¡Tricampeón! Wilson Peña revalida el título de la Clásica de Fusagasugá; Kevin Castillo se queda con el circuito final

Luego de tres días de competencia, Wilson Peña (Team Sistecrédito) se consagró tricampeón de la Clásica de Fusagasugá, tras defender el liderato en la jornada final que recorrió 62,4 kilómetros en la ‘Ciudad Jardín’. El zipaquireño alcanzó su tercer título tras ganar en 2021 y 2025.

Los tres primeros puestos del podio de la carrera fusagasugueña lo acapararon los del Sistecrédito con Peña en el primer lugar, acompañado de sus compañeros de equipo Edgar Andrés Pinzón y José Misael Urián, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Podio final de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En las últimas ediciones de la ronda fusagasugueña, los cundinamarqueses dominan el palmarés de la carrera con cinco victorias, tres del zipaquireño Wilson Peña, además de Rodrigo Contreras en 2022 y Germán Chaves en 2023.

La victoria en la jornada final, un circuito disputado en la capital de la provincia de Sumapaz, quedó en manos del risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa), quien se llevó el triunfo tras ser el más rápido en la definición.



Kevin Castillo, ganador de la útlima etapa de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica de Fusagasugá

Resultados Tercera Etapa | Circuito Final (62,4 km)

1 Kevin Castillo Orgullo Paisa 1:24:26 2 Robert Plazas Team Sistecrédito m.t. 3 José Misael Urián Team Sistecrédito m.t. 4 Brayan Obando GW Erco Sportfitness m.t. 5 Juan Pablo Ortega Nu Colombia m.t. 6 Sebastián Pinilla GW Erco Sportfitness m.t. 7 Daniel Carvajal GW Erco Sportfitness m.t. 8 Juan Sebastián Sáenz Ala Burg Natural – Cundinamarca m.t. 9 Micahel Moreno LMC Bogotá m.t. 10 Edwar Rondón CRIC Nacional m.t.

Clasificación General Final