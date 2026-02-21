UAE Tour 2026: así quedaron los cuatro colombianos en la general tras la penúltima etapa

La octava edición del UAE Tour, que cuenta con la participación de 4 colombianos, tuvo la penúltima etapa, una jornada decisiva de 168 kilómetros entre el museo de Al Ain Museum y Jebel Hafeet, que terminó con victoria del mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Luego de seis jornadas de la ronda emiratí, el pedalista huilense Harold Tejada, del XDS Astana Team, se mantuvo como el mejor colombiano en el Top 5° a 1:25 del líder, el corredor manito Isaac del Toro.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta el top 3 de la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera de los Emiratos Árabes Unidos, a falta de una jornada para el final.

Top 3 Clasificación General Individual

1 2 ▲1 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 18:13:42 2 1 ▼1 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious 0:20 3 5 ▲2 Luke Plapp Team Jayco AlUla 1:14



Isaac del Toro, en el podio como líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

Posiciones de los Colombianos