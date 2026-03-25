Tres colombianos incursionan en la edición 43 de la Volta Alentejo

Colombia hará presencia en la edición 43 de la Volta ao Alentejo con tres representantes. La carrera tendrá cinco días de competencia entre el 25 y el 29 de marzo, con un total de 20 equipos, 7 conjuntos extranjeros y 13 escuadras locales, que recorrerán un total de 673,8 kilómetros.

Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya y la Coppi e Bartali, una terna de nacionales intentará acaparar las miradas en la ronda lusa. La lista cuenta con el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) y el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO).

La carrera portuguesa del calendario UCI (2.2), cita habitual de marzo en el cronograma europeo, tendrá un recorrido con tres etapas onduladas, una contrarreloj y una con final en alto. La prueba lusa comenzará este miércoles con el primer capítulo de 173,7 kilómetros entre Sines y Almodóvar con final en un pequeño repecho.

Para esta competición de primer nivel estarán presentes algunos equipos de desarrollo de formaciones WorldTeam como UAE Team Emirates Gen-Z, EF Education-Aevolo, Movistar Team Academy o NSN Development Team.