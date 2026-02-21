Ruta
UAE Tour 2026: así quedaron los cuatro colombianos en la general tras la penúltima etapa
La octava edición del UAE Tour, que cuenta con la participación de 4 colombianos, tuvo la penúltima etapa, una jornada decisiva de 168 kilómetros entre el museo de Al Ain Museum y Jebel Hafeet, que terminó con victoria del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
Luego de seis jornadas de la ronda emiratí, el pedalista huilense Harold Tejada, del XDS Astana Team, se mantuvo como el mejor colombiano en el Top 5° a 1:25 del líder, el corredor manito Isaac del Toro.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta el top 3 de la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, a falta de una jornada para el final.
Top 3 Clasificación General Individual
|1
|2
|▲1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|18:13:42
|2
|1
|▼1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:20
|3
|5
|▲2
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:14
Posiciones de los Colombianos
|4
|3
|▼1
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:25
|33
|43
|▲10
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:41
|34
|39
|▲5
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:42
|96
|106
|▲10
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|33:04
Jason Tesson conquista la tercera edición de la Classic Var con Thomas Silva en el puesto 20°
El corredor galo Jason Tesson (TotalEnergies) conquistó la Classic Var 2026, prueba francesa de categoría (1.1), luego de recorrer 176,6 kilómetros entre las localidades de La Garde y Brignoles.
El podio de la novel carrera francesa de un día, que no contó con participación colombiana, lo completaron el noruego Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) y el neerlandés Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) se quedó sin fuerzas para el remate y se reportó en el puesto 20° con el mismo tiempo del ganador.
Luego de tres ediciones de la carrera francesa, los locales dominan el palmarés con dos victorias, una de Lenny Martinez y la otra de Jason Tesson, mientras que Italia cuenta con el triunfo de Christian Scaroni, quien ganó el año pasado.
Resultados Classic Var (1.1)
La Garde – Brignoles (176,6 km)
|1
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|4:10:42
|2
|Tord Gudmestad
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Mathias Sanlaville
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|5
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|6
|Alexander Konijn
|Nice Métropole Côte d’Azur
|m.t.
|7
|Killian Théot
|Van Rysel Roubaix
|m.t.
|8
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|9
|Axel Bouquet
|St Michel – Preference Home – Auber93
|m.t.
|10
|Lenaic Langella
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|20
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol: Tom Crabbe vence a los World Tour en el cuarto capítulo con Orluis Aular en el top 10
En definición al sprint Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) fue el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol. La jornada se disputó entre Montoro y Pozoblanco sobre 166 kilómetros.
El belga, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se llevó el triunfo en el duelo de sprinters, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el francés Sandy Dujardin (TotalEnergies), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) disputó el sprint y entró en el top 10°.
con relación a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la casilla 13°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 74° y Juan Diego Quintero (Petrolike) 75°, los tres con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Iván Romeo (Movistar Team) se mantuvo en el liderato. El español es escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El podio lo completa el corredor galo Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).
La ronda andaluza finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre la Roda de Andalucía y Lucena, donde conoceremos al sucesor del francés Pavel Sivakov, campeón del año pasado.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Montoro – Pozoblanco (166 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:50:02
|2
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|5
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Nicolò Buratti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|8
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|13
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|74
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|75
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|15:03:06
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:49
|4
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|5
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|0:51
|6
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:52
|7
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|8
|Torstein Træen
|Uno-X Mobility
|,,
|9
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:53
|10
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:54
|38
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|51
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:53
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
UAE Tour: Isaac del Toro gana con autoridad la sexta etapa con Harold Tejada 8°
En un final picando hacia arriba, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) mostró sus dotes de escalador y ganó la sexta etapa del UAE Tour 2026, que se disputó entre el museo de Al Ain Museum y Jebel Hafeet sobre una distancia de 168 kilómetros.
En una intensa definición, el mexicano atacó en los últimos kilómetros para llevarse una gran victoria en solitario y apoderarse del liderato. El australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla) entró en la segunda posición y tercero se reportó el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
En cuanto a los colombianos, el mejor fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el 8° puesto a 36 segundos del ganador, luego ingresaron Sergio Higuita (XDS Astana Team) 19° y Nairo Quintana (Movistar Team) 28°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) llegó en el ‘grupetto’ en la casilla 85° a más de 13 minutos.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) terminó cediendo el liderato que pasó a manos del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quien desbancó del tercer lugar a Harold Tejada (XDS Astana Team).
La carrera emiratí finalizará este domingo con la disputa de la séptima y última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros en Abu Dabi, donde conoceremos al sucesor de la super estrella eslovena Tadej Pogacar, campeón del año pasado.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:27:54
|2
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:12
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:21
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:31
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:36
|6
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:36
|7
|Derek Gee-West
|Lidl-Trek
|0:36
|8
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:36
|9
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|0:48
|19
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:17
|28
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:18
|85
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|13:38
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|18:13:42
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:20
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:14
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:25
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:34
|6
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:44
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:47
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:55
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|2:08
|10
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:25
|33
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:41
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:42
|96
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|33:04