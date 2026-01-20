Tour El Salvador: Catalina Soto repite victoria y la española Ainara Albert sigue líder a un día del final

En un final a pura velocidad, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) volvió a repetir victoria tal y como lo hizo en la jornada inaugural, esta vez en la tercera etapa en línea.

La pedalista suramericana fue la más rapida en la definición al sprint para llevarse otro triunfo, su segundo en la ronda salvadoreña, luego recorrer 89,4 kilómetros entre las localidades de Santa Tecla y La Libertad. La colombiana Paula Patiño entró en la 4° posición con el mismo tiempo de su compañera de equipo.

En cuanto a la clasificación general, todo se mantuvo igual en las primeras posiciones con la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) en los más alto del podio a un día del final. El segundo puesto lo ocupa la italiana Giorgia Vettorello, mientras que la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) subió al 5° puesto.

La carrera salvadoreña vivirá su última y cuarta etapa este miércoles, con una otra jornada ondulada de 94,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana, donde conoceremos a la sucesora de la suiza Elena Hartmann, campeona del año pasado.

#LaboralKutxaEuskadi 💜 #TourSV



🥇CATALINA SOTO CAMPOS 🥇



Beste garaipena bat Catarentzat 💪



Después de haber controlado la carrera todo el día, de haber generado una fuga clave con Yana Kuskova, el equipo ha sido capaz de rematar y se ha llevado un triunfo muy merecido de la… pic.twitter.com/GHU6sJJXvM — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) January 20, 2026

Tour El Salvador (2.1)

Resultados Etapa 3 | San Salvador – Bulevar Claudia Lars (89,4 km)

1 Catalina Soto Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 2:28:13 2 Yanina Kuskova Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 3 Qiuying Zhou XDS China Women Cycling Team ,, 4 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 5 Ainara Albert Roland Cogeas Cycling Team ,, 6 Irene Cagnazzo Vini Fantini – BePink ,, 7 Yelizaveta Sklyarova ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega ,, 8 Idoia Eraso Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 9 Anastasiya Samsonova Roland Cogeas Cycling Team ,, 10 Yuliia Biriukova Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,,

Clasificación General Individual