Tres grandes certámenes cerrarán la temporada 2026 del ciclismo de pista en Bogotá

El Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá será el escenario del cierre del calendario nacional de pista 2026, con la realización de tres importantes eventos que reunirán a deportistas de diferentes categorías y delegaciones nacionales e internacionales, en una programación que combinará competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y pruebas para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.

La programación contempla la IV Válida de la Copa Nacional de Pista, el Gran Premio C2 UCI de Pista y la Copa Internacional de Pista, tres certámenes que marcarán el cierre de la actividad competitiva de esta modalidad durante el año. Los eventos internacionales UCI C2, además, ofrecerán puntos para el ranking mundial de pista de la temporada 2027.

De acuerdo con los listados oficiales de inscritos, la convocatoria reunirá a 251 deportistas, distribuidos en las categorías élite, juvenil y prejuvenil, con participación masculina y femenina.

La categoría élite contará con 136 corredores, de los cuales 85 corresponden a la rama masculina y 51 a la femenina. Por su parte, la categoría juvenil tendrá 76 participantes, con 54 hombres y 22 mujeres, mientras que en prejuvenil estarán presentes 39 deportistas, distribuidos en 21 hombres y 18 mujeres.

La nómina élite tendrá una destacada representación del ciclismo colombiano, con figuras como Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y el regreso a las competencias de Martha Bayona, entre otros deportistas que buscarán protagonismo en las diferentes pruebas de velocidad y medio fondo.

Las categorías juvenil y prejuvenil también tendrán un papel importante en esta programación, reafirmando el compromiso de la Federación Colombiana de Ciclismo con los procesos de formación, desarrollo y proyección de nuevos talentos, brindándoles espacios de competencia y crecimiento deportivo.

Cabe destacar que, también se estarán coronando a los mejores ciclistas del año en el ranking de la Copa Nacional, en las pruebas de velocidad y fondo, de las categorías élite y junior.

La programación oficial comenzará el viernes 13 de noviembre, con los entrenamientos oficiales a partir de las 8:00 de la mañana. A las 9:00 a.m. se iniciarán las competencias, en el escenario que tendrá entrada libre para el público capitalino

Lista de Inscritos – Categoría Élite

*Con Información de Fedeciclismo