Ruta
Tres de tres para el belga Wout van Aert en la Vuelta a Dinamarca 2026
¡Cero y van tres! Wout van Aert lo hizo de nuevo y consiguió su tercera victoria consecutiva en la Vuelta a Dinamarca 2026. El el todoterreno belga volvió a ser el más rápido en la definición, esta vez en la tercera etapa, una jornada llana de 202,9 kilómetros disputada entre la localidad de Fredericia y la ciudad de Vejle.
El corredor del Team Visma | Lease a Bike sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar al eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y su compañero de equipo, el francés Christophe Laporte, quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) reforzó su liderato en la carrera escandinava. El segundo puesto lo ocupa el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), pero ahora a 20 segundos del líder, a falta de dos etapas para el final.
La carrera danesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la disputa del cuarto capítulo, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 172,6 kilómetros entre las ciudades de Rudkøbing y Faaborg, esta última situada en la isla de Fionia.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Fredericia – Vejle (202,9 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:55:17
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:02
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|4
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:04
|5
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:08
|6
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:12
|7
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:14
|8
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:15
|9
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:21
|10
|Alexander Kamp
|Uno-X Mobility
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|13:05:17
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:20
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|4
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:30
|5
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|0:38
|6
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|0:44
|7
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:45
|8
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:59
|9
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|1:05
|10
|Alexander Kamp
|Uno-X Mobility
|1:13
Ruta
El ciclismo colombiano lamenta la partida de Honorio Rúa Betancur, uno de sus grandes pioneros
A los 91 años falleció en Medellín Honorio Rúa Betancur, figura del ciclismo colombiano entre los años 50 y 60 que dejó huella en la ruta y la pista, representando de gran manera a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, además corrió cinco Vueltas a Colombia.
Esta gloria del ciclismo nacional, nacido en Medellín en 1934, fue uno de los referentes de la generación de ciclistas antioqueños que fue coequipero de Ramón Hoyos Vallejo en aquellos inolvidables equipos de «Antioquia». En el mundo ciclístico era conocido como, ‘El Caballero del Ciclismo’ y ‘Míster Rúa’.
Con la muerte de Honorio Rúa se despide uno de los grandes representantes de la generación que abrió el camino del ciclismo colombiano en el escenario internacional. Su legado trasciende por las carreteras y velódromos donde forjó una carrera ejemplar y siempre será recordado como un pedalista excepcional y un caballero en todo el sentido de la palabra.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el ciclismo colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. (Q.E.P.D.).
Ruta
Tour de Francia Femenino: las suramericanas Paula Patiño y Ana Vitória Magalhães se miden a lo más selecto del pelotón internacional
El Tour de Francia Femenino arranca este sábado en Lausana, ciudad suiza situada en la zona francófona del país europeo con 147 corredoras de 21 equipos diferentes en busca de conocer a la mejor vueltómana del mundo. En la lista de participantes encontramos a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team).
Asimismo, tomarán la salida la mexicana Romina Hinojosa (Lotto Intermarché Ladies) y la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) en la prestigiosa carrera francesa, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, finalizando en la ciudad Niza, tras nueve días intensos de competencia.
Entre las favoritas aparecen la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), quien defenderá el título obtenido el año pasado. Otras de las candidatas son la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) y la española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD), las tres serias aspirantes al podio final.
La etapa inaugural se correrá mañana por los alrededores de la ciudad de Lausana, en una jornada ideal para que la definan las velocistas. En total serán 138 kilómetros. Al día siguiente las sprinters tendrán otra oportunidad con una jornada entre Aigle, ciudad famosa por albergar la sede de la Unión Ciclista Internacional, y Ginebra.
La media montaña aparecerá el lunes, pero para la general tendremos un día decisivo el martes, con una contrarreloj individual de 21 kilómetros. Otro de los días decisivos podría ser el séptimo, con el Mont Ventoux como gran protagonista para completar más de 18.000 metros de desnivel acumulado, un récord histórico para la competición.
LISTA DE PARTICIPANTES
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar súper líder del escalafón mundial tras arrasar en el Tour de Francia 2026
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de la conclusión de la segunda grande de la temporada, el Tour de Francia 2026, que terminó dominado ampliamente por la superestrella eslovena Tadej Pogacar.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, quien continúa al frente de la clasificación mundial con una cómoda ventaja, acumulando un puntaje de 11.321 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (6.956) y el danés Jonas Vingegaard (6.866), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el latinoamericano más destacado, en el cuarto puesto con 6.833 unidades.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros siguió siendo el zipaquireño Egan Bernal, quien subió dos posiciones y ahora ocupa la casilla 29° con 1.993 puntos. Le siguen Harold Tejada en el puesto 70° y Santiago Buitrago se clasifica en la posición 103°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 22.493 puntos, por delante de Francia 2° (19.070), Dinamarca 3° (18.489), Eslovenia 4° (14.365) e Italia 5° (13.264). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.455 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 del Ranking UCI
Posiciones de los colombianos