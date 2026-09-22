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Ruta

Tour del Lago Poyang: los hermanos Pita siguen dando la pelea en las llegadas masivas

Publicado

Hace 8 horas

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Los sprinters ecuatorianos Sebastián Pita y Cristian David Pita corren para equipos continentales asiáticos. (Foto © Facebook / Sebastián Pita)
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“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia

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22 septiembre, 2026

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El boyacense Juan Sebastián Molano, en el podio de la CRO Race 2026, tras ganar la primera etapa. (Foto © CRO Race)
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Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

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22 septiembre, 2026

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El español Benjamín Noval fue el más rápido en la contrarreloj de los junior. (Foto © UCI Cycling)
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CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier

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22 septiembre, 2026

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El boyacense Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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