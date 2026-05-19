Tres etapas componen la edición 29 de la Clásica de Fusagasugá; Wilson Peña defenderá el título

La ‘Ciudad Jardín’ se prepara para vivir una nueva fiesta del ciclismo nacional, que reanuda su temporada con la edición número 29 de la Clásica de Fusagasugá en las categorías élite, Sub-23, juvenil y damas única.

Entre los equipos inscritos se destacan importantes escuadras del país como Nu Colombia, Team Sistecrédito, Orgullo Paisa y Boyacá es para Vivirla, quienes estarán presentes en la presentación oficial de equipos en el Coliseo Carlos Lleras Restrepo.

La competencia organizada por la Administración Municipal y el Instituto Deportivo y Recreativo De Fusagasugá (IDERF), vivirá tres días llenos de emoción entre el 20 y el 22 de mayo, con una contrarreloj individual inicial, una etapa en línea montañosa y un circuito final, donde el zipaquireño Wilson Peña (Team Sistecrédito) intentará revalidar el título obtenido el año pasado.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las tres etapas que componen la tradicional carrera cundinamarquesa y una de las competencias más emblemáticas del calendario nacional, tierra del jardinerito Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, una verdadera leyenda del ciclismo colombiano.

La competencia contará con tres exigentes etapas

⏱️ Contrarreloj individual desde Quebrajacho hasta Camino Real



🏔️ Etapa reina desde Tocaima con llegada a Fusagasugá



🏁 Circuito interno por la avenida Manuel Humberto Cárdenas