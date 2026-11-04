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Tour Femenino Sistecrédito 2026: Stefanía Sánchez sale a defender el título en las carreteras vallecaucanas
Con un total de 94 corredoras inscritas distribuidas en 17 equipos, todo está listo para la puesta en marcha del Tour Femenino Sistecrédito 2026. La competencia, organizada bajo el respaldo de la Federación Colombiana de Ciclismo, Sistecrédito, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga de Ciclismo del Valle, se disputará desde hoy hasta el 8 de noviembre, prometiendo un espectáculo de alto nivel en territorio vallecaucano.
El pelotón femenino contará con la presencia de la actual campeona, Stefanía Sánchez, quien hará parte del Team Sistecrédito bajo la dirección de Gabriel Jaime Vélez. Junto a ella, el equipo buscará retener la corona con una nómina de gran categoría que incluye a figuras como Diana Carolina Peñuela, Erika Milena Botero y María Paula Latriglia.
La lucha por el título general y los puestos de honor estará matizada por la presencia de referentes de amplia trayectoria y recorrido internacional en el ciclismo nacional. Entre los bloques más sólidos destaca el Orgullo Paisa Mujeres Antioquia, dirigido por Analida Cartagena, que presenta una alineación estelar con corredoras de peso como Andrea Alzate, Lina Marcela Hernández, Jessenia Meneses y Estefanía Herrera.
Asimismo, escuadras de gran jerarquía como el Bogotá IDRD, bajo la batuta de Rocío Parrado, saldrán al terreno con cartas fuertes de la experiencia de Camila Andrea Valbuena. Por su parte, el equipo Avinal -Alcaldía Carmen de Viboral, comandado por Leidy Johana Alzate, aportará al espectáculo con pedalistas de la talla de Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, mientras que el bloque de Boyacá es para Vivirla, orientado por Víctor Becerra, le apuntará a dar la sorpresa con corredoras como Juanita Salcedo y Lesly Aguirre.
La representación de la región estará a cargo del combinado de Valle del Cauca, dirigido por Dalivier Ospina, que buscará hacer valer la localía con el empuje de corredoras como Kimberly Escobar y Natalia Muñoz, consolidando un cartel de lujo para esta edición 22 de uno de los certámenes ciclísticos femeninos más importante del país.
La primera jornada se disputará hoy, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES
*Con Información de Fedeciclismo
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Tour Femenino Sistecrédito: Diana Peñuela gana en Roldanillo la jornada inaugural y Kimberly Escobar es la primera líder
Cartago vibró con el inicio del Tour Femenino Sistecrédito 2026, donde la pedalista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de máxima favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa. La experimentada corredora manizaleña, quien viene firmando una temporada excepcional en el ciclismo nacional, demostró una vez más su jerarquía y excelente estado de forma. Peñuela impuso sus condiciones en un cierre de alta velocidad.
El exigente trayecto inaugural unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando el recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo marcada por una alta exigencia técnica y un ritmo de carrera frenético controlado de cerca por los principales equipos. En los metros finales, la potencia de la caldense marcó la diferencia en el embalaje, dejando sin opciones a sus rivales más cercanas y confirmando por qué es una de las rivales a vencer en esta edición.
El podio de este primer capítulo de la competencia lo completaron la vallecaucana Kimberly Escobar y la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quienes se reportaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la bonificaciones sumadas durante la jornada, Kimberly se adueñó del liderato y supera por un segundo a Diana Peñuela (Team Sistecredito).
La segunda jornada de la carrera femenina se correrá este jueves, con una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por el municipio de Zarzal.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:01:43
|2
|Kimberly Escobar
|Valle del Cauca
|m.t.
|3
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|m.t.
|4
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Paula Andrea Carrasco
|Oro Express Just Cycling
|m.t.
|7
|Carolina Vargas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|m.t.
|9
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|10
|Karol Herrera
|Ciclismo Capital
|m.t.
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¡Golpe de Orgullo! Thomas Mejía manda en el estreno de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un final a pura velocidad, Thomas Mejía le dio la primera gran alegría al Orgullo Paisa al coronarse ganador de la jornada inaugural de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El joven ciclista antioqueño se impuso con autoridad en el cierre de la fracción, demostrando una vez más su punta de velocidad.
La definición de la etapa reina del día se resolvió en un emocionante y cerrado embalaje donde Mejía exhibió su potencia. El corredor paisa logró superar a dos duros rivales del equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral: Jairo Alonso Valencia y Simón Loaiza, quienes se tuvieron que conformar con la segunda y tercera posición del podio, respectivamente, tras un vibrante mano a mano en los metros finales.
El primer capítulo de la competencia unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando un exigente recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo enmarcada por un ritmo vertiginoso y continuos intentos de fuga que pusieron a prueba las estrategias de los equipos, dejando el escenario listo para que Mejía se quedará con la victoria y se vistiera de líder.
La segunda jornada de la carrera juvenil antes conocida como la Vuelta del Porvenir se correrá este jueves con un formato diferente, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por Zarzal.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|2:30:05
|2
|Jairo Alonso Valencia
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Simón Loaiza
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Ismael Galvis
|Risaralda Casta de Campeones
|m.t.
|5
|Daniel Hernández
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|6
|Jhonatan Morales
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|7
|Alejandro Pamplona
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|9
|Juan Eduardo Acuña
|Fungero Úmbita
|m.t.
|10
|Santaigo Ruiz
|Orgullo Paisa
|m.t.
Ruta
Tour de Burkina Faso: Yacine Hamza consigue su tercera victoria y Gustav Basson sigue líder
El ciclista africano Yacine Hamza se impuso en la sexta etapa del Tour de Burkina Faso, disputada la comuna de Saponé y la ciudad de Léo sobre 138,1 kilómetros, y consiguió su tercer triunfo en la trigésimo séptima edición de la carrera africana.
El corredor argelino se impuso en el sprint final después de completar la jornada en 3 horas, 9 minutos y 56 segundos, por delante del belga Cas Hermans (Universe Cycling Team) y de su compatriota Mohamed Nadjib Assal.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual con el sudafricano Gustav Basson, representante del Tshenolo Pro Cycling Team, en el primer lugar de la carrera tras sortear con éxito una jornada más. El portador de la camiseta de líder sigue escoltado muy de cerca por el pedalista local Soumaila Ilboudo y por el belga Timmy De Boes, del Team Flanders, manteniendo una intensa batalla en las etapas venideras.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este jueves con la disputa de la séptime etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la capital Uagadugú hasta la ciudad de Pô para recorrer 144 kilómetros.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 6 | Saponé – Léo (138,1 km)
|1
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|3:09:56
|2
|Cas Hermans
|Universe Cycling Team
|m.t.
|3
|Mohamed Nadjib Assal
|Selección de Argelia
|m.t.
|4
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|m.t.
|5
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|,,
|6
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|,,
|7
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|m.t.
|8
|Adil El Arbaoui
|Selección de Marruecos
|m.t.
|9
|Ed Doghmy Achraf
|Morocco
|,,
|10
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|18:55:37
|2
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|0:41
|3
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:44
|4
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|0:53
|5
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|1:02
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|1:19
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|1:51
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:01
|9
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|2:19
|10
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|3:28