Pista
Tres grandes certámenes cerrarán la temporada 2026 del ciclismo de pista en Bogotá
El Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá será el escenario del cierre del calendario nacional de pista 2026, con la realización de tres importantes eventos que reunirán a deportistas de diferentes categorías y delegaciones nacionales e internacionales, en una programación que combinará competencias avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y pruebas para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.
La programación contempla la IV Válida de la Copa Nacional de Pista, el Gran Premio C2 UCI de Pista y la Copa Internacional de Pista, tres certámenes que marcarán el cierre de la actividad competitiva de esta modalidad durante el año. Los eventos internacionales UCI C2, además, ofrecerán puntos para el ranking mundial de pista de la temporada 2027.
De acuerdo con los listados oficiales de inscritos, la convocatoria reunirá a 251 deportistas, distribuidos en las categorías élite, juvenil y prejuvenil, con participación masculina y femenina.
La categoría élite contará con 136 corredores, de los cuales 85 corresponden a la rama masculina y 51 a la femenina. Por su parte, la categoría juvenil tendrá 76 participantes, con 54 hombres y 22 mujeres, mientras que en prejuvenil estarán presentes 39 deportistas, distribuidos en 21 hombres y 18 mujeres.
La nómina élite tendrá una destacada representación del ciclismo colombiano, con figuras como Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Mariana Pajón y el regreso a las competencias de Martha Bayona, entre otros deportistas que buscarán protagonismo en las diferentes pruebas de velocidad y medio fondo.
Las categorías juvenil y prejuvenil también tendrán un papel importante en esta programación, reafirmando el compromiso de la Federación Colombiana de Ciclismo con los procesos de formación, desarrollo y proyección de nuevos talentos, brindándoles espacios de competencia y crecimiento deportivo.
Cabe destacar que, también se estarán coronando a los mejores ciclistas del año en el ranking de la Copa Nacional, en las pruebas de velocidad y fondo, de las categorías élite y junior.
La programación oficial comenzará el viernes 13 de noviembre, con los entrenamientos oficiales a partir de las 8:00 de la mañana. A las 9:00 a.m. se iniciarán las competencias, en el escenario que tendrá entrada libre para el público capitalino
Lista de Inscritos – Categoría Élite
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
En Medellín el Velódromo cambia, pero su historia permanece
Ante el anuncio de la total remodelación del Velódromo Cochise Rodríguez y por lo tanto la demolición de su vieja estructura, un grupo de ciclistas, amigos y dirigentes del ciclismo antioqueño encabezados por Héctor Orozco, han programado una interesante reunión para este viernes 6 de Noviembre a partir de las seis de la tarde en la pista del escenario en el que se entrenaron y surgieron impresionantes campeones, hombres y mujeres que han escrito una gran parte de la historia del ciclismo colombiano y mundial por espacio de 70 años desde su fundación en 1956.
El afiche de la convocatoria reza en uno de sus párrafos que “Hoy, mientras se prepara para vivir una nueva etapa de modernización, queremos hacer una pausa para vivir un momento lleno de recuerdos, reconocer su legado y celebrar juntos tantos años de historia”.
En la historia del Velódromo y en su pista de 250 metros en cemento se han realizado torneos de toda clase tanto nacionales como internacionales y ahí se formaron los hacedores de inolvidables hazañas que contienen títulos y medallas de carácter olímpico y mundial además del referente en el que se convirtió para la construcción de más coliseos ciclísticos en el país y la masificación de la modalidad dando paso a la aparición de más talento en hombres y mujeres que lograron descubrir e ingresar en el verdadero “Ciclismo Espectáculo”.
TODOS AL VELÓDROMO
A la gran reunión han sido invitadas grandes estrellas del ciclismo en pista que contribuyeron al engrandecimiento de esta modalidad del ciclismo como Cochise Rodríguez, Mario “Papaya” Vanegas, los hermanos Juan C. y Luis Carlos Saldarriaga, Mario Escobar, Efraín Dominguez, Jorge Hernández, Marlon Pérez (q. e. p. d.), Fabián Puerta, María Luisa Calle, Adriana Muriel y una última generación encabezada por Juan Esteban Arango, Fernando Gaviria, Martha Bayona, y la actual con Kevin Quintero, Cristian Ortega, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño, etc, además de formidables entrenadores como Hugo Cuartas, Hernán Herrón (q. e. p. d.), Jhon Jaime Gonzáles, Julián Velásquez y Absalón Rincón.
Paracycling
Edwin Fabián Matiz, el más destacado de Colombia en el inicio del Mundial de Paracycling de Pista 2026
La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Mundial de Paracycling de Pista 2026, que se disputará hasta el domingo 1 de noviembre en Apeldoorn, Países Bajos, con la presencia de los principales exponentes de esta disciplina a nivel internacional.
En la primera jornada, Edwin Fabián Matiz logró el cuarto lugar en la final del kilómetro contrarreloj de la categoría C5 masculina, con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 458 milésimas, a una velocidad promedio de 54,170 km/h.
El colombiano se ubicó a 2,922 segundos del español Alfonso Cabello, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 1:03.536. El belga Niels Verschaeren obtuvo la medalla de plata, con 1:05.087, mientras que el brasileño Ricardo Alafim de Freitas completó el podio con 1:06.014.
Por su parte, Nelson Javier Serna ocupó el décimo lugar en la persecución individual de la categoría tándem masculina, en su primera presentación en el certamen mundialista, tras registrar un tiempo de 4:24.514.
La otra destacada de la delegación colombiana fue Paula Daniela Caballero, quien terminó en el 7° lugar en la prueba del Scratch de la categoria (C3).
El Campeonato Mundial de Paracycling de Pista se extenderá hasta el próximo domingo, con nuevas oportunidades para que los representantes colombianos compitan frente a los mejores deportistas del mundo y continúen sumando experiencia en el escenario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Pauline Grabosch se corona campeona mundial del kilómetro en Shanghái; Stefany Cuadrado logra el séptimo lugar
La alemana Pauline Grabosch se ha convertido en la gran figura de la selección de ciclismo de pista de su país tras firmar una actuación memorable en el Campeonato Mundial de Shanghái. Tras abrir su participación en el certamen con una medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos, la pedalista teutona elevó su rendimiento al máximo nivel para regalarle a su nación la primera presea dorada en la cita mundialista.
La consagración de la ciclista de 28 años llegó en la emocionante final de la prueba del kilómetro, donde demostró una gran potencia. Grabosch detuvo el cronómetro en un espectacular tiempo de 1:04,572 minutos. Con este registro, la corredora alemana impuso condiciones en el Velódromo Shanghái y se aseguró el escalón más alto del podio.
Los puestos de honor lo completaron dos pedalistas de Países Bajos. La medalla de plata quedó en manos de Hetty van den Wouw, quien cruzó la meta con una marca de 1:05,223 minutos, mientras que su compatriota Sofie van Rooijen se colgó el bronce al registrar un tiempo de 1:05,398 minutos en una definición de infarto.
Por parte, la colombiana Stefany Cuadrado firmó una destacada participación en la misma prueba de velocidad. La joven corredora antioqueña finalizó en una meritoria séptima posición, deteniendo el reloj en 1:06,711 minutos, un resultado que ratifica su constante evolución a nivel mundial.
RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO