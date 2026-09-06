Tour de Shanghái: Manuele Tarozzi sale campeón con Víctor Ocampo 8°

El Tour de Shanghái 2026 quedó en manos de Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF 7 Saber). El italiano, de 28 años, defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa, disputada entre el distrito de Fengxian y la ciudad de Nanhui, en territorio chino.

El podio de la novel carrera asiática lo completaron el británico Zeb Kyffin (Terengganu Cycling Team) y el australiano Kurt Eather (Ccache x Bodywrap), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos del Team Medellín-EPM, el más destacado fue Víctor Ocampo, quien terminó en el 8° puesto a 23 segundos del ganador. El resto de nacionales se clasificaron así: Wilmar Paredes 13°, Róbigzon Oyola 35°, Brayan Sánchez 58° y Álvaro Hodeg 86°.

La última etapa la ganó el neerlandés Jesper Rasch (China Anta – Mentech Cycling Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su segunda victoria de la temporada, luego de recorrer 92,6 kilómetros, en terreno totalmente llano.

Tour of Shanghai (2.2)

Resultados Etapa 3 | Fengxian – Nanhui (92,6 km)

1 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team 1:52:15 2 Kurt Eather CCACHE x BODYWRAP m.t. 3 Luke Mudgway Li Ning Star m.t. 4 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi m.t. 5 Adam Bradac Factor Racing m.t. 6 Filippo Cettolin Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 7 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 8 Zhicheng Liu Camp Cycling Team m.t. 9 Cristian Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 10 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t.

25 Róbigzon Oyola Team Medellín – EPM m.t. 58 Víctor Ocampo Team Medellín – EPM m.t. 60 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM m.t. 71 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM m.t. 110 Álvaro Hodeg Team Medellín – EPM 3:12



Manuele Tarozzi, en el podio celebrando su victoria en el Tour de Shanghái 2026. (Foto © Bardiani CSF 7Saber)

Clasificación General Final

1 Manuele Tarozzi Bardiani-CSF 7 Saber 5:44:08 2 Zeb Kyffin Terengganu Cycling Team 0:13 3 Kurt Eather CCACHE x BODYWRAP 0:16 4 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team 0:19 5 Patrick Lauk Wheeltop Rotor Chengdu Team 0:19 6 Alexander Salby Li Ning Star 0:22 7 Luke Mudgway Li Ning Star 0:23 8 Víctor Ocampo Team Medellín-EPM 0:23 9 Yago Aguirre Euskaltel-Euskadi 0:25 10 Markus Pajur Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team 0:26