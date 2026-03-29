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¡Tres segundos hicieron la diferencia! Vadim Pronskiy le gana el Tour de Tailandia a Eduardo Sepúlveda
El Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team). El kazajo, de 27 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada en la provincia de Nong Khai.
Los puestos de honor de la carrera tailandesa los completaron el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) y el británico Daniel Whitehouse (St George Continental Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Pronskiy, que superó por 3 segundos a Sepúlveda en la clasificación general de la carrera asiática, luego de seis dias de intensa competencia, sucedió en el palmarés al escandinavo Alexander Salby, campeón el año pasado.
La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria en la carrera tailandesa.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 6 | Nong Khai – Nong Khai (125,5 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:35:41
|2
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|3
|Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|4
|Maris Bogdanovics
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|5
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|+ 00
|7
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|8
|Daniel Mohd
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Räim Mihkel
|Quick Pro Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|17:36:10
|2
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:03
|3
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0;09
|4
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:25
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:38
|8
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:38
|9
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
|10
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|0:42
Ruta
Jhonatan Chaves redondeó el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón
Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.
El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.
El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).
RESULTADOS FINALES
Ruta
¡Extraordinario! Jonas Vingegaard consigue su segunda victoria en la Volta a Catalunya y queda cerca de su primer título
!Lo hizo nuevamente! Jonas Vingegaard no le dio espacio a sus rivales y ganó la sexta y penúltima etapa de la Volta a Catalunya 2026. El danés del Visma | Lease a Bike, que alcanzó su segunda victoria de forma consecutiva, quedó cada vez más cerca de su primer título en la ronda catalana.
Al pedalista escandinavo, que le sacó 10 segundos a sus más inmediatos perseguidores, lo escoltaron el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), en el 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien se reportó en la casilla 13° a 4:06 de Vingegaard.
Con los resultados del día la clasificación general quedó de la siguiente manera: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en el primer puesto, aventajando por 1:22 al galo Lenny Martínez (Bahrain – Victorious). El podio parcial lo completa el teutón Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La edición 105 de la ronda catalana, finalizará este domingo con su séptima y última etapa, el tradicional circuito en Barcelona, donde conoceremos al sucesor del esloveno Primož Roglič, campeón del año pasado.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Berga – Queralt (158,2 km)
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:05:19
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|0:10
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|4
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:16
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:27
|6
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|1:29
|7
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:08
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:08
|9
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|2:55
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|3:16
|11
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:17
|12
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|3:27
|13
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|4:06
|28
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6:09
|37
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:19
|55
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|11:42
|105
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|26:39
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|23:49:52
|2
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|1:22
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:30
|4
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|1:43
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:17
|6
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:17
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:11
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|5:20
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|5:25
|10
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|5:36
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|6:15
|33
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|17:13
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|24:49
|55
|Einer Rubio
|Movistar Team
|31:52
|129
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:13:17
Ruta
Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali
El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.
Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.
La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.
La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:38:25
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Riccardo Lorello
|S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|m.t.
|4
|Nicolò Arrighetti
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|5
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|m.t.
|6
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|8
|Alessio Menghini
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|10
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|33
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|34
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
|39
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|45
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|60
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|15:00:06
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:02
|3
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|0:10
|4
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|0:12
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|6
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:20
|7
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|0:20
|8
|Samuele Battistella
|EF Education-EasyPost
|0:20
|9
|Filippo Turconi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:20
|10
|Mark Donovan
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|25
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:20
|30
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:20
|32
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:20
|34
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:20
|45
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|2:42