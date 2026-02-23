Tour de Ruanda: Pau Martí mantiene la hegemonía del NSN y logra el segundo triunfo de su equipo

La segunda etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Pau Martí (NSN Development Team). El español fue el más rápido en un sprint reducido y logró la segunda victoria de su equipo en la carrera africana, en un trayecto de 134,6 kilómetros entre Nyamata y Huye.

El corredor europeo, de 21 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó al eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea) y al belga Mauro Cuylits (Lotto – Groupe Wanty), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) finalizó en la casilla 47° con el mismo tiempo del ganador. Gracias al top 10 de la jornada inaugural se situa en el puesto 25° en la clasificación general, liderada por el español Pau Martí (NSN Development Team).



Los protagonistas de la fuga en la segunda etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

La fuga del día la animaron el sudafricano Alexander Francois Erasmus (Tshenolo Pro Cycling Team), el alemán Miguel Heidemann (Rembe – Rad-Net) y el brasilero Bruno Martins (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling), pero sobre el final los tres fueron neutralizados por el pelotón.

La carrera africana continuará este martes con el tercer capítulo, que tendrá un recorrido quebrado de 145,3 kilómetros entre Huye y Rusizi con cinco puertos de montaña categorizados.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 2 | Nyamata – Huye (134,6 km)

1 Pau Martí NSN Development Team 3:10:09 2 Henok Mulubrhan Selección de Eritrea m.t. 3 Mauro Cuylits Lotto – Groupe Wanty m.t. 4 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team m.t. 5 Lucas Van Gils Lotto – Groupe Wanty m.t. 6 Reuben Thompson Lotto – Groupe Wanty m.t. 7 Roger Pareta Movistar Team Academy m.t. 8 Jermaine Zemke REMBE | rad-net m.t. 9 Desta Amaniel Team Amani m.t. 10 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL m.t. 47 Jhonatan Guatibonza Movistar Team Academy m.t.

Clasificación General Individual