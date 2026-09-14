Tour del Lago Taihu: Matteo Malucelli suma su segunda victoria y refuerza su liderato

¡Lo hizo de nuevo! El italiano Matteo Malucelli obtuvo este lunes su segunda victoria en el Tour del Lago Taihu 2026, carrera en la que ya ha sumado dos triunfos y un segundo puesto en las tres etapas disputadas, todas ellas resueltas en el sprint grupal.

Eesta vez el velocista del XDS Astana Team se impuso por delante de su compañero de equipo, el ruso Gleb Syritsa y del chino Ruidong Wang (Li Ning Star), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 18° y su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 41°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 93°.

En cuanto a la clasificación general esta no sufrió cambios en los primeros puestos y en consecuencia el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) se mantuvo al comando, escoltado por el británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) a 12 segundos del líder; el podio parcial lo completa el ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team).

La novel carrera china continuará este martes con el cuarto capítulo, de los cinco pactados, otra jornada llana que se disputará por los alrededores del municipio de Qidong, en la Provincia de Jiangsu, con un recorrido de 79,2 kilómetros.

Tour of Taihu Lake (2.1)

Resultados Etapa 3 | Suzhou – Wujiang (122 km)

1 Malucelli Matteo XDS Astana Team 2:25:34 2 Syritsa Gleb XDS Astana Team m.t. 3 Wang Ruidong Li Ning Star m.t. 4 Giddings Joshua Lotto-Intermarché m.t. 5 Rasch Jesper China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 6 Scott Cameron Li Ning Star m.t. 7 Munoz Hodei Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Oosterlinck Joes Van Rysel-Roubaix m.t. 9 Rajovic Dusan Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 10 Salby Alexander Li Ning Star + 00 18 Sebastián Pita Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team m.t. 41 Cristian David Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 93 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

Clasificación General Individual