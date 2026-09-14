Ruta
Tour del Lago Taihu: Matteo Malucelli suma su segunda victoria y refuerza su liderato
¡Lo hizo de nuevo! El italiano Matteo Malucelli obtuvo este lunes su segunda victoria en el Tour del Lago Taihu 2026, carrera en la que ya ha sumado dos triunfos y un segundo puesto en las tres etapas disputadas, todas ellas resueltas en el sprint grupal.
Eesta vez el velocista del XDS Astana Team se impuso por delante de su compañero de equipo, el ruso Gleb Syritsa y del chino Ruidong Wang (Li Ning Star), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 18° y su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 41°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó 93°.
En cuanto a la clasificación general esta no sufrió cambios en los primeros puestos y en consecuencia el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) se mantuvo al comando, escoltado por el británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) a 12 segundos del líder; el podio parcial lo completa el ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team).
La novel carrera china continuará este martes con el cuarto capítulo, de los cinco pactados, otra jornada llana que se disputará por los alrededores del municipio de Qidong, en la Provincia de Jiangsu, con un recorrido de 79,2 kilómetros.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resultados Etapa 3 | Suzhou – Wujiang (122 km)
|1
|Malucelli Matteo
|XDS Astana Team
|2:25:34
|2
|Syritsa Gleb
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Wang Ruidong
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Giddings Joshua
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Rasch Jesper
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Scott Cameron
|Li Ning Star
|m.t.
|7
|Munoz Hodei
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Oosterlinck Joes
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|9
|Rajovic Dusan
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|10
|Salby Alexander
|Li Ning Star
|+ 00
|18
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
|41
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|93
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|7:41:26
|2
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|0:12
|3
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|0:16
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:24
|5
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:25
|6
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:26
|7
|Haoyu Su
|XDS Astana Team
|0:26
|8
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:27
|9
|Markus Pajur
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:27
|10
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:28
|97
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|7:29
|98
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|7:29
|102
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|7:29
Ruta
Vuelta a España: las tres grandes revelaciones que nos dejó la última grande de la temporada 2026
La Vuelta España llegó a su fin tras 21 etapas y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la última grande de la temporada 2026. En esta oportunidad les presentamos las tres revelaciones que nos dejó la edición 81 de la ronda ibérica.
El británico Matthew Brennan – 21 años (Team Visma | Lease a Bike)
El esloveno Jakob Omrzel – 20 años (Bahrain – Victorious)
El colombiano Juan Felipe Rodríguez- 22 años (EF Education – EasyPost)
Ruta
“Logramos todos nuestros objetivos, e incluso más”: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en La Vuelta
Santiago Buitrago cerró una Vuelta a España 2026 para la historia. El corredor colombiano del Bahrain Victorious terminó la ronda ibérica como campeón de la clasificación de la montaña, un título de enorme valor para el ciclismo nacional y una confirmación del gran talento que lo ha llevado a ganar dos etapas del Giro de Italia y a terminar en el Top 10 del Tour de Francia.
Al final de la prueba, en Granada, el bogotano hizo un balance cargado de satisfacción, no solo por su actuación individual, sino también por el rendimiento colectivo de su equipo durante las tres semanas. “Estoy increíblemente feliz de haber llegado a Granada y orgulloso de este equipo. Comenzamos con ocho corredores y terminamos con los ocho, y eso dice mucho”, expresó Buitrago en el comunicado oficial del Bahrain Victorious.
“Luchamos desde la primera etapa hasta la última y conseguimos todos nuestros objetivos, e incluso más”, agregó el colombiano, destacando la gran actuación colectiva de su equipo que puso al joven esloveno Jakob Omrzel en el Top 10 y a él con una de las camisetas más simbólicas de la ronda española.
Santiago Buitrago junto a sus compañeros de equipo. (Foto © Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency)
El título de la montaña tiene además un significado especial para Colombia. En seis oportunidades, los escarabajos habían conquistado esta clasificación en La Vuelta a España, comenzando con Lucho Herrera, quien ganó la camiseta de lunares en 1987, el mismo año en el que se coronó campeón de la carrera, y volvió a obtenerla en 1991. A esa historia se sumaron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán en 1990 y Félix “El Gato” Cárdenas, quien la ganó de manera consecutiva en 2003 y 2004.
Dos décadas después del último título de Cárdenas, Buitrago devolvió a Colombia a lo más alto de una clasificación profundamente ligada a la historia del ciclismo nacional. Su camino hacia el maillot fue construido con presencia ofensiva, lectura de carrera y valentía en los puertos decisivos, donde volvió a demostrar que la alta montaña sigue siendo territorio natural para los corredores colombianos.
Ruta
Isaac del Toro conquistó el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial
Isaac del Toro volvió a poner en alto el nombre de México en el ciclismo mundial. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó el GP Cycliste de Montreal 2026, una de las clásicas más importantes del calendario WorldTour, luego de superar en un mano a mano espectacular al francés Paul Seixas, cuarto en el pasado Tour de Francia y junto al ciclista azteca, otra de las grandes joyas del pelotón internacional.
La victoria del nacido en Ensenada, Baja California, tuvo un valor enorme por el escenario y por el momento. Montreal sirvió como uno de los grandes termómetros antes del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará dentro de dos semanas sobre un circuito muy similar. En una prueba de 214 kilómetros, con un trazado exigente y una cota repetida en 15 ocasiones, Del Toro respondió como los grandes en el momento decisivo.
Seixas atacó en la última ascensión y parecía abrir una diferencia capaz de darle la victoria, pero Del Toro no perdió la calma. El mexicano cerró el hueco, se mantuvo a rueda del francés y lanzó su esprint a falta de 300 metros, sorprendiendo al corredor del Decathlon CMA CGM Team, que ya no tuvo margen para responder. El podio lo completó el estadounidense Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE y campeón defensor de la prueba canadiense.
El triunfo confirma el gran momento de Isaac del Toro en una temporada que ya lo había instalado entre los nombres grandes del ciclismo internacional. En el Tour de Francia 2026, el mexicano terminó tercero en la clasificación general, solo por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, y además conquistó la clasificación de los jóvenes, convirtiéndose en una de las figuras más importantes para el público latinoamericano y especialmente para la afición mexicana.
La batalla contra Seixas también tiene lectura de futuro. El francés, de apenas 19 años, fue cuarto en el Tour de Francia y llegó a Canadá como uno de los grandes nombres para vestirse el arcoíris. Que Del Toro haya podido responderle en subida y derrotarlo en el remate final refuerza la candidatura del bajacaliforniano para la cita mundialista de Montreal, en una edición que se presenta abierta tras la ausencia de Pogacar y con nombres como Remco Evenepoel, Wout van Aert, Juan Ayuso, Paul Seixas y el propio mexicano entre los hombres a seguir.
Para México, esta victoria tiene sabor histórico. Isaac del Toro no solo ganó una clásica WorldTour; también envió un mensaje claro a dos semanas del Mundial: está listo para competir de tú a tú con los mejores del planeta. En una temporada que ya lo llevó al podio del Tour de Francia, el de Ensenada sumó en Montreal otro capítulo dorado para el ciclismo mexicano.
Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
Montréal – Montréal (214,4 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|5:13:16
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|0:27
|4
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|0:30
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:35
|6
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:36
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:36
|8
|Afonso Eulálio
|EF Education – EasyPost
|0:36
|9
|Ben Healy
|Bahrain – Victorious
|0:39
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|0:39
|44
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:25
|DNF
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|8:25