Tres colombianos protagonistas en la presentación del Team Hino-One-La Red-Suzuki como equipo continental UCI

El Team Hino-One-La Red-Suzuki fue presentado oficialmente como equipo continental UCI, marcando un antes y un después para el ciclismo chapín. El acto contó con la presencia de tres ciclistas colombianos Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, nueva contratación para esta temporada.

Los tres escarabajos, que vienen de participar en los Campeonatos Nacionales, se robaron las miradas en la presentación a la que asistieron autoridades de la Federación Guatemalteca de Ciclismo y el Comité Olímpico Guatemalteco.

“Un evento bastante bonito, muy interesante ver los inicios de Hino y conocer a mis nuevos compañeros. Muy contento de hacer parte de esta familia, yo creo que así arranca nuestra temporada 2026, tengo muchas expectativas. El equipo al ser continental tiene bastantes carreras de mucho nombre y esperamos darlo todo este año”, dijo Casallas, flamante fichaje de la escuadra guatemalteca.



Jeisson Casallas, flamante contratación del Hino-One-La Red-Suzuki. (Foto © Hino Cycling Team)

Con más de 20 años de trayectoria en el ciclismo de Guatemala, Hino One- La Red – Suzuki ha sido protagonista constante del pelotón nacional y regional, logrando tres títulos de la Vuelta a Guatemala con Víctor Hugo González (2001) y Mardoqueo Vásquez (2020 y 2022), además de la recordada victoria de Yesid Pira en la Vuelta a Honduras el año pasado.

Para la temporada 2026, la escuadra guatemalteca incluyó una nueva incorporación y una base sólida de talento, que seguirá siendo dirigida por Alfredo Ajpacajá. El equipo chapín competirá a nivel nacional e internacional en República Dominicana, Suramérica, Vuelta a Honduras y un evento en Europa que próximamente será anunciado.

Nómina 2026



La nómina del Team Hino-One-La Red-Suzuki. (Foto © Hino Cycling Team)