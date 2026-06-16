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Ruta

Tres colombianos se ponen a prueba en la Vuelta a Suiza con Tadej Pogacar como gran favorito

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Hace 25 mins

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El boyacense Nairo Quintana viene de ganar la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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Jasper Schoofs se lleva el tercer capítulo del Giro Next Gen y Miguel Ángel Marín entra al top 5 de la general

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El belga Jasper Schoofs ganó la tercera etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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El antioqueño Sergio Higuita este año fue subcampeón del AlUla Tour 2026. (Foto © XDS Astana)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha

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16 junio, 2026

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Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
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