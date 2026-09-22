Tour del Lago Poyang: los hermanos Pita siguen dando la pelea en las llegadas masivas

Sebastián Pita y Cristian David Pita son dos hermanos y ciclistas profesionales originarios de Ibarra, Ecuador, que destacan internacionalmente por sus condiciones como sprinters. Actualmente están corriendo el Tour del Lago Poyang 2026, tras haber cerrado su participación en el Tour del Lago Taihu.

Precisamente, David, que corre para el equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, firmó un destacado 10° lugar en la tercera etapa, mientras que su hermano Sebastián (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en el puesto 27°. La competencia recién empieza y aún quedan varias etapas ideales para que ambos velocistas busquen protagonismo en las llegadas masivas.

La victoria en la tercera jornada quedó en manos del estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) que fue más rápido que su compañero de equipo, el italiano Alexander Konychev y que el australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general, el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) sigue al comando. El segundo puesto lo ocupa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) a un segundo del líder y el podio parcial lo cierra el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 3 | Guangchang – Guangchang (113,6 km)