Tour El Salvador: Ainara Albert se afianza en el liderato tras ganarle el pulso a Milena Salcedo en la segunda etapa
Sigue el dominio de los equipos europeos en el Tour El Salvador 2026. Esta vez el turno de ganar le correspondió a la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team), quien salió victoriosa en la segunda etapa en línea de la ronda salvadoreña disputada sobre 91 kilómetros, con salida en Surf City y final en Sonsonate.
“Una victoria con el maillot amarillo siempre es especial, mi primera en profesionales. El año pasado ya estuve aquí, tienen que seguir apoyando estas carreras para que vengan más equipos de Europa y que esto siga creciendo”, dijo Albert, la líder de la carrera.
La pedalista europea fue la más rápida en la definición y entró primera en la meta por delante de la colombiana Milena Salcedo del equipo mexicano Pato Bike BMC. Tercera se reportó la kazaja Yelizaveta Sklyarova (ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega).
En cuanto a la clasificación general, la pedalista española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) reforzó su liderato y mantuvo la ventaja con la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi).
La carrera salvadoreña vivirá este martes su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 89,4 kilómetros, que incluye dos puertos categorizados.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 2 | Surf City – Sonsonate (91 km)
|1
|Ainara Albert
|Cogeas Roland
|2:36:39
|2
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team Kiwi Atlantico-Craega
|m.t.
|4
|Sera Gademan
|La Pampa
|m.t.
|5
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|6
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling
|m.t.
|7
|Anastasiya Samsonova
|Cogeas Roland
|m.t.
|8
|Alice Leite De Melo
|Selección de Brasil
|m.t.
|9
|Giorgia Vettorello
|Cogeas Roland
|m.t.
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|13
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|19
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|0:05
|22
|María Angélica Delgado
|Core Racing
|0:10
|39
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|3:20
|40
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|,,
|42
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|45
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|,,
|47
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|,,
|53
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|,,
|59
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|3:26
|61
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:29
|66
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|18:19
|OTL
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|43:11
Clasificación General Individual
|1
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|4:34:51
|2
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:04
|3
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|5
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:06
|6
|Sera Gademan
|La Pampa
|0:08
|7
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|,,
|8
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|9
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|10
|Alice Leite de Melo
|Selección de Brasil
|,,
|12
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|20
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|0:29
|21
|María Angélica Delgado
|Core Racing
|0:31
|29
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:28
|31
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|3:31
|34
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|3:36
|35
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:37
|40
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|3:41
|41
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|61
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|7:46
|62
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|15:33
|63
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|18:41
Santos Tour Down Under 2026: Top 5 de favoritos a ganar el prólogo
A pocas horas de iniciarse una nueva edición del Santos Tour Down Under con un prólogo, en la ciudad costera de Adelaida, que tendrá 3.600 mil metros, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la jornada inicial. Están inscritos un total de 140 corredores de 20 equipos.
FAVORITOS A GANAR EL PRÓLOGO
Jay Vine » UAE Team Emirates – XRG
Luke Plapp » Team Jayco AlUla
Rémi Cavagna » Groupama – FDJ United
Matteo Sobrero » Lidl – Trek
Mikkel Bjerg » UAE Team Emirates – XRG
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.
2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)
2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)
2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)
2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)
2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero