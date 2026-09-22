Ruta
Tour del Lago Poyang: los hermanos Pita siguen dando la pelea en las llegadas masivas
Sebastián Pita y Cristian David Pita son dos hermanos y ciclistas profesionales originarios de Ibarra, Ecuador, que destacan internacionalmente por sus condiciones como sprinters. Actualmente están corriendo el Tour del Lago Poyang 2026, tras haber cerrado su participación en el Tour del Lago Taihu.
Precisamente, David, que corre para el equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, firmó un destacado 10° lugar en la tercera etapa, mientras que su hermano Sebastián (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se reportó en el puesto 27°. La competencia recién empieza y aún quedan varias etapas ideales para que ambos velocistas busquen protagonismo en las llegadas masivas.
La victoria en la tercera jornada quedó en manos del estonio Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) que fue más rápido que su compañero de equipo, el italiano Alexander Konychev y que el australiano Max Holgate (St George Continental Cycling Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) sigue al comando. El segundo puesto lo ocupa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) a un segundo del líder y el podio parcial lo cierra el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 3 | Guangchang – Guangchang (113,6 km)
|1
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:25:29
|2
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Holgate
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Lorenzo Cataldo
|China Meitan Cycling Team
|m.t.
|5
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|6
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|7
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|m.t.
|8
|Samuel Quaranta
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|10
|Cristian David Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|27
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team
|m.t.
Ruta
“Es una forma magnífica de empezar la CRO Race”: Juan Sebastián Molano tras ganar en Croacia
Gracias a Juan Sebastián Molano el UAE Team Emirates-XRG tuvo un comienzo perfecto en la CRO Race 2026, tras una excelente actuación colectiva y la victoria del colombiano en la primera etapa, que contó con un recorrido de 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la localidad de Seget Donji.
“Fue un día realmente bueno para nosotros y estoy muy contento de haberlo culminado con la victoria. El equipo hizo un gran trabajo durante toda la etapa. Nils trabajó mucho para ayudar a neutralizar a los escapados y, en el tramo final, Rui estuvo increíble. Me dejó en la posición perfecta y supe que tenía que lanzarme al sprint. Para mí, es el mejor lanzador que existe”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por su equipo.
El sprinter boyacense lanzó un sprint largo a unos 300 metros de la meta, tras una gran labor de lanzamiento de Rui Oliveira, y logró contener el rápido avance final de Paul Magnier (Soudal Quick-Step) para llevarse el triunfo y el primer maillot de líder de esta carrera de seis días.
“Fue un esfuerzo largo, por suerte, tuve fuerzas suficientes para aguantar. Es una forma magnífica de empezar la carrera y una victoria que todos podemos disfrutar juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia y también podemos aspirar a la clasificación general con Tim Wellens”, agregó el paipano.
Con el resultado obtenido, Molano se convirtió en el primer líder de la carrera croata, mientras que la escuadra árabe centra ya su atención en la segunda etapa: un recorrido de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja que, a priori, ofrecerá otra oportunidad para los velocistas.
Ruta
Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles
En una jornada al cronómetro vibrante, Benjamín Noval fue el más rápido en el recorrido de 20,3 kilómetros por las calles de Montreal, en el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 y terminó consagrándose como nuevo campeón mundial junior de la contrarreloj.
El joven corredor español superó con lo justo al belga Vic De Smet; la diferencia entre el oro y la plata fue de tan solo seis segundos. El tercer cajón del podio lo ocupó el danés Malthe Risbjerg.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, José Manuel Posada finalizó en la casilla 39°, a 2:00 minutos del ganador, mientras que Juan Esteban Sánchez se clasificó 53°. Al final participaron un total de 69 ciclistas de 41 nacionalidades, todos de la categoría junior (16-17 y 18 años).
Noval sucedió en el palmarés de la prueba contrarreloj individual al neerlandés Michiel Mouris, vencedor el año pasado en Kigali (Ruanda).
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Masculina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (20,3 km)
|1
|Benjamín Noval
|España
|25:17
|2
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:06
|3
|Malthe Risbjerg
|Dinamarca
|0:16
|4
|Julius Birkedal
|Dinamarca
|0:21
|5
|Patrik Pezzo
|Italia
|0:21
|6
|Antoine Salamin
|Suiza
|0:38
|7
|Sindre Orholm-Lønseth
|Noruega
|0:42
|8
|Lancelot Gayant
|Francia
|0:47
|9
|Leon Atkins
|Great Britain
|0:49
|10
|Mads Furenes
|Noruega
|0:53
|39
|José Manuel Posada
|Colombia
|2:00
|53
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|2:54
Ruta
CRO Race 2026: Juan Sebastián Molano le gana el primer duelo de sprinters a Paul Magnier
La primera etapa de la CRO Race 2026 vivió un espetacular duelo de sprinters, que terminó en poder del colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), luego de recorrer 167 kilómetros entre la ciudad de Split y la pintoresca localidad costera de Seget Donji. Para el velocista boyacense, de 31 años, es la segunda victoria de la temporada, tras la conseguida en el Tour de Omán y la número 28 como profesional.
El sprinter paipano arriesgó en el final a pura velocidad y terminó siendo el más rápido, ganándole por poco al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) también se reportó en el pelotón, en la posición 37° con el mismo tiempo del ganador.
La fuga en la jornada inaugural la protagonizaron el francés Sam Maisonobe (Cofidis), el italiano Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), el esloveno Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana) y el polaco Mateusz Kostański (Wibatech Lubelskie Perła Polski), pero en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.
Una vez cazada la escapada lo intentaron los neerlandeses Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) y Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), pero el intento no llegó a buen puerto y terminaron siendo atrapados por el lote con un final feliz para el colombiano Juan Sebastián Molano.
La carrera croata continuará este miércoles con la segunda etapa, una jornada ondulada de 114,5 kilómetros con salida en Biograd na Moru y arribo en Novalja, que incluye dos pasos montañosos.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Split – Seget Donji (167 km)
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|3:58:06
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|7
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|+ 00
|37
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.