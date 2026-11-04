Tour Femenino Sistecrédito 2026: Stefanía Sánchez sale a defender el título en las carreteras vallecaucanas

Con un total de 94 corredoras inscritas distribuidas en 17 equipos, todo está listo para la puesta en marcha del Tour Femenino Sistecrédito 2026. La competencia, organizada bajo el respaldo de la Federación Colombiana de Ciclismo, Sistecrédito, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga de Ciclismo del Valle, se disputará desde hoy hasta el 8 de noviembre, prometiendo un espectáculo de alto nivel en territorio vallecaucano.

El pelotón femenino contará con la presencia de la actual campeona, Stefanía Sánchez, quien hará parte del Team Sistecrédito bajo la dirección de Gabriel Jaime Vélez. Junto a ella, el equipo buscará retener la corona con una nómina de gran categoría que incluye a figuras como Diana Carolina Peñuela, Erika Milena Botero y María Paula Latriglia.

La lucha por el título general y los puestos de honor estará matizada por la presencia de referentes de amplia trayectoria y recorrido internacional en el ciclismo nacional. Entre los bloques más sólidos destaca el Orgullo Paisa Mujeres Antioquia, dirigido por Analida Cartagena, que presenta una alineación estelar con corredoras de peso como Andrea Alzate, Lina Marcela Hernández, Jessenia Meneses y Estefanía Herrera.



El equipo Orgullo Paisa con su entrenadora Analida Cartagena. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Asimismo, escuadras de gran jerarquía como el Bogotá IDRD, bajo la batuta de Rocío Parrado, saldrán al terreno con cartas fuertes de la experiencia de Camila Andrea Valbuena. Por su parte, el equipo Avinal -Alcaldía Carmen de Viboral, comandado por Leidy Johana Alzate, aportará al espectáculo con pedalistas de la talla de Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, mientras que el bloque de Boyacá es para Vivirla, orientado por Víctor Becerra, le apuntará a dar la sorpresa con corredoras como Juanita Salcedo y Lesly Aguirre.

La representación de la región estará a cargo del combinado de Valle del Cauca, dirigido por Dalivier Ospina, que buscará hacer valer la localía con el empuje de corredoras como Kimberly Escobar y Natalia Muñoz, consolidando un cartel de lujo para esta edición 22 de uno de los certámenes ciclísticos femeninos más importante del país.

La primera jornada se disputará hoy, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.

LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES

*Con Información de Fedeciclismo