Ruta
Tres colombianos protagonistas en la presentación del Team Hino-One-La Red-Suzuki como equipo continental UCI
El Team Hino-One-La Red-Suzuki fue presentado oficialmente como equipo continental UCI, marcando un antes y un después para el ciclismo chapín. El acto contó con la presencia de tres ciclistas colombianos Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, nueva contratación para esta temporada.
Los tres escarabajos, que vienen de participar en los Campeonatos Nacionales, se robaron las miradas en la presentación a la que asistieron autoridades de la Federación Guatemalteca de Ciclismo y el Comité Olímpico Guatemalteco.
“Un evento bastante bonito, muy interesante ver los inicios de Hino y conocer a mis nuevos compañeros. Muy contento de hacer parte de esta familia, yo creo que así arranca nuestra temporada 2026, tengo muchas expectativas. El equipo al ser continental tiene bastantes carreras de mucho nombre y esperamos darlo todo este año”, dijo Casallas, flamante fichaje de la escuadra guatemalteca.
Con más de 20 años de trayectoria en el ciclismo de Guatemala, Hino One- La Red – Suzuki ha sido protagonista constante del pelotón nacional y regional, logrando tres títulos de la Vuelta a Guatemala con Víctor Hugo González (2001) y Mardoqueo Vásquez (2020 y 2022), además de la recordada victoria de Yesid Pira en la Vuelta a Honduras el año pasado.
Para la temporada 2026, la escuadra guatemalteca incluyó una nueva incorporación y una base sólida de talento, que seguirá siendo dirigida por Alfredo Ajpacajá. El equipo chapín competirá a nivel nacional e internacional en República Dominicana, Suramérica, Vuelta a Honduras y un evento en Europa que próximamente será anunciado.
Nómina 2026
- Yeisson Casallas *Colombia (nueva incorporación)
- Nicolás Paredes *Colombia
- Yesid Pira *Colombia
- Wilson Chonay *Guatemala
- Dorian Monterroso *Guatemala
- Edgar Torres *Guatemala
- Melvin Torres *Guatemala
- Víctor Tuíz *Guatemala
- Adolfo Vásquez *Guatemala
- Mardoqueo Vásquez *Guatemala
Ruta
Cat Ferguson sale victoriosa en la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana y Demi Vollering sigue líder
En un final apura velocidad, Cat Ferguson (Movistar Team) ganó la segunda etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, disputada Vila-Real con 115,5 kilómetros de recorrido. La campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) mantuvo el liderato.
La pedalista británica cruzó la línea de meta de primero por delante de las italianas Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), 2° y 3°, respectivamente.
La única colombiana en competencia, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) entró en posiciones intermedias.
La carrera española continuarará este sábado con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 128 kilómetros entre Agost y La Nucía, que incluye con tres puertos categorizados.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Vila-Real – Vila-Real (115,5 km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:04:15
|2
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|3
|Letizia Borghesi
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|4
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|5
|Amber Kraak
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|6
|Agnieszka Skalniak-Sójka
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|7
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|8
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|9
|Linda Riedmann
|Lotto Intermarché Ladies
|m.t.
|10
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|m.t.
|DNS
|Ashleigh Moolman-Pasio
|AG Insurance – Soudal Team
|No Finalizó
Ruta
Arnaud Tendon da la sorpresa en el inicio del Tour de la Provence; Brandon Rivera llega con los favoritos a dos segundos
La primera etapa del Tour de la Provence 2026 quedó sopresivamente en manos de Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix). El suizo fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 163 kilómetros entre Marseille y Saint-Victoret.
El joven helvético, que sorprendió a todos su rivales, superó en el embalaje a su compañero de fuga, el italiano Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. Tercero se reportó el estadounidense Luke Lamperti (EF Education – EasyPost).
Con relación al único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) ingresó con los favoriots en el pelotón, en el puesto 51°, a dos segundos del ganador.
La carrera francesa continuará este sábado con la segunda etapa, de la tres pactadas, una jornada súper montañosa de 174,9 kilómetros entre Forcalquier y Montagne de Lure, en un final en alto de primera categoría.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 1 | Marseille – Saint-Victoret (163 km)
|1
|Arnaud Tendon
|Van Rysel Roubaix
|4:01:53
|2
|Bais Mattia
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Lamperti Luke
|EF Education – EasyPost
|0:02
|4
|Turgis Anthony
|TotalEnergies
|0:02
|5
|Page Hugo
|Cofidis
|0:02
|6
|Germani Lorenzo
|Groupama – FDJ United
|0:02
|7
|Pedersen Rasmus Søjberg
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|8
|Agnoletto Blake
|Groupama – FDJ United
|0:02
|9
|Loulergue Victor
|Groupama – FDJ United
|0:02
|10
|Konijn Alexander
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:02
|51
|Brandon Rivera *Colombia
|Ineos Grandiers
|0:02
Ruta
Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°
En un final emocionante, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa de Vuelta a la Región de Murcia 2026 al imponerse desde un ataque lejano. El joven corredor mantuvo la calma sobre el final y logró su primera victoria del año.
El pedalista español se llevó el triunfo, tras recorrer 83,5 kilómetros entre Fortuna y Yecla. El danés Julius Johansen completó la fiesta del conjunto árabe entrando en la segunda posición y tercero llegó el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
En el Alto Virgen del Castillo (1,3 km al 7,4%), la subida más dura del día, Marc Soler se fue en solitario. Inmediatamente después atrás salto Thomas Pidcock, pero no fue suficiente para alcanzar a los puntero del UAE.
La carrera española finalizará este sábado con le segunda etapa y última etapa de 178,7 kilómetros entre Fortuna y Santomera, donde conoceremos al sucesor del suizo Fabio Christen, campeón del año pasado.
Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” (2.1)
Stage 1 | Fortuna – Yecla (83.5km)
|1
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|1:50:34
|2
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:19
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:40
|4
|Héctor Álvarez
|Selección de España
|1:01
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Matej Mohorič
|Bahrain – Victorious
|,,
|9
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|,,
|10
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|1:15