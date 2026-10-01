Tour Langkawi: Nicolás Breuillard gana la etapa reina con destaque de Edward Cruz

El pedalista francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) firmó una victoria memorable en la quinta jornada del Tour de Langkawi, considerada la etapa reina de la competencia asiática. Tras formar parte de una extenuante escapada de largo aliento, el corredor galo demostró su fortaleza en el mítico ascenso a Genting Highlands, consolidando el éxito de la fuga con un brillante ataque en la parte final.

En los kilómetros decisivos de la exigente subida, Breuillard supo regular sus fuerzas para dejar atrás a su último compañero de aventura, el neozelandés Josh Burnett (Burgos-Burpellet-BH). Con un ritmo demoledor, el francés cruzó la línea de meta con una ventaja de ocho segundos sobre el ciclista oceánico. Por su parte, el líder de la clasificación general, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling), encabezó el grupo de favoritos al llegar en la tercera posición a 21 segundos del vencedor, un resultado que le permitió salvar el liderato.

Por el lado de los colombianos, la dura pendiente de Genting Highlands les pasó factura y terminaron flaqueando. El más destacado de los nuestros terminó siendo Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè), quien se reportó en el puesto 28° a 2:59 del ganador. Cruz cumplió un papel protagónico durante la jornada al participar activamente de la fuga y consolidarse como uno de los corredores más combativos del día, aunque el fuerte desgaste previo le impidió mantenerse a rueda del grupo de los favoritos en la definición.



Edward Cruz, el mejor colombiano en la etapa reina del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Bardiani-CSF 7 Saber)

El resto de los corredores nacionales sufrió aún más con los rigores de la alta montaña malaya. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) arribó en la casilla 23° a 4:28, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) finalizó en la posición 42° a 9:45. Cerrando la participación colombiana en un día complicado para los velocistas, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) completó el recorrido en el puesto 98°, cediendo más de 23 minutos con respecto al vencedor de la fracción.

La prestigiosa carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, de las ocho pactadas, una jornada que se disputará entre el municipio de Pandan Indah y la ciudad de Rembau, con un recorrido ondulado de 121,3 kilómetros, que incluye tres puertos de tercera categoría.



Nicolás Breuillard, ganador de la quinta etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Le Tour de Langkawi)

Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Tapah – Genting Highlands (125,7 km)

1 Nicolas Breuillard Team TotalEnergies 3:11:26 2 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 0:08 3 Lennart Jasch Tudor Pro Cycling Team 0:21 4 Jan Castellón Caja Rural-Seguros RGA 0:21 5 José Manuel Díaz Burgos Burpellet BH 0:23 6 Abel Balderstone Caja Rural-Seguros RGA 0:23 7 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma 0:31 8 Eivind Fougner Unibet Rose Rockets 0:38 9 Mathias Bregnhøj Terengganu Cycling Team 1:29 10 Julen Arriola-Bengoa Caja Rural-Seguros RGA 1:43 18 Edward Cruz Bardiani CSF Faizanè 2:59 23 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 4:28 42 Martín Santiago Herreño Bardiani CSF Faizanè 9:45 98 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA 23:55



Lennart Jasch, líder del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Le Tour de Langkawi)

Clasificación General Individual