Tour de Ruanda: Jhonatan Guatibonza será pieza clave en el estreno oficial del Movistar Team Academy
El Movistar Team Academy se estrena oficialmente con una nómina muy equilibrada en el Tour de Ruanda 2026. El equipo de desarrollo del conjunto español debutará oficialmente en una carrera como bloque propio en la carrera africana, donde el velocista boyacense Jhonatan Guatibonza será pieza clave.
“Va a ser el estreno del equipo por lo que, vamos a ir poco a poco, día a día, viendo qué tal se van adaptando los chicos en altura. Con la mentalidad de llegar lo más lejos posible en la montaña y disputar los sprints con Guatibonza”, dijo Héctor Carretero, director deportivo del equipo continental.
Además del joven sprinter colombiano, la alineación escogida para esta carrera en África estará compuesta por Sebastián Castro, Lucas Jackson, Filip Novak y Roger Pareta, quienes darán los primeros pedalazos oficiales del equipo de desarrollo del Movistar en el calendario internacional.
La prueba africana se disputará del 22 de febrero a 1 de marzo a lo largo de ocho etapas entre Rukomo y Kigali, con un recorrido total de 993,5 kilómetros.
Iván Romeo le gana el duelo de escapados a Andreas Leknessund en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026
¡Coronó la escapada! Iván Romeo (Movistar Team) se quedó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026, en un recorrido de 138,6 kilómetros que se disputó entre Torrox y Otura. El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) perdió el liderato de la carrera con el ganador del día.
El corredor español, que alcanzó su primera victoria del año, se llevó el triunfo por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien llegó a siete segundos por detrás de su compañero de aventura.
El grupo de favoritos ingresó a 54 segundos de los dos escapados. El embalaje en el lote se lo llevó el español Alex Aranburu (Cofidis) y se quedó con el 3° puesto en la segunda jornada. El mejor colombiano fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 40° a 3:14 del ganador.
La ronda andaluza continuará este viernes con la disputa de la tercer capítulo, una etapa ondulada de 180,9 kilómetros, que conectará las localidades de Jaén con Lopera, en un trayecto que incluye dos subidas categorizadas.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Torrox – Otura (138,6 km)
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|3:27:12
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:54
|4
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:54
|5
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:54
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:54
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|8
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:54
|10
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:54
|11
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:54
|31
|Sergio Chumil
|Burgos Burpellet BH
|0:54
|40
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|65
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:42
|105
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|17:46
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|No Finalizó
Clasificación General Individual
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|7:01:51
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:54
|4
|Bastien Tronchon
|Groupama – FDJ United
|,,
|5
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|6
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|8
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|9
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|,,
|10
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|39
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|62
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:42
|106
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
Jonathan Milan gana al sprint la cuarta etapa del UAE Tour con Juan Sebastián Molano 15°
En un nuevo final para velocistas, Jonathan Milan (Lidl Trek) ganó con lo justo la cuarta etapa del UAE Tour 2026. El italiano se reencontró con la victoria, luego de recorrer de 182 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Fujairah.
El sprinter italiano, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, superó al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y a su hermano Matteo Milan (Groupama – FDJ United), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), ocupando el puesto 15°.
En la clasificación general individual todo siguió igual con el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) al comando, aventajando por 21 segundos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).
La carrera de los Emiratos Árabes continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, otra jornada llana de 166 kilómetros en Dubái, que no incluye pasos montañosos.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Fujairah – Fujairah (182 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|4:03:06
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Matteo Milan
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|4
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|5
|Robin Froidevaux
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|8
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|10
|Emmanuel Houcou
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|11
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|12
|Ben Swift
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|13
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|14
|Pier-André Côté
|NSN Cycling Team
|m.t.
|15
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|59
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|73
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|11:12:09
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:07
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:19
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|1:21
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:22
|8
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|9
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:30
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:43
|39
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:35
|43
|Sergio Higuita
|Movistar Team
|6:35
|107
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|19:37
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com