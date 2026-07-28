Connect with us

Ruta

Tres etapas componen la tercera edición de la Clásica Herrera Sport; se buscará al sucesor de Javier Jamaica

Publicado

Hace 1 hora

el

Freddy Ávila, Javier Jamaica y Nicolás Paredes, en el podio final de la Clásica Herrera Sport 2025. (Foto © Clásica Herrera Sport)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour de l’Ain: Noah Hobbs gana la primera etapa con los dos suramericanos y el mexicano en el lote

Publicado

Hace 2 horas

el

28 julio, 2026

Por

El joven inglés Noah Hobbs ganó la primera etapa del Tour de l'Ain 2026. (Foto Tour de l'Ain © EF Pro Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

28 julio, 2026

Por

El esloveno Tadej Pogacar, gran campeón del Tour de Francia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

La cuadragésima quinta edición de la Clásica San Sebastián presentada oficialmente; cinco colombianos en la lista de preinscritos

Publicado

Hace 5 horas

el

28 julio, 2026

Por

Presentación ofocial de la Clásica San Sebastián 2026. (Foto © Prensa Clásica San Sebastián)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.