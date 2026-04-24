Ruta
“Tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”: Nairo Quintana tras ganar en Pola de Lena
El ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, Nairo Quintana, consiguió la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, triunfo que le permitió convertirse en el nuevo líder de la carrera asturiana, que ya ganó en dos oportunidades en 2017 y 2021.
“Ha sido una etapa fenomenal, un muy buen trabajo del equipo. Estar con los jóvenes me llena de motivación de juventud y hoy es un día para mostrarlo. Los años pasan y la juventud viene creciendo, pero bueno tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”, indicó Quintana.
Es la primera vez que el escalador boyacense gana una etapa tras su regreso a la escuadra telefónica Movistar Team y es su primer podio después de terminar tercero en los campeonatos nacionales de ruta en 2023.
“Ha sido increíble. Hace muchos años no ganaba y aunque este año anuncié el fin de mi carrera deportiva, siempre he estado motivado entrenándome, preparándome y por eso poder ganar hoy es una alegría inmensa. Estoy muy feliz, disfrutando de mi último año y emocionado de estar aquí al lado de muchísimos amigos”, agregó el escarabajo.
Por último, en un día de luto para el ciclismo colombiano Nairo habló del fallecimiento de su paisano Cristián Camilo Muñoz. “Es verdaderamente triste, esta mañana cuando hemos escuchado la noticia me he quedado frío, un muchacho que tenía mucha vida por delante, muchísimo que dar al país y es verdaderamente lamentable, mis condolencias para la familia, para el ciclismo colombiano, para su equipo, el patrocinador Nu, lamentando la situación profundamente y pues nos da mucha tristeza”.
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Luto en el ciclismo colombiano: falleció en Europa Cristian Camilo Muñoz, corredor del Nu Colombia
El ciclismo colombiano está de luto tras conocerse este viernes el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, corredor del equipo Nu Colombia, ocurrido en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.
De acuerdo a las primeras informaciones, Muñoz fue atendido inicialmente en un centro médico en suelo francés tras la caída y, luego del procedimiento correspondiente, recibió el alta médica para trasladarse con el equipo rumbo a España donde el equipo morado tenía planeado competir en la Vuelta a Asturias.
Sin embargo, ya en Oviedo, España, el escarabajo boyacense fue nuevamente valorado en una clínica, donde los especialistas detectaron una infección que requirió drenaje y tratamiento médico especializado. En las últimas horas, su estado de salud se agravó y Cristian fue ingresado en estado crítico para recibir manejo intensivo. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el corredor colombiano falleció en la mañana de este viernes.
Ante esta dolorosa noticia, el equipo Nu Colombia tomó la decisión de retirarse de la Vuelta a Asturias, en señal de duelo y respeto por la memoria de su corredor. La escuadra, junto con su cuerpo técnico, compañeros, directivos y personal de apoyo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Cristian Camilo Muñoz en este momento de profundo dolor.
La partida de Cristian enluta no solo al equipo Nu Colombia, sino también al ciclismo nacional, que hoy despide a uno de sus corredores en medio de una noticia profundamente dolorosa y triste.
Paz en la tumba de Cristian Camilo Muñoz.
Comunicado oficial del equipo de ciclismo Nu Colombia
24 de abril de 2026
Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.
Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada.
En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes.
Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban.
En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias.
El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano.
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Vuelta a Asturias: Nairo Quintana le rinde homenaje a su paisano Cristián Muñoz ganando la segunda etapa
En un día de luto para el ciclismo colombiano, Nairo Quintana (Movistar Team) se quedó este viernes con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026, que contó con recorrido de 140,8 kilómetros con inicio en la localidad de Llanes y final en Pola de Lena.
El boyacense, que le dedicó el triunfo a su paisano Cristián Camilo Muñoz, superó al español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), quien entró a 26 segundos. Tercero se reportó el quindiano Diego Pescador (Movistar Team).
Con su victoria Quintana pasó comandar la clasificación general individual, que estaba en manos del francés Gabriel Layrac. Al escarabajo lo escoltan los españoles Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y Samuel Fernández (Caja Rural – Seguros RGA).
En el segundo día de la ronda asturiana, los corredores se enfrentaron nuevamente a un recorrido difícil. En la primera parte no hubo que escalar demasiado, pero en el final los esperaba la subida al Alto de Cueña (1,3 km al 13,3%) y al Alto de Carabanzo (2,2 km al 9,2%).
La ronda asturiana continuará este sábado con una nueva etapa montañosa, una jornada rompe-piernas de 157,2 kilómetros que se disputará entre Figueras y Vegadeo. Colombia que ha ganado esta prueba en tres oportunidades, quedó muy cerca de subirse al podio nuevamente con Nairo Quintana, que cuenta con dos títulos.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 2 | Llanes – Pola de Lena (140,8 km)
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:22:42
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|3
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:21
|4
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:21
|5
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:45
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:44
|7
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|3:48
|8
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|3:48
|9
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:48
|10
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|3:48
Clasificación General Individual
|1
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|6:41:30
|2
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:31
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:23
|4
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:27
|5
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|1:34
|6
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|2:57
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|4:01
|8
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|,,
|9
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|,,
|10
|Adam Smith
|AVC Aix Provence Dole
|4:14
Ruta
Giulio Pellizzari gana la jornada final y se queda con el título del Tour de los Alpes con Egan Bernal de subcampeón
En un final emocionante, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se aseguró la victoria general en el Tour de los Alpes 2026 tras ganar la etapa final de 128,6 kilómetros entre Trento y la ciudad de Bolzano al norte de Italia con Egan Bernal en el 2° puesto.
Los puestos de honor de la carrera europea del calendario UCI los completaron el zipaquireño Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y el neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en la clasificación final.
En cuanto al otro colombiano en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) terminó en la casilla 17° a más de 7 minutos de Pellizzari y entre los jóvenes fue el cuarto mejor de la exigente prueba.
La carrera europea, que tuvo cinco días de alta competencia, dejó buenas sensaciones para muchos ciclistas, en especial para Bernal de cara a lo que será su participación en la primera grande del año, el Giro de Italia, que se disputará entre el 8 y el 31 de mayo de 2026.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km)
|1
|Pellizzari Giulio
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:20:36
|2
|Bernal Egan
|INEOS Grenadiers
|0:30
|3
|Storer Michael
|Tudor Pro Cycling Team
|0:30
|4
|Arensman Thymen
|INEOS Grenadiers
|0:30
|5
|Omrzel Jakob
|Bahrain Victorious
|1:10
|6
|Harper Chris
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:10
|7
|O’Connor Ben
|Team Jayco-AlUla
|1:10
|8
|Rondel Mathys
|Tudor Pro Cycling Team
|1:10
|9
|Aleotti Giovanni
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:20
|10
|Cepeda Alexander
|EF Education-EasyPost
|2:22
|18
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-EasyPost
|5:22
Clasificación General Final
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|19:01:52
|2
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:40
|3
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0;50
|4
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:09
|5
|Rondel Mathys
|Tudor Pro Cycling Team
|1:45
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|1:55
|7
|Chris Harper
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:55
|8
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:59
|9
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:51
|10
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:11
|17
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-EasyPost
|7:07