Tres latinoamericanos darán la batalla en la octogésima edición de la clásica A Través de Flandes

La octogésima edición de la clásica A Través de Flandes contará con la participación de tres latinoamericanos: el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes serán los encargados de dejar el nombre de la región en alto.

En la numerosa lista de favoritos aparecen Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl Trek), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Paul Magnier (Soudal Quick-Step) Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y Jonathan Milan (Lidl Trek), entre otros.

La clásica flamenca, que no tendrá en comptencia a pedalistas colombianos, se disputará este miércoles entre Roeselare y Waregem con un recorrido de 184,6 kilómetros, muy parecido al de pasadas ediciones con un perfil llano en el inicio.

La segunda mitad del recorrido contará con once repechos y seis tramos de «pavé», la ultima cota montañosa se encuentra 9,5 kilómetros de la llegada. En la edición de 2025, el ganador fue el estadounidense Neilson Powless.