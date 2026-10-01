Ruta
Tour Langkawi: Nicolás Breuillard gana la etapa reina con destaque de Edward Cruz
El pedalista francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) firmó una victoria memorable en la quinta jornada del Tour de Langkawi, considerada la etapa reina de la competencia asiática. Tras formar parte de una extenuante escapada de largo aliento, el corredor galo demostró su fortaleza en el mítico ascenso a Genting Highlands, consolidando el éxito de la fuga con un brillante ataque en la parte final.
En los kilómetros decisivos de la exigente subida, Breuillard supo regular sus fuerzas para dejar atrás a su último compañero de aventura, el neozelandés Josh Burnett (Burgos-Burpellet-BH). Con un ritmo demoledor, el francés cruzó la línea de meta con una ventaja de ocho segundos sobre el ciclista oceánico. Por su parte, el líder de la clasificación general, el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling), encabezó el grupo de favoritos al llegar en la tercera posición a 21 segundos del vencedor, un resultado que le permitió salvar el liderato.
Por el lado de los colombianos, la dura pendiente de Genting Highlands les pasó factura y terminaron flaqueando. El más destacado de los nuestros terminó siendo Edward Cruz (Bardiani CSF Faizanè), quien se reportó en el puesto 28° a 2:59 del ganador. Cruz cumplió un papel protagónico durante la jornada al participar activamente de la fuga y consolidarse como uno de los corredores más combativos del día, aunque el fuerte desgaste previo le impidió mantenerse a rueda del grupo de los favoritos en la definición.
El resto de los corredores nacionales sufrió aún más con los rigores de la alta montaña malaya. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) arribó en la casilla 23° a 4:28, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF Faizanè) finalizó en la posición 42° a 9:45. Cerrando la participación colombiana en un día complicado para los velocistas, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) completó el recorrido en el puesto 98°, cediendo más de 23 minutos con respecto al vencedor de la fracción.
La prestigiosa carrera asiática continuará este jueves con la sexta etapa, de las ocho pactadas, una jornada que se disputará entre el municipio de Pandan Indah y la ciudad de Rembau, con un recorrido ondulado de 121,3 kilómetros, que incluye tres puertos de tercera categoría.
Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Tapah – Genting Highlands (125,7 km)
|1
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|3:11:26
|2
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|3
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:21
|4
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:21
|5
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:23
|6
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:23
|7
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|8
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|0:38
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|1:29
|10
|Julen Arriola-Bengoa
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:43
|18
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|2:59
|23
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:28
|42
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|9:45
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|23:55
Clasificación General Individual
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|18:58:33
|2
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:26
|3
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:42
|4
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|1:20
|5
|Eivind Fougner
|Unibet Rose Rockets
|1:37
|6
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|1:55
|7
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|2:56
|8
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|2:58
|9
|Mathis Le Berre
|Team TotalEnergies
|3:25
|10
|Cedrik Christophersen
|Unibet Rose Rockets
|3:30
|26
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:03
|28
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF Faizanè
|4:30
|34
|Edward Cruz
|Bardiani CSF Faizanè
|5:31
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|6:06
Ruta
El Tour Colombia regresa oficialmente: la UCI confirma fechas y sede para 2027
El ciclismo de élite regresará a territorio colombiano luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicara de manera oficial el calendario de carreras profesionales para la próxima temporada. Con este anuncio, quedó plenamente ratificado que el Tour Colombia se llevará a cabo del 26 al 31 de enero de 2027, consolidándose una vez más como el principal evento ciclístico por etapas de Suramérica. La prestigiosa competencia mantendrá su categoría 2.1 y tendrá como sede principal a la ciudad de Medellín, marcando el retorno de la gran fiesta de las bielas a las carreteras antioqueñas.
A diferencia de los certámenes tradicionales del rentado nacional como la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, los cuales se disputan mayoritariamente con escuadras de categoría Continental y equipos locales, el Tour Colombia se destaca por su proyección mundial. El estatus otorgado por el máximo organismo del ciclismo garantiza la participación de escuadras de la máxima categoría World Tour, como el Movistar Team, junto a una selecta nómina de los mejores equipos del planeta que traerán consigo a grandes figuras del pelotón internacional.
