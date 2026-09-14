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Tour del Lago Taihu: Matteo Malucelli suma su segunda victoria y refuerza su liderato

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El italiano Matteo Malucelli ganó la tercera etapa del Tour del Lago Taihu 2026. (Foto © XDS Astana Team)
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