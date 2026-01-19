Connect with us

Ruta

Tour El Salvador: Ainara Albert se afianza en el liderato tras ganarle el pulso a Milena Salcedo en la segunda etapa

Publicado

Hace 2 horas

el

La española Ainara Albert ganó la segunda etapa en línea del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Santos Tour Down Under 2026: Top 5 de favoritos a ganar el prólogo

Publicado

Hace 55 mins

el

19 enero, 2026

Por

Jay Vine viene de ganar la contrarreloj, en el campeonato nacional de Australia. (Foto © Chris Auld/UAE)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década

Publicado

Hace 3 horas

el

19 enero, 2026

Por

La victoria del antioqueño Alejandro Osorio en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 4 horas

el

19 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.