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¡Tricampeón! Wilson Peña revalida el título de la Clásica de Fusagasugá; Kevin Castillo se queda con el circuito final

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Hace 17 mins

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Wilson Peña se consagró campeón de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Santiago Umba 2° y Sergio Henao 7° en el arranque del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela

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Hace 47 mins

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22 mayo, 2026

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El español Iván Cobo fue le ganador de la primera etapa del GP Internacional Beiras e Serra da Estrela 2026. (Foto Equipo Kern Pharma © Sprint Cycling)
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Giro de Italia 2026: la fuga hace de las suyas en la etapa 13 con victoria de Alberto Bettiol

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22 mayo, 2026

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El italiano Alberto Bettiol ganó la decimostercera etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
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Triunfando en la última etapa Jessenia Meneses redondeó su dominio en la Clásica de Fusagasugá 2026

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22 mayo, 2026

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La antioqueña Jessenia Meneses ganó la última etapa y se consagró campeona de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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