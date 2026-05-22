Triunfando en la última etapa Jessenia Meneses redondeó su dominio en la Clásica de Fusagasugá 2026

Para redondear su espectacular actuación en el Clásica de Fusagasugá 2026, la antioqueña Jessenia Meneses ganó la jornada final de 41,6 kilómetros en la ‘Ciudad Jardín’ y se llevó el título con honores tras sumar dos victorias de etapa.

La jefe de filas del Orgullo Paisa, que se puso líder tras conseguir la victoria en la cronoescalada inicial, ganó el circuito final para terminar en lo más alto del podio.



Jessenia Meneses, campeona de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Los puesto de honor los completaron su paisana y compañera de equipo Lina Marcela Hernández y Zara Lamprea (Ciclismo Capital), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Tras su actuación dominante de principio a fin, la antioqueña sucedió en el palmarés de la carrera a Sharik Merchán, ganadora el año pasado en la rama femenina.



Podio final de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS