etapa disputada en Dubái sobre un trayecto de 168 kilómetros en terreno llano.
El lote controló la carrera en el tramo final, capturando a la fuga y dejando todo al embalaje, en el que el velocista italiano se llevó de nuevo la victoria por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quienes entaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos en competencia, Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó en el puesto 44°, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 46°, Nairo Quintana (Movistar Team) 64° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 79°, los cuatro con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) mantuvo la primera posición, aventajando por 21 segundos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).
La carrera emiratí continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada decisiva de 169 kilómetros con salida en Al Ain y llegada a Jebel Hafeet, en un final en ascenso.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Dubai Al Mamzar Park – Hamdan Bin Mohammed Smart University (168 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:33:18
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Luka Mezgec
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Daniel Skerl
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|8
|Axel Huens
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|9
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Nicolò Parisini
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|44
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|46
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|64
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|79
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|14:45:27
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:21
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|1:07
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|1:19
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|1:21
|7
|Derek Gee-West
|Lidl-Trek
|1:22
|8
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|9
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:30
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:43
|39
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:35
|43
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|6:35
|106
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|19:37
Ruta
Filippo Ganna, amo y señor de la crono en la Vuelta al Algarve; Juan Ayuso 2° y salva el liderato
En una vibrante batalla contra el cronómetro, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) obtuvo su primera victoria del año. El italiano cumplió con los pronósticos y fue el mejor en la contrarreloj de 19,5 kilómetros de la Vuelta al Algarve, que se llevó a cabo por los alrededores de la localidad turística de Vilamoura.
El especialista en cronos ganó por fuerza mayor por delante del español Juan Ayuso (Lidl – Trek), quien con su segundo puesto reforzó su liderato. El colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el mejor latinoamericano en la casilla 11° a 46 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general individual, no se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones. El español Juan Ayuso (Lidl – Trek) conservó el liderato ahora con 7 segundos de ventaja con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el luso João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera portuguesa continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 175,1 kilómetros entre Albufeira y Lagos, que incluye varios repechos y un puerto de montaña categorizado.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados 3 (CRI) | Vilamoura – Vilamoura (19,5 km)
|1
|Filippo Ganna
|INEOS Grenadiers
|21:53
|2
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:05
|3
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|0:07
|4
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:22
|6
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:23
|7
|Stefan Küng
|Tudor Pro Cycling Team
|0:27
|8
|Héctor Álvarez
|Lidl – Trek
|0:35
|9
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:41
|10
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:42
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:46
|82
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:34
|87
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:38
|107
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:03
|135
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|4:09
|158
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:51
Clasificación General Individual
|1
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|8:32:43
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:07
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:57
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|1:01
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:12
|7
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|1:17
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|10
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|1:36
Ruta
Milan Fretin gana el duelo de sprinters en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía con Fernando Gaviria 10°
En un final a pura velocidad, Milan Fretin (Cofidis) ganó al sprint la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol, tras recorrer 180,9 kilómetros entre las localidades españolas de Jaén y Lopera.
El belga se llevó el triunfo en el duelo de sprinters, ganándole a los franceses Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) y Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) disputó el sprint y entró en el top 10° .
En cuanto a la clasificación general, Iván Romeo (Movistar Team) se mantuvo en el liderato. El español es escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El podio lo completa el corredor galo Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).
La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el italiano Giosuè Epis (Petrolike) y el español Nicolás Alustiza (Euskaltel – Euskadi), pero a falta de 11 kilómetros para la llegada todos fueron neutralizados por el pelotón.
En la fase final, el lote controló la carrera, atajado los ataques y dejando todo al embalaje, en el que el velocista belga Milan Fretin (Cofidis) fue le más rápido y alcanzó su primera victoria de la temporada.
La ronda andaluza continuará este sábado con la disputa de la cuarta etapa, una fracción ondulada 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco, que termina con un trayecto quebrado.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Jaén – Lopera (180,9 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|4:11:13
|2
|Paul Penhoët
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|m.t.
|5
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|6
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|7
|Nicolò Buratti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|8
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|m.t.
|10
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|44
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|54
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:13
Clasificación General Individual
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|11:13:04
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|4
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:54
|5
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|6
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|,,
|7
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|8
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|,,
|9
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Gotzon Martín
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|38
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|52
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:53
|102
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
Ruta
Giro de Italia 2026: confirmados los tres equipos invitados
Los organizadores de la ‘Corsa Rosa’, RCS Sport, anunciaron los equipos participantes en la edición 109 del Giro de Italia, que se disputará del 8 al 31 de mayo. Las tres wildcards quedaron en manos de la escuadra de licencia francesa Unibet Rose Rockets y de los conjuntos italianos Bardiani CSF 7 Saber y el Team Polti VisitMalta.
Además de los tres formaciones invitadas a la carrera italiana estarán los 18 WorldTeams, además del Pinarello Q36.5 y del Tudor Pro Cycling Team, ante la renuncia del Cofidis.
Con la confirmación de los invitados queda configurado el panorama de una ronda italiana que presume un duelo entre el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), gran favorito, y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG).
La primera grande de la temporada arrancará en territorio búlgaro y finalizará en Roma, con trazado súper exigente que incluye una larga contrarreloj individual de 40 kilómetros, una jornada montañosa durísima en los Dolomitas y hasta siete finales en alto que exigirán al máximo a los escaladores.