Tour de Tailandia: Pierre Barbier suma su segunda victoria y Eduardo Sepúlveda mejora en la general

¡Lo hizo de nuevo! El francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) repitió la dosis y también se impuso en la segunda etapa del Tour de Tailandia 2026, una jornada totalmente llana de 150,2 kilómetros disputada entre el distrito de Phon Phisai y la provincia de Nong Khai.

El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera asiática, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al tailandés Athit Poulard (Roojai Insurance Winspace), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 20° con el mismo tiempo del ganador y subió al puesto 35° de la clasificación general a 20 segundos del líder, el francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team).

La carrera tailandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas desde la provincia de Nong Khai hasta el parque nacional de Phu Foi Lom a lo largo de 141,6 kilómetros, en un final picando hacia arriba.

The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)

Resultados Etapa 2 | Phon Phisai – Nong Khai (150,2 km)

1 Barbier Pierre Terengganu Cycling Team 3:19:58 2 Salby Alexander Li Ning Star m.t. 3 Poulard Athit Roojai Insurance Winspace m.t. 4 Halil Mohamad Izzat Hilmi Malaysia Pro Cycling m.t. 5 Rasch Jesper China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 6 Hino Taisei Shimano Racing Team m.t. 7 Lago Marc Ryan Go for Gold Philippines + 00 8 Scott Cameron Li Ning Star m.t. 9 Samansanti Nati Grant Thornton Cycling Team m.t. 10 Nisu Oskar China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 20 Eduardo Sepúlveda *Argentina Li Ning Star m.t.



Pierre Barbier, líder del Tour de Tailandia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

Clasificación General Individual