Ruta
Tour Down Under: el UAE revalida el título de Jhonatan Narváez con Jay Vine y Matthew Brennan gana la etapa final
Gran inicio de temporada para el australiano Jay Vine, quien se consagró campeón del Tour Down Under 2026 y sucedió a su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador el año pasado. El corredor oceánico, que sufrió una caída sin graves consecuencias, defendió con éxito su maillot naranja en la última etapa disputada en Stirling, un suburbio de Perth.
El podio de la primera carrera World Tour del año lo completaron el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) terminó en la casilla 22° a 2:20 de Vine, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) no concluyó la prueba.
La última etapa la ganó el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer los 168,9 kilómetros por los alrededores de Stirling.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Stirling – Stirling (169,8 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:58:08
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Patrick Eddy
|Australia
|,,
|7
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|,,
|9
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|,,
|10
|Andrea Bagioli
|Lidl – Trek
|,,
|40
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:14
Clasificación General Individual
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|16:44:54
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|1:03
|3
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|1:12
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|5
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|1:16
|6
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|1:19
|7
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|1:23
|8
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Matteo Sobrero
|Lidl – Trek
|1:27
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|1:28
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|2:20
Ruta
Adrián Bustamante sigue en racha victoriosa y gana la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
En el municipio de Guaduas se disputó, como es costumbre en los últimos años, una nueva edición de la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta, en la que Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la categoría élite y Santiago Silva entre los sub-23 se llevaron la victoria.
La carrera cundinamarquesa, que se realizó con el apoyo de la Escuela de Ciclismo Adolfo Rico, hizo parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, Policarpa Salavarrieta.
El boyacense Bustamante, que hace dos semanas ganó el Circuito de Jenesano, sucedió en el palmarés de la tradicional competencia cundinamarquesa a su paisano Robinson López, campeón del año pasado.
“La segunda vez que puedo estar aquí. La verdad me gusta cuando se puede participar en estos eventos, es una manera de probar uno, de forzar y no estar uno solo entrenando en carretera. Esperamos encontrarnos bien en el campeonato nacional y que todo marche de la mejor forma”, dijo Bustamante, en declaraciones recogidas por Hablemos de Ciclismo.
La prueba, que sirvió de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, también contó con el apoyo y patrocinio de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Diego Jiménez y la Dirección de Deporte y Recreación que lidera Ángela González.
Podio Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
Categoría Élite
🥇 Adrián Bustamante – GI Group Holding – Simoldes – UDO
🥈 David Guavita – Movistar Best PC
🥉 Brayan Báez – Team Zapien Zacapu
*Categoría Sub-23
🥇 Santiago Silva
🥈 Juan David Bernal
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2026 – Élite: Adrián Bustamante y Sub-23: Santiago Silva
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Ruta
Vuelta a San Juan 2026: Nicolás Tivani impuso su ley en un sprint masivo y ganó la primera etapa
La gloria frente al Estadio Aldo Cantoni fue para el argentino Nicolás Tivani, quien impuso su ley en un sprint masivo que quedará en la historia de la Vuelta a San Juan 2026, tras una definición de infarto en el templo del deporte sanjuanino.
La primera etapa unió Capital, Sarmiento y Albardón en una batalla de 138,5 kilómetros que cruzó el corazón de la provincia, desafiando el ritmo frenético del pelotón antes de la entrada triunfal por el anillo de la Avenida Circunvalación.
El ganador el día, Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) lidera la clasificación general y se mantiene como el mejor sanjuanino de la competencia. Su regularidad en las rutas lo posiciona en lo más alto de esta 41° edición de la ronda sanjuanina.
En las categorías especiales, Ramiro Videla Páez comanda la Sub-23, mientras que los representantes del Plus Racing, los chilenos Francisco Kotsakis y Héctor Quintana, lideran los premios de montaña y los sprints respectivamente.
La carrera suramericana, que cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa en línea de 130 kilómetros por los alrededores del departamento de Sarmiento.
CLASIFICACIONES
*Con Información Vuelta a San Juan
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último, el 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.