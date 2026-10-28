Ruta
¡Triplete histórico del NU! Óscar Fernández encabeza la fiesta morada en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala
El equipo NU Colombia ratificó su absoluto dominio en territorio centroamericano al conseguir un espectacular e histórico triplete en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. La escuadra morada impuso un ritmo demoledor durante los 147 kilómetros de recorrido entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, adueñándose por completo del podio del día y consolidando su estatus como la fuerza dominante de la competencia chapina.
La victoria le correspondió a Óscar Fernández, quien cruzó la línea de meta festejando al lado de sus compatriotas y compañeros de equipo, con Jhonatan Chaves en la segunda posición y el líder Cristian Rico, quien se reportó en el tercer lugar.
Con este resultado, Rico reforzó sólidamente su liderato en la clasificación general y aumentó la ventaja frente a todos sus rivales directos por el título. El desempeño estratégico del equipo colombiano no solo les permitió asegurar el triunfo de la etapa, sino que blindó la camiseta de líder de Rico, que aumentó su ventaja a más de un minuto con su perseguidor el guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki). El podio parcial ahora lo completa Jhonatan Chaves (NU Colombia).
La prestigiosa carrera guatemalteca continuará este jueves con la disputa de la séptima etapa, una jornada catalogada como «rompe-piernas» que contará con un exigente trayecto de 140,2 kilómetros. La caravana ciclística partirá desde La Esperanza y se enfrentará a un terreno hostil que culminará en el mítico Monte Elim, un temido puerto de montaña de primera categoría.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 6 | San Cristóbal – San Pedro Sacatepéquez (147 km)
|1
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|3:38:53
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Lukas Blanco
|Pío Rico Cycling Team
|0:09
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:09
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:24
|7
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|0:24
|8
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:36
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:36
|10
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:40
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|24:45:37
|2
|Wilson Chonay
|Colono Bikestation Kölbi
|1:17
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:54
|4
|Luis Daniel Oses
|Colono Bikestation Kölbi
|3:54
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|3:55
|6
|Alejandro Granados
|Colono Bikestation Kölbi
|4:42
|7
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|5:07
|8
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|5:26
|9
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s – Java
|6:11
|10
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|6:29
Ruta
Germán Darío Gómez extiende su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador
El equipo Polti VisitMalta anunció la renovación del colombiano Germán Darío Gómez, que continuará vinculado al conjunto ProTeam de la Fundación Contador durante el próximo año.
“Me encuentro muy contento y agradecido de poder seguir formando parte del equipo la próxima campaña. Ha sido un año difícil para mí, pero el equipo me ha respaldado de la mejor manera y me ha apoyado mucho”, dijo Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista santandereano de 25 años será pieza importante de la estructura en la temporada 2027, después de un 2026 muy complicado para el corredor nacional, en el que solo tuvo siete días de competición.
“Saber que tengo la oportunidad de continuar me llena de motivación para afrontar un nuevo año con ganas de competir, hambre de victoria y muchas ganas de dar lo mejor de mí sobre la bicicleta”, agregó el escarabajo, que cumplirá su cuarta campaña en el Polti VisitMalta.
Por su parte Giovanni Ellena, director deportivo, también valoró la continuidad del colombiano: “Es muy importante que haya vuelto a competir. Lo hemos echado de menos durante la temporada y será un corredor muy importante el próximo año por sus características, especialmente en las jornadas de montaña”.
Ruta
¡Estreno en el calendario UCI! Todo listo para la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina
Todo está listo para que el pelotón internacional rompa filas en un hito histórico para el deporte sudamericano. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, los departamentos de Maldonado y Lavalleja serán el escenario de la primera edición de la de la Vuelta al Uruguay Femenina. Este acontecimiento marca un antes y un después para el pedalismo charrúa, que finalmente se estrena en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional.
La competencia ostenta la categoría internacional UCI 2.2, lo que garantiza un nivel técnico y organizativo de alta exigencia. El formato de la carrera promete emociones de principio a fin, ya que estará estructurado en un prólogo inicial, ideal para especialistas en velocidad, seguido de tres intensas etapas de ruta que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de las corredoras en los terrenos del este uruguayo.
El atractivo internacional está asegurado gracias a una variada y competitiva convocatoria continental. Además de las principales escuadras locales, que buscarán hacer respetar la localía y dejar en alto la bandera uruguaya, la competencia contará con la presencia de destacados equipos provenientes de Argentina y Brasil, así como con la participación de la selección nacional de Paraguay, lo que anticipa una gran lucha por la clasificación general.
A pesar de la rica representación regional que engalanará las carreteras uruguayas, la prueba no tendrá participación colombiana en esta oportunidad, ya que estarán enfocadas en el Tour Femenino a llevarse a cabo la próxima semana. Sin embargo, el espectáculo está garantizado con un pelotón hambriento de gloria que busca inscribir su nombre en la primera página de esta carrera.
Recorrido Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina
Prólogo – Jueves 29 de octubre
Se correrán 1,2 km en la Pista de Ciclismo Walter Moyano en Maldonado
Etapa 1 – Viernes 30 de octubre
La primera etapa se disputará entre Maldonado y Minas (Capital de Lavalleja) en un recorrido de 85 km
Etapa 2 – Sábado 31 de octubre
La segunda etapa será una contrarreloj individual de 7,4 km en el Salto del Puente en Lavalleja
Etapa 3 – Domingo 1 de noviembre
Las corredoras regresarán a Maldonado desde Minas completando 104 km.
Ruta
Santiago Buitrago terminó la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI
Concluida oficialmente la temporada 2026 del ciclismo mundial, le hechamos un vistazo a como quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 9.331 puntos.
Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 61°, donde hallamos a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El bogotano, que el proximo año correrá para el NSN Cycling Team, terminó como el mejor el escarabajo del escalafón con 1.293 puntos.
Dentro de la lista de los 100 mejores del mundo se encuantran clasificados otros dos corredores nacionales; el zipaquireño Egan Bernal, del Ineos Netcompany, finalizó el año en la posición 71°, mientras que el huilense Harold Tejada, vistiendo los colores del XDS Astana Team, se situó muy cerca en la casilla 73°, cerrando así el balance de los principales referentes de Colombia en el pelotón internacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los veinte mejores pedalistas nacionales del ranking de la UCI.
POSICIONES DE LOS COLOMBIANOS EN EL RANKING UCI