La ratificación del evento en el país llegó acompañada por otra de las grandes sorpresas reveladas en el cronograma internacional. La temporada de ruta masculina de 2027 tendrá un inicio inédito con la creación de una nueva carrera en las Islas Canarias, la cual se disputará del 14 al 17 de enero. Esta nueva competencia en el archipiélago español será la encargada de dar el «pistoletazo de salida» oficial al año de competencias en ruta, modificando la tradicional apertura del circuito europeo.
Con esta reestructuración de los calendarios por parte de la UCI, el mes de enero de 2027 se perfila como un periodo estratégico para el ciclismo internacional. Las escuadras de primer nivel iniciarán su rodaje competitivo bajo el clima ideal de la costa insular española para trasladar, inmediatamente después, toda la emoción y la exigencia de la altura a la capital de la montaña colombiana.
Ruta
Ranking UCI: así se configura el escalafón de ciclismo de ruta tras el Mundial de Montreal
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking esta semana, luego de finalizado el Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta, que se disputó en Montreal Canadá.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien comanda el escalafón con un puntaje de 10.581 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el belga Remco Evenepoel (7.286) y el mexicano Isaac del Toro (5.586), mientras que Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano de la lista, en la casilla 45° con 1.498 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago ascendió al puesto 59°. Le siguen Harold Tejada en la posición 75°, quien bajó 8 lugares y Daniel Felipe Martínez que subió a la casilla 127°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 23.165 puntos, por delante de Francia 2° (20.002), Eslovenia 3° (15.073), Dinamarca 4° (14.579) e Italia 5° (13.285). Colombia ocupa la plaza 15° con 6.508 unidades.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta el top 10 y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TO 10 Ranking UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito
El departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito, una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas, que se disputará del 4 al domingo 8 de noviembre, con un recorrido que llevará al pelotón por diferentes municipios y corredores viales de la región.
La competencia llegará al Valle del Cauca en un momento especial para el departamento, con el propósito de acompañar e impulsar la reactivación económica de los municipios y sectores afectados por el terremoto, contribuyendo, a través del deporte, a dinamizar la actividad comercial, turística y de servicios en las zonas que harán parte del recorrido.
Durante cinco días de competencia, los jóvenes talentos del ciclismo nacional afrontarán un trazado de más de 450 kilómetros, con etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, escenarios que permitirán poner a prueba las condiciones de los corredores en diferentes terrenos.
La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
El jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo – Zarzal – Roldanillo, jornada que tendrá un papel determinante en la clasificación general.
La tercera jornada, programada para el viernes 6 de noviembre, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
El sábado 7 de noviembre se disputará la cuarta etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga. Los corredores afrontarán el trazado que contempla el paso por Yotoco, Vijes, el sector del Restaurante La Tinaja, El Cerrito, Guacarí y nuevamente Buga, para posteriormente continuar hacia La Habana.
La competencia llegará a su jornada definitiva el domingo 8 de noviembre, con el Circuito La Carbonera, sobre un trazado de 6,7 kilómetros. Los hombres completarán 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros, mientras que las damas afrontarán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros.
La presencia de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito en el Valle del Cauca representa también una oportunidad para fortalecer la integración de los territorios a través del ciclismo y generar movimiento en los municipios que recibirán a deportistas, equipos, acompañantes, autoridades, medios de comunicación y aficionados durante los cinco días de competencia.
Con este recorrido, la Federación Colombiana de Ciclismo, junto a la Liga de Ciclismo del Valle y las autoridades y entidades que acompañan la realización del evento, ratifica el compromiso de llevar las grandes competencias del calendario nacional a diferentes regiones del país, utilizando el deporte como escenario de encuentro, promoción territorial y dinamización de las economías locales.
La 42ª Vuelta del Porvenir y 22ª Tour Femenino Sistecrédito 2026 se convertirán así en una nueva oportunidad para que las futuras figuras del ciclismo colombiano compitan por los títulos nacionales y, al mismo tiempo, el Valle del Cauca muestre su capacidad de recibir grandes eventos deportivos y avanzar en su proceso de reactivación.
Recorrido Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026
Etapa 1 – miércoles 4 de noviembre
Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km
Etapa 2 – jueves 5 de noviembre
CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km
Etapa 3 – viernes 6 de noviembre
Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.
Etapa 4 – sábado 7 de noviembre
Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km
Etapa 5 – domingo 8 de noviembre
Circuito La Carbonera (6.7 km)
15 vueltas para 100.5 km
*Con Información de Fedeciclismo