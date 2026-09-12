Ruta
Tour del Lago Taihu: Joshua Giddings se queda con el primer duelo de sprinters
En el primer final para velocistas, Joshua Giddings (Lotto Intermarché) terminó siendo el más rápido en la jornada inaugural del Tour del Lago Taihu 2026, que se disputó entre las ciudades chinas de Nanjing y Tangshan con un recorrido de 96,5 kilómetros.
El corredor británico, que sumó su segunda victoria en la temporada, derrotó al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y al australiano Cameron Scott (Li Ning Star), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres suramericanos presentes en la decimocuarta edición de la carrera asiática, todos ingresaron a 7 minutos del ganador: el ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 102° y su hermano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 103°, mientras que el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 105°.
La novel carrera china continuará este domingo con la segunda etapa, otra jornada totalmente llana de 153,2 kilómetros, que se disputará por los alrededores del condado de Changxing, en la provincia de Zhejiang, China.
Tour of Taihu Lake (2.1)
Resultados Etapa 1 | Nanjing – Tangshan (96,5 km)
|1
|Joshua Giddings
|Lotto Intermarché
|2:08:11
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Dušan Rajović
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|5
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Hodei Muñoz
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|7
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|m.t.
|8
|Paul Hennequin
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|10
|Luke Verburg
|Azerion / Villa Valkenburg
|m.t.
|102
|Cristian Pita
|Roojai Insurance Winspace
|7:00
|103
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|7:00
|105
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|7:00
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: se hizo oficial la convocatoria de Wilmar Paredes
Tal como lo anticipó la Revista Mundo Ciclístico se hizo oficial la modificación que tendrá la Selección Colombia de ciclismo en su nómina para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre, con la incorporación del antioqueño Wilmar Paredes, quien llega al equipo nacional respaldado por una sobresaliente temporada.
Paredes, uno de los corredores colombianos más destacados del calendario nacional durante 2026, ha sido protagonista a lo largo de la temporada y tuvo una actuación sobresaliente en la Vuelta a Colombia 2026, donde se consolidó como uno de los grandes referentes de la competencia, al ganar cuatro de las etapas que se celebraron en la ronda nacional. Así mismo, viene de ser campeón de la Vuelta a Sao Paulo (Brasil), Clásica de Azuero (Panamá) y Tour de Beauce (Canadá).
Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permiten recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta.
El corredor antioqueño ocupará el lugar de Egan Bernal, quien no podrá participar en el Campeonato Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista.
De esta manera, Paredes se incorpora a una Selección Colombia que afrontará en Montreal uno de los principales desafíos de la temporada, con la ilusión de volver a ser protagonista en las carreteras canadienses y defender los colores del país ante los mejores corredores del mundo. Además de Paredes, estarán en competencia en la categoría élite: Nairo Quintana, Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera.
Para Wilmar Paredes, el llamado representa además el reconocimiento a una temporada en la que ha logrado mantenerse entre los principales nombres del ciclismo colombiano y una oportunidad para afrontar este gran desafío con la camiseta de la Selección Colombia.
El Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 reunirá a las principales figuras del ciclismo internacional entre el 20 y el 27 de septiembre, en una semana que tendrá como escenario las carreteras de la provincia de Quebec.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España
En seis oportunidades Colombia consiguió ganar la icónica camiseta de los lunares que se le adjudica al mejor escalador de la Vuelta a España. El primer escarabajo en ganarla fue Lucho Herrera en 1987, el mismo año en el que también se quedó con el título de la competencia.
Ya refiriéndonos al último nacional que la ganó, tenemos que hablar de Félix ‘El Gato’ Cárdenas, que se coronó como el rey de la montaña de manera consecutiva en 2003 y 2004.
En la presente edición de la ronda ibérica, Santiago Buitrago está haciendo historia en este apartado: el bogotano sigue líder de la montaña, antes de encarar los últimos dos días de competencia.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con todos los colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
Lucho Herrera (1987 y 1991)
Óscar de Jesús Vargas (1989)
Martín Farfán (1990)
Martín Farfan, el mejor escalador de la Vuelta en 1990. (Foto © RMC)
Félix ‘El Gato’ Cárdenas (2003 y 2004)
Ruta
Remco Evenepoel conquista el Grand Prix Ciclístico de Québec; Jhonatan Narváez el mejor suramericano
La edición 2026 del Grand Prix Ciclístico de Québec la ganó Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El belga fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en parte final, luego de recorrer 206 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.
El podio de la clásica del calendario World Tour lo completaron el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los suramericanos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) fue el más destacado, reportándose en la casilla 23° a 1:11 del ganador, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 43° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) finalizó 77°.
En la fase inicial de la carrera se escaparon el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL), el lituano Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team), el noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobilit), además de los alemanes Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) y Nikias Arndt (Bahrain – Victorious).
Una vez cazada la fuga aparecieron los favoritos, que libraron una gran batalla en los últimos kilómetros con protagonismo del belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Québec – Québec (206 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:40:21
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|0:15
|4
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:28
|5
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|0:30
|6
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|0:35
|7
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:43
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:45
|10
|Maximilian Schachmann
|Soudal Quick-Step
|0:47
|43
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:18
|77
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|11:51