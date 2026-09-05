Tour de Shanghái: Manuele Tarozzi triunfa en la segunda etapa y se pone líder con Víctor Ocampo en el top 5

En un final a pura velocidad, Manuele Tarozzi sorprendió a los sprinters y consiguió la victoria en la segunda etapa del Tour de Shanghái 2026. El corredor italiano, del equipo Bardiani CSF 7 Saber, que atacó en la parte final llegó en solitario a la meta, luego de recorrer 94,8 kilómetros entre las localidades chinas de Songjiang y Qingpu.

A Tarozzi, que alcanzó su primera victoria en la temporada, lo escoltó el británico Zeb Kyffin (Terengganu Cycling Team) a 9 segundos, mientras que el danés Alexander Salby (Li Ning Star) ganó el embalaje en el grupo principal y se reportó 3° a 19 segundos del ganador.

En cuanto a los colombianos del Team Medellín-EPM todos llegaron en el pelotón sin perder tiempo, con Álvaro Hodeg en el puesto 11°. El resto de nacionales se clasificaron así: Róbigzon Oyola 66°, Brayan Sánchez 68°, Wilmar Paredes 69° y Víctor Ocampo 105°.

Con relación a la clasificación general, el italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) le arrebató el liderato al estonio Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) que bajó al tercer lugar. El mejor colombiano en la general sigue siendo Víctor Ocampo, pero ahora en el 5° puesto..

La novel carrera china finalizará este domingo con la tercera y última etapa, otra jornada llana de 92,6 kilómetros con inicio en Fengxian y final en Nanhui, donde conoceremos al sucesor del serbio Dušan Rajović, campeón del año pasado.

Tour of Shanghai (2.2)

Resultados Etapa 2 | Songjiang – Qingpu (94,8 km)

1 Manuele Tarozzi Bardiani-CSF 7 Saber 1:54:21 2 Zeb Kyffin Terengganu Cycling Team 0:09 3 Alexander Salby Li Ning Star 0:19 4 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team 0:19 5 Liam Walsh CCACHE x BODYWRAP 0:19 6 Kongqing Wei Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:19 7 Jongwon Lim LX Cycling Team + 19 8 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi 0:19 9 Alin Toader Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:19 10 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber 0:19

11 Álvaro Hodeg Team Medellín – EPM 0:19 66 Róbigzon Oyola Team Medellín – EPM 0:19 68 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM 0:19 69 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 0:19 105 Víctor Ocampo Team Medellín – EPM 0:19



Manuele Tarozzi, nuevo líder del Tour de Shanghái 2026. (Foto © Bardiani CSF 7Saber)

Clasificación General Individual

1 Manuele Tarozzi Bardiani-CSF 7 Saber 3:51:53 2 Zeb Kyffin Terengganu Cycling Team 0:13 3 Karl Patrick Lauk Wheeltop Rotor Chengdu Team 0:19 4 Kurt Eather CCACHE x BODYWRAP 0:22 5 Víctor Ocampo Team Medellín-EPM 0:23 6 Alexander Salby Li Ning Star 0:25 7 Yago Aguirre Euskaltel-Euskadi 0:25 8 Raman Tsishkou Li Ning Star 0:26 9 Markus Pajur Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:26 10 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 0:26