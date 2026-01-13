“Tuvimos un momento de crisis y los venezolanos aprovecharon”: Brandon Vega tras su buena actuación en la cuarta etapa en el Táchira

Se llevó a cabo la cuarta jornada de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, entre La Fría y Mérida, etapa que contó con 162,9 kilómetros de recorrido con gran actuación de Brandon Vega que terminó 3°.

“Sin duda una etapa muy dura, tuvimos un momento de crisis con Obando y los venezolanos aprovecharon. Esperemos que las piernas nos sigan acompañando”, dijo el escarabajo del GW Erco SportFitness.

En el ascenso, las distancias se fueron recortando y fue así como el pedalista colombiano llegó tercero a la línea de meta a solo 37 segundos del ganador, el venezolano Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), que llegó a la meta en solitario.



Diego Méndez, Jorge Abreu y Brandon Vega, en el podio de la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)GW Erco SportFitness)

“Esta es una carrera larga, buscaremos ir día a día, por mi parte tuve buenas piernas. Hoy empezó la montaña, aún no se sabe nada, hay que ver como van rivales más fuertes”, agregó Vega.

En cuanto a la clasificación general, Brandon, quien es el mejor extranjero de la carrera ahora es el mejor ubicado del Team GW Erco Sportfitness, siendo cuarto a 2’57” del líder Abreu